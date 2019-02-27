非蘋 蘋果大比拚 哪些受惠供應鏈甜滋滋？

分享 facebook 【作者／許博傑】

內文：世界行動通訊大展（MWC）在2月25日至2 月28日於老地方西班牙的巴塞隆納揭幕，不讓手機迷失望的，今年的MWC也毫無懸念成為眾多通訊、晶片、手機廠展現其5G實力和進展的舞台，究竟2019年的MWC有什麼亮點足以支撐非蘋陣營？而蘋果短期又會如何接招？相信這場MWC的科技大秀將成為3月科技業的最大焦點。

摺疊手機令人驚豔

而全球手機二哥三星也選在MWC前舉辦2019年旗艦機的發表會，當中發布的產品包括摺疊手機Fold、旗艦機皇S10&S10+、可量血壓的Watch Active、Fit運動手環、藍牙耳機Buds等，其中最大的亮點就是媲美蝴蝶翅膀般的可摺疊手機Galaxy Fold。

從內容來看，Galaxy Fold具備2個螢幕，外側為一般手機的4.6吋螢幕，而打開手機後可就變成了一台7.3吋螢幕的小平板，並且三星在App上也有變化，如攤開螢幕後可並列3個App，或使用Google Maps時將螢幕翻開就會立刻變成大地圖，產品一出可說是驚豔全場！不過Galaxy Fold的售價也相當高貴，定價1980美元，合新台幣超過6萬元。

不讓三星專美於前，全球手機三哥華為也在MWC發表可摺疊螢幕5G手機，命名為 Mate X，定價為2299歐元（約新台幣8萬元），螢幕尺寸為6.6吋，折疊打開後為8吋，搭載華為獨創轉軸設計，能夠0至180度自由折疊，Mate X搭載麒麟980晶片及4顆5G晶片，號稱3秒可下載完成一部1GB影片，由於Mate X聯網速度大大提升，雖然價格高過三星600美元以上，不過對於三星來說也是一大具有威脅性的創新產品，也宣示華為在手機領域不落後的拚勁，而在三星、華為可摺疊螢幕輪番亮相後，非蘋陣營手機已經在2019年邁入新紀元，也將逼得對手蘋果加緊腳步創新。

除了摺疊手機吸睛外，三星今年一口氣發表了3款Galaxy S10新機、3款Galaxy S10e、S10、S10+，就如同蘋果去年的iPhone XS、iPhone XS MAX、iPhone XR，在旗艦機中訴求不同的差異。 分享 facebook

視覺美觀也受重視

以三星S10來說，今年的亮點就是在O Display以及屏下指紋辨識，雖然蘋果的瀏海設計在2017年～2018年一度帶動其他手機大廠跟進，但是自從三星去年在中階機A系列使用Infinity O Display（在螢幕上開前置鏡頭圓孔）後，今年的S10持續採用，螢幕開孔除了可以保留更多的螢幕面積外，視覺美觀也是受市場所重視，而S10與S10+都支援螢幕下指紋辨識技術以及虹膜辨識，也是手機生物辨識的一大突破，由於螢幕下指紋辨識技術能取代機背的指紋辨識模組，除了讓三星能在機背放入3鏡頭外，外型更為美觀也是一大重點。