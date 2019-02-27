高配息ETF 投信基金 最適合耐心買！穩穩賺！

分享 facebook 【作者／林明謙】

內文：在台積電丟出高股息、每季配息題材之後，現在市場愈來愈重視配息這一塊，連外資法人都愛高股息。除了高股息個股之外，還有哪些相關投資標的？筆者將為你找出目前市場上有哪些高配息的ETF以及高配息的投信基金，並看看其中哪些特別值得投資人留意？

近10年來ETF商品的確是一門顯學，因為化主動式操作為被動式操作，可以減少人為的誤判，因此不論是法人或是一般散戶都愈來愈喜愛這樣子的商品，以下我們就以最新的配息統計資料，看看台股中有哪些ETF可以讓投資人來參考。不過，這裡要留意的是，在台股掛牌的ETF很多，本文主要鎖定與股票相關的ETF，因為有一部分是債券型ETF，這一塊的遊戲規則大不相同，而且也難以比較，投資人在看的時候要特別留意。

高股息ETF殖利率高

在集中市場掛牌、而且有配息的股票型ETF目前約有20幾家左右，大多數在去年第4季才剛配息完，雖然說每年配息不盡相同，但為了有個比較的標準，我們就先以2月22日的收盤價來試算今年可能的殖利率，並且列出殖利率從最高到最低的標的，來看一看哪些是屬於高配息的ETF，值得投資人特別來留意的。

從殖利率來看，第1名是第一金工業（00728），其基本上是追蹤「台灣工業菁英30指數」，屬於被動式操作的基金，主要持股有台積電（2330）、台化（1326）、台塑（1301）等，看得出來是以工業為導向的投資類型；今年1月24日才除出1.123元的股息，計算殖利率後高達6.2%，但是成交量往往僅有數百張，想要大買的話較不容易，且有時易出現流動性問題，比較適合長期投資、有耐心慢慢買進的投資人。 分享 facebook

第2名是去年10月23日除息1.45元的元大高股息（0056），在今年2月下旬完成填息，殖利率高達5.6%，果然「人如其名」，的確就是高股息的ETF，其中主要追蹤的指數就是「台灣高股息指數」，組成標的為殖利率相對較高的股票，中型股或大型股都有，平均每年都有1元左右的配息，相當穩定，而且2018年上市櫃公司獲利創新高，因此2019年要配的息也相當令人期待，從過去的歷史軌跡來看，幾乎是每年都完全填息，只是時間的長短而已，看來這個商品深受投資人喜愛。元大高股息每年的管理費與保管費合計約0.435%，這已經內扣之後直接反應在淨值上面，成交量也不少，多有數千張至上萬張，具有一定的流動性，且ETF商品的證交稅多為千分之一，可以多留意。