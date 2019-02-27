就是愛配息 高股息行情啟動 瞄準3大選股靶心

分享 facebook 【作者／陳威良】

又到了董事會宣布股利的旺季，每年此時高殖利率股必成為最吸睛焦點題材。但長期以來市場對高股息多存有迷思，普遍認為高股息是因為高獲利、高EPS（每股盈餘），實則不然。舉例來說，機殼大廠可成（2474）2017年EPS達28.35元，在上市櫃公司中名列前茅，但隔年決議只配發12元現金股利，發放率僅有42%；曾為股后的精測（6510），該年EPS也高達23.51元，但只配發10元現金股利，對照除息前一日股價828元，殖利率更低到只有1.21%。

上述這種EPS很高、但現金股利卻不多的公司，有時會被外界貼上「小器」的標籤，大股東的心態是否真如此，我們不得而知，但從財務角度來思考，真實的情況可能是公司賺得多、花得也多，已沒有閒置資金可提高配息水準。

選股千萬別搞錯重點

打個比喻就能懂，在你身邊有沒有一些上班族，工作能力不錯、也擁有高薪收入，但銀行存款所剩無幾，因為平常習慣了奢華的消費支出，到了過年要發紅包時就急得焦頭爛額。所以同理，高獲利的公司絕對不等於是高股息或高殖利率股，如果想搜尋高殖利率股來投資，千萬別搞錯重點！ 分享 facebook

突破盲點的關鍵，就在於掌握公司的「現金流量」，能配出多少現金股利，真正取決的重點是公司帳上保有多少現金。一家公司的日常營運必定會不斷的有現金流入與支出，我們從每一季季報的「現金流量表」當中，可以很快速找到3個主要科目，分別是：營運活動現金流量、投資活動現金流量、籌資活動現金流量。即使沒有會計基礎也別擔心，因為這3個科目簡單易懂，基本上實際的意義就與字面意思相同，當然，以下我們還是再進一步詳細介紹。

營運活動現金流量：指的是在生產、銷售過程中所產生的支出與收入，在產品銷售出去之前，公司要先購買原物料、零件…等，或者人事、行銷費用，這些都是營運活動的現金流出，而產品售出後所產生的獲利，就是現金流入。

投資活動現金流量：這種現金流量的減項，常見的像是公司購買廠房、機器設備或轉投資其他公司股權，所以常聽到的「資本支出」就是列在投資活動的現金流出，反過來說，處分了大樓、設備或股票，就會有現金流入。

籌資活動現金流量：此種現金流量的減項包括：支付現金股利、現金減資、償還借款，而公司如果有資金需求，就會辦理現金增資、發行公司債或向銀行貸款，這些流入的現金就會記錄在籌資活動的加項。