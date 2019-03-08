訓練員工成為Yes Man 霸氣豪爽宋福祥 帶領新普航空母艦大轉彎

分享 facebook 【編審／傅秀玉 記者／葉芷娟】

「你知道佛手瓜嗎？」「這棵是楊梅，你知道它是什麼顏色嗎？」帶著採訪團隊進到他位於新竹北埔的小農莊，71歲的新普董事長宋福祥，不斷親切地向我們獻寶。首度結果的香水檸檬、正是時節的金桔和土芭樂，看到小果實生成，趕緊找來網袋把果實套住，就怕蟲、鳥早先一步啄食。他辛勤勞動著，卻又時不時冒出一句：「其實這些我自己都沒有吃，我腸胃不好，怕不消化，都送給朋友。他們吃得很開心，但我很辛苦啊，農民真的很辛苦，所以不能亂砍農產品價錢。」

宋福祥主動提及想在自己的千坪農莊受訪，當初3、4年前購入時只是一片荒地，他自己找人開路、砌石、翻土，規畫種植每一棵樹木。他笑說自己生活很乏味，平日在工作，假日大半時光也都在農地工作；然而這塊園地也是他避世隱居的世外桃源，更是能讓思緒重新開機的利器。

關鍵》親盯產線展現高效率

「我覺得只要有努力，一定會有結果。不能偷懶，怕蟲吃果，我就要認真一個一個把果實包起來，沒有人教我，但我做什麼像什麼。」49歲前的工作歷程，全是外商經理人，宋福祥自稱那是一段「上有人頂、下有人扛」的日子，是老二哲學就能生存的環境。意外接手新普後，宋福祥從當老闆的第1天起，立刻從老二思惟抽離，做個像樣的老大！ 分享 facebook

當年8月接手之初，新普虧損600萬元，直到當年底，短短4個月時間，已由虧轉盈、變成獲利1400萬元；話說當年，宋福祥仍然滿臉得意。3年後新普申請上櫃，當時資本額不過3億元，到了2018年，公司營業額已經達645.23億元，再創歷史新高。現在的新普，是全球第一大Notebook電池組供應製造商，也是蘋果手機電池供應商，Dell、HP、Apple、LG都是他的客戶。

宋福祥坦言，接手新普之初，其實根本不懂電池，他一直以來的強項都是「工廠管理」。從幫台廠倫飛、藍天製造開始練兵，陸續拿下廣達、仁寶、緯創等客戶，而走上世界競爭舞台的機緣，要從美國的Compaq（康柏電腦，後與惠普合併）說起。

當時Compaq出了一道難題給包括新普在內的8家供應商，宋福祥帶著團隊沒日沒夜的研究，2個星期後帶著樣品飛到美國簡報，在8組團隊簡報完畢後，他率先拿出樣品，讓Compaq團隊相當驚訝，「我是第1個拿樣品出來給他的，其他7組完全沒有。他說你怎麼可能在2個星期內做到？我說這就是我的本事，於是我簡報拿了第1名。」