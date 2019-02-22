選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

分享 facebook 【作者／鐘國忠】

自2019年以來，在國際股市推升助漲之下，台股在半信半疑中來到半年線附近，轉眼間，指數自1月低檔9319點以來約上漲900點，對於投資人而言，如果單看指數的上漲，此時買進的意願絕對會受影響，然而指數已漸克服中長期均線壓力，且成交量又漸來到千億元以上，因此此時最好的策略就是依基本面的角度來持股操作，故筆者將針對1月營收與去年財報表現來剖析，希望能協助投資人找到現階段操作獲利的契機。

年報加營收找長投股

由於此次春節假期在2月份，而去年春節假期在1月份，就以往公布1月與2月的營收表現來看，往往容易出現單月營收成長失真現象，必須兩個月的營收同時觀察才較客觀，剛好最近上市櫃公司也在發布其去年的年報，因此投資人可分為長期角度與短期角度布局，前者將以去年財報與1月營收一起分析，後者則單以1月營收表現來分析，找出表現突出的族群或個股。

長期角度選股》至截稿日為止，已公布去年Q4獲利的公司並不多，約80家左右，主要是因為此次的年報在3月底前公布即可，現在還有1個多月的時間，就目前觀察，去年獲利成長且1月營收YoY也成長的主要族群，包括以下3大類。

IC設計族群：瑞昱（2379）與創意（3443）等公司可留意觀察。瑞昱去年的年獲利成長約28.27%，去年每股獲利達8元以上，創下近年獲利新高，1月營收YoY除了有2成左右的成長，也同時創下歷史新高，主要是受惠市場802.11n轉換802.11ac規格需求佳，延續前一季拉貨力道預期，這是繼去年9月創歷史新高之後，營收再創歷史新高，也表示公司營運成長動能強勁。

瑞昱Q1營收表現可望優於預期，主要是公司3大產品線─網通、PC與多媒體均可望成長，惟近期股價自低檔已上漲約6成，應已逐步反映2019年的正向預期，目前本益比以2019年EPS計算為15.5倍，落於近年區間12倍至17倍中上緣位置，建議不妨等回檔再行介入。 分享 facebook

創意去年每股獲利達7.37元，延續每年都獲利的成績，儘管2019年營運可能衰退，每股獲利預估約6.39元，但獲利衰退主要來自於營業費用增加，此係因公司進行先進製程與大型客戶合作的研發費用所致，有助於未來營運成長，先前走勢應已反映最差情況，公司2019年NRE仍能續升，且長期在人工智慧、5G與超級電腦領域持續布局，Q1營收雖季減雙位數，但是為全年營運谷底，因此逢低可留意布局。