親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

陸 港ETF操作猶重風控 小型為主 大型為輔

2019-02-22 10:48非凡商業周刊

分享
【作者／呂漢威】

自年初以來中國上證與香港恆生指數的漲幅皆超過了10%，也讓市場對於中國與香港的股市重新燃起了信心，因為中國大陸的股市目前仍處在相對低檔，對比其他國家的股市來看，也相對安全許多，同時間中美貿易戰的紛爭暫告平息，使得中國的股市走出了一波上漲走勢。

內資炒作低價族群

從近期中國股市的個股漲幅來看，漲幅較大的還是以製造業的個股為多，沒有看到房地產與建築業，顯示中國今年的房市應該不會很好，因為漲幅較大的股票都沒有見到是與房地產相關的，這也表示中國投資人對於與房地產相關的股票沒有什麼興趣，還是喜歡中美貿易戰平息的受惠股，但是中美貿易戰是否真的結束了，到目前為止仍未有確定的答案，仍有一定的風險存在。

而港股則是以消費性的產業為主，而且漲幅較大的股票幾乎都是低價股，顯示出炒作的氛圍明顯，過去港股多是以金融與房地產為主，但是累計今年以來，港股漲幅較大的個股其中是金融與房地產產業的並不多，再加上前面提到的大漲的都是低價股，顯示這波港股上漲的力道主要是來自於香港內資在炒作低價股。

從陸港股漲幅較大的個股可以得到一個推論，年初以來推升陸、港股的資金主要多是以內資為主，這也是因為國際的投資機構在經歷過2018年10月大震盪，都產生了損失，現在可說是泥菩薩過江自身難保，若不先把之前的虧損補回來，哪還有多餘的資金去炒別的國家的股市，所以這波陸港股的股票大漲，大多是內資所為。

雖然現在台灣的投資人可以透過複委託來投資陸股或港股，但是除了資格有部分限制之外，要投資人去了解這麼多檔港股也不是那麼的簡單，況且以表1、2來看，現在去追這些漲幅都超過50%以上的陸、港股也有點危險，那我們不妨可以利用ETF商品來操作陸、港股。

分享

首先，我們來看看在台灣掛牌與陸、港股相關的ETF有哪些？同時也統計出這些ETF年初以來的漲幅，以方便找出與這波陸、港股同向上漲的陸港ETF有哪些？

槓桿型漲跌倍數大

年初以來漲幅超過20%的陸、港股ETF有，元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L）等，而上述這些陸、港股ETF都是槓桿型的，所以這些ETF年初以來的累積酬率才會名列前茅，喜歡高風險高報酬的讀者可以多留意這些槓桿型的ETF，但是這裡也要提醒大家，上去是2倍的速度，下來也是2倍的速度，這點要非常的小心與注意。

而非槓桿型的ETF且年初以來累計報酬率佳的有富邦深100（00639）、群益深証中小（00643）等，其他的就請讀者自行去參閱表格，我們也來看一下這些ETF的持股有哪些，富邦深100持股比重前5名為美的集團、格力電器、萬科企業、京東方、平安銀行；群益深証中小持股比重前5名為分眾傳媒、寧波銀行、蘇寧云商、大族激光、美年健康；群益深証中小+R為群益深証中小ETF加掛人民幣計價的ETF，這檔ETF主要是計價幣別是用人民幣來計價，FH滬深持股比重前5名為美的集團、格力電器、萬科A、平安銀行、京東方A；國泰中國A50招商銀行、貴州茅台、興業銀行、SGX FTSE CHINA A50、格力電器。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/2/22 No.1133】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48

EPS龍虎榜 6大研究機構EPS總檢視

2019-02-15 13:35

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-15 13:35

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-15 13:35

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-15 13:34

5G AI領風騷 CES探風向 MWC將登場

2019-01-31 15:34

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-01-31 15:34

新興市場股匯雙漲 台股連動標的錢力十足

2019-01-31 15:34

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-01-31 15:34

半導體材料無畏逆風 中長期需求推升個股水漲船高

2019-01-31 15:34

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

2019-01-25 10:34

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

浩劫重生股 報復性反彈後誰還能續漲？

2019-01-18 10:48

汽車 家電旺了！ 台廠供應鏈大啖對岸商機

2019-01-18 10:48

7%以上好誘人！ 高股息殖利率攻守兼備

2019-01-18 10:48

傳產優於電子 醫療保健 高殖利率 紡織製鞋靚

2019-01-18 10:48

善用選擇權趨吉避凶 操作四部曲 中線保護短線

2019-01-18 10:48

三重奏題材啟動 營收 法說 股利漲聲響起

2019-01-11 11:08

不受景氣拖累產業 自行車 製鞋業走自己的路

2019-01-11 11:08

2019年市場新寵兒 4大類型成長股脫穎而出

2019-01-11 11:08

全球豬市來了？！ 暴漲暴跌 別成為待宰羔羊

2019-01-11 11:08

生技物美資金避風港 年後1個月上漲機率100%

2019-01-11 11:08

牛熊來了！搶先通知！ 強股條件探多空買賣點

2019-01-07 09:07

2019美元繼續衝！ 保守者做定存 積極者做短線

2019-01-07 09:07

油價今年皮皮挫？ 塑化 紡織 汽零 運輸幸災樂禍

2019-01-07 09:07

大咖都說要買股 買點浮現 台股正迷人

2019-01-07 09:06

微笑曲線下唇股 初步起漲 蠢蠢欲動

2019-01-07 09:06

壯志贏戰下個十年 SOGO黃晴雯不讓鬚眉

2018-12-28 15:29

逆轉勝紅包股 年終大放送 搶錢3攻略

2018-12-28 15:29

權值老將VS.成長新星 2019績優股搶先報！攻守俱佳

2018-12-28 15:29

美股老牛露疲態 年底大跌有助隔年大反彈

2018-12-28 15:29

新股報酬率差很多 搭蜜月行情 價差股息兩頭賺

2018-12-28 15:29
看更多

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

老街新活力 相約訪旗山

2019-02-21 08:43

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

辦公室採光不足 恐導致員工記憶力喪失

2019-02-21 15:21

處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

2019-02-20 15:26

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

文藝周莊：慢行詩意水鄉

2019-02-21 08:54

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top