陸 港ETF操作猶重風控 小型為主 大型為輔

分享 facebook 【作者／呂漢威】

自年初以來中國上證與香港恆生指數的漲幅皆超過了10%，也讓市場對於中國與香港的股市重新燃起了信心，因為中國大陸的股市目前仍處在相對低檔，對比其他國家的股市來看，也相對安全許多，同時間中美貿易戰的紛爭暫告平息，使得中國的股市走出了一波上漲走勢。

內資炒作低價族群

從近期中國股市的個股漲幅來看，漲幅較大的還是以製造業的個股為多，沒有看到房地產與建築業，顯示中國今年的房市應該不會很好，因為漲幅較大的股票都沒有見到是與房地產相關的，這也表示中國投資人對於與房地產相關的股票沒有什麼興趣，還是喜歡中美貿易戰平息的受惠股，但是中美貿易戰是否真的結束了，到目前為止仍未有確定的答案，仍有一定的風險存在。

而港股則是以消費性的產業為主，而且漲幅較大的股票幾乎都是低價股，顯示出炒作的氛圍明顯，過去港股多是以金融與房地產為主，但是累計今年以來，港股漲幅較大的個股其中是金融與房地產產業的並不多，再加上前面提到的大漲的都是低價股，顯示這波港股上漲的力道主要是來自於香港內資在炒作低價股。

從陸港股漲幅較大的個股可以得到一個推論，年初以來推升陸、港股的資金主要多是以內資為主，這也是因為國際的投資機構在經歷過2018年10月大震盪，都產生了損失，現在可說是泥菩薩過江自身難保，若不先把之前的虧損補回來，哪還有多餘的資金去炒別的國家的股市，所以這波陸港股的股票大漲，大多是內資所為。

雖然現在台灣的投資人可以透過複委託來投資陸股或港股，但是除了資格有部分限制之外，要投資人去了解這麼多檔港股也不是那麼的簡單，況且以表1、2來看，現在去追這些漲幅都超過50%以上的陸、港股也有點危險，那我們不妨可以利用ETF商品來操作陸、港股。 分享 facebook

首先，我們來看看在台灣掛牌與陸、港股相關的ETF有哪些？同時也統計出這些ETF年初以來的漲幅，以方便找出與這波陸、港股同向上漲的陸港ETF有哪些？

槓桿型漲跌倍數大

年初以來漲幅超過20%的陸、港股ETF有，元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L）等，而上述這些陸、港股ETF都是槓桿型的，所以這些ETF年初以來的累積酬率才會名列前茅，喜歡高風險高報酬的讀者可以多留意這些槓桿型的ETF，但是這裡也要提醒大家，上去是2倍的速度，下來也是2倍的速度，這點要非常的小心與注意。

而非槓桿型的ETF且年初以來累計報酬率佳的有富邦深100（00639）、群益深証中小（00643）等，其他的就請讀者自行去參閱表格，我們也來看一下這些ETF的持股有哪些，富邦深100持股比重前5名為美的集團、格力電器、萬科企業、京東方、平安銀行；群益深証中小持股比重前5名為分眾傳媒、寧波銀行、蘇寧云商、大族激光、美年健康；群益深証中小+R為群益深証中小ETF加掛人民幣計價的ETF，這檔ETF主要是計價幣別是用人民幣來計價，FH滬深持股比重前5名為美的集團、格力電器、萬科A、平安銀行、京東方A；國泰中國A50招商銀行、貴州茅台、興業銀行、SGX FTSE CHINA A50、格力電器。