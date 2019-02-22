國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

分享 facebook 【作者／阮文非】

許多專家都看壞今年全球經濟前景，更不認為今年有行情，讓投資人的心態轉為保守。美國銀行美林的基金經理人調查顯示，美股經過去年第4季大跌後，許多專業投資人現在持有的現金部位占整體資產的4.8%、創10年新高，換句話說，目前是投資人對走了近10年大多頭的美股最沒信心的時候。

儘管包括美股等全球股市自元月來大漲，像標準普爾500指數今年來大漲約8%，MSCI世界指數大漲逾7%，但美林報告顯示1月份接受其調查的173名全球基金經理人裡，高達34%受訪者持悲觀看法，他們認為標準普爾500指數已在去年登上2931點的頂峰，這等於說美股接下來難有再創新高的機會；另外有55%對全球經濟和通膨情況持悲觀看法。

股神賣蘋果與甲骨文

但投資股票真的只有在牛市才能買？熊市就應該遠離股市？若現在連牛熊都難以分辨，我們又怎樣斷判要離場或加碼？根據2018年的Acorns Money Matters報告，超過40%的美國人最相信股神巴菲特的投資建議，相信大嘴巴川普的比率僅17%。巴菲特（Warren E. Buffett）面對外界的熊市憂慮，他根本不當一回事，甚至希望股市多跌點來讓他找到更多機會。他打趣說，投資找專家建議，就像大家去問理髮師要不要理髮一樣，你永遠不會聽到真的建議，因為不少投資專家的建議都有自己的目的，投資一定要自己做功課。 分享 facebook

雖然巴菲特常說最喜歡看到股市大跌，因為這能讓他撿便宜，但根據美國證交會（SEC）公布最新13F文件顯示，股神投資旗艦波克夏海瑟威去年第4季美股大跌時並沒有大舉買進美股，即使加碼金額較減碼金額多，但高出的幅度不到10億美元，以波克夏海瑟威坐擁1000億美元現金部位來看，這幾乎跟不出手加碼沒兩樣。最引人注意的是，股神曾說恨不得買下蘋果所有股票，但他去年底卻減碼蘋果和出清甲骨文，同時加碼軟體商紅帽、能源商Suncor和美國銀行等6家大型銀行股。不過巴神也解釋這是旗下經理人所為。

追蹤市場上對沖基金動向的BarclayHedge指出，去年第4季因股市波動而導致股價下跌和客戶因各種理由而贖回，讓對沖基金業持有的美股部位價值創2011年來最低。去年第4季投資人從對沖基金贖回423億美元，為5年來最大的贖回規模。像富豪投資人泰伯（David Tepper）的對沖基金Appaloosa去年第4季持有的美股價值較第3季大減64%、至20.2億美元，較標普500指數下跌14%來得嚴重。再從13F報告來看，股神等大戶在去年底都很用力賣出科技股，即使當中也有加碼一些科技股，但整體來說，科技股還是成為殺盤重點。