報復性強彈的背後 美股漲勢沒深根 金價升勢看旺

分享 facebook 【作者／阮文非】

內文：大家都說台股元月來的漲勢是無基之彈，其實這情況也能套用在全球股市，甚至是被視為表現最強勢的美股。從波羅的海乾散貨指數持續下跌的情況來看，似乎已經在預示接下來的全球景氣將出現大麻煩，跟全球股市大漲的外表完全是兩回事。元月初至2月22日止，美股已大漲逾10%，期間更有資金大舉湧入新興市場，像iShares MSCI新興市場ETF漲幅也超過10%，漲勢可跟美股匹敵。

美股已到關鍵時刻

但這種報復性強彈的背後動力來自消息面，已有不少專家警告這可能讓華爾街一句諺語「謠言時買進，事實時賣出」（Buy at Rumors，Sell at Facts）再次成真。當股市已先反映利多消息的預期後，在消息變成真時，反而是利多出盡之時，因此前面漲得愈強，後續就可能跌得愈兇。做為資金避風港的黃金今年來一洗之前的頹勢而開始轉強，這可能為股市急漲過後，為投資人發出預警的訊號。

標準人壽投資（Standard Life Investments）全球策略部主管米林根（Andrew Milligan）認為，美股這波漲勢沒有「深根」，並估計標普500指數在2800點會遇到強大反壓，以標普500指數在2月22日收2792.67點來看，美股這波漲勢似乎已到了關鍵時刻。

米氏認為目前有兩大事件必須密切留意，因為，這可能預示美股能否繼續走高的關鍵。一是聯準會的貨幣政策態度，二是中美貿易談判。近期美股往上走的部分原因就跟聯準會放鴿，和外界預期中美可望達成貿易協議等有關聯。儘管如此，看在米氏眼中，美股這波漲勢並非來自投資人對看好後勢有強大信念，而是由短線進出的資金所帶動。 分享 facebook

他認為，投資人在一連串利多消息帶動下，將會繼續把現金投入股市來讓錢滾錢，但只要他們開始看到黃色燈號在閃就會立即調頭走人。他以此認定美股目前的漲勢其實是有點虛，但他口中的黃燈到底是指向什麼事件可能出現利空訊息？他指出，譬如中美貿易談判破局而讓川普對汽車與零件調高進口關稅，投資人肯定會以此為藉口賣股。

3月行情謹慎看待

另一個重大測試市場信心的，將是今年第1季和第2季的企業財報。他悲觀地認為，去年第4季美企獲利相對良好後，今年上半年的企業業績將會急速放緩而無法再支撐美股的漲勢。事實上，華爾街目前普遍都認為美國企業獲利在去年受惠減稅而大增之後，今年至少在上半年因減稅效果消退和去年的比較基期較高下，勢必讓企業今年獲利較去年同期大幅下滑。