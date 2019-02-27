聯發科鴨子划水 5G AI搶話語權 啖商機

分享 facebook 【編審／傅秀玉 記者／楊智捷】

內文：所謂的5G，指的是移動通訊技術第5代，也是4G之後的延伸。它的速度非常快，在1秒鐘最高可以傳輸達到20Gb，也就是說，你不用10秒鐘就可以下載1部電影，而包括像是自駕車和物聯網，這些裝置也都需要有5G才有機會百花齊放，譬如遠距控制、自動駕駛，都需要背後有完整的5G網路覆蓋。

5G超高頻寬及低延遲的特性，也可以提供高畫質語音，結合AR、VR在遊戲或娛樂上的運用，很多4G做不到的新應用，會在5G上產生。美、日、韓等國無不積極布局，台灣更成立了5G國家隊，第一批5G手機也即將於今年上市。

聯發科（2454）董事長蔡明介就強調，今年5G將「從實驗室走向商業應用」，台灣是全球先進半導體製程中重要一員，將成為引領全球5G革命性發展的重要參與者。

今年5G方案將出

而這回《非凡新聞台》「關鍵對話」單元，我們邀請到聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖進行專訪，李宗霖掌管的是聯發科營收最大的事業單位，6年級的他更是台灣本土所培育出的優秀人才。

楊智捷問（以下簡稱問）：CES展是開年電子業的風向球，有很多包括像是手機智慧家庭等，各大終端廠商都把5G當做今年次世代產品的賣點，您看在今年5G有哪些趨勢？

李宗霖答（以下簡稱答）：5G絕對是今年或明年大家關注最重要的技術，聯發科是一個手機晶片製造商，我們的5G方案也會在今年出來，在電信業者的部分，全世界各地的電信運營商，也會在明年正式讓5G網路商轉，因為5G這個技術它有非常高速度、低延遲、無所不在的特性，所以，手機之外各式各樣的應用都是可以期待的。

問：我們看到在CES上有很多的旗艦手機今年都說有5G了，其實它們採用的解決方案，我們不諱言是來自於對手（高通）的解決方案，不曉得對聯發科來說，你們在5G晶片上還有什麼樣的切入機會呢？ 分享 facebook

答：聯發科一向的精神跟企業文化，就是多做少說，所以，我們過去比較少對外說明聯發科在5G上的投入，其實，聯發科目前為止跟世界各大運營商5G的聯合測試進行得相當順利，大家也知道聯發科從2014年開始，就投入5G的研發，5G是一個新的技術，所以它需要一個新的產業規範，也就是我們所謂的標準。

聯發科是5G標準的創始者之一，以我們5G的貢獻度來說，標準的貢獻度，我們的被審核率是全世界前3名（編按：德國市場調查單位IPlytics GmbH調查，聯發科5G標準提案審核通過率達43.18%，位居全球第3）。

聯發科的5G解決方案在今年就會準備好，我們相信在明年世界各地的各大運營商5G的網路開台，開始商業運轉，內含聯發科5G解決方案的手機，就會在市面上看到。我們覺得真正的5G，大家可以買得到大量手機的時間點，會是在明年，所以第一波的時間點，大家就會看得到聯發科解決方案的手機。