親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48非凡商業周刊

分享
【作者／許博傑】

台股重回萬點！在美中貿易協商逐漸明朗，加上陸股短線走強的激勵下，台股於農曆年後重回萬點之上，重新攻克壓力重重的半年線關卡，而年前最強的櫃買指數，也在開紅盤後拉出一波亮麗的漲勢，多頭短線直指年線的反壓，造就這一波台股看回不回最大的功臣，還是在外資的偏多以及市場悲觀的氛圍。

外資2月現貨買超（累計至2月18日）達245億元，期貨未平倉多單也達5.8萬口，代表散戶及市場信心的融資水位卻還在1201億元，是10年前金融海嘯以後的低檔區，因此，若目前市場悲觀以及外資偏多心態未改變前，在台股重回萬點後，勢必會開始陸續出現個股補漲或是持續輪漲的走勢，而當中以股價基期不高且今年展望不差的族群最有機會獲得短線買盤的青睞，此外，去年獲利好的公司，若在短線仍維持5%以上的高殖利率，也將成為未來買盤追逐的標的。

低位階族群輪動輪漲

PCB族群是開春後台股最大的亮點！其中以蘋概的台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）短線走勢相對強勁，除了先前蘋果供應鏈隨蘋果股價修正來到低點是主因外，台郡今年的5G天線產品，更是讓外資調升目標價，帶動股價短線攻上年線，但因蘋果仍是台郡、臻鼎-KY最大的單一客戶，因此短線在股價衝高後，若蘋果產品的動能持續疲弱，就要留意長線的解套賣壓可能出籠。

分享

然在台郡、臻鼎-KY拉高後，其實過去PCB產業內的資優生如敬鵬（2455）、健鼎（3044）、台光電（2383）就有機會重獲市場青睞。經過2018年的大火加上中國車市需求的放緩，讓敬鵬去年營運在谷底震盪，而今年因歐洲和中國實施環保檢測，將讓敬鵬業績在第1季開始見到曙光，去年第3季平鎮廠去產能瓶頸完成後也將減少外包產能，在動能及毛利雙升下，今年將恢復成長動能，法人預估今年EPS為3.5元，目前本益比12.1倍，股價相對仍有空間。

健鼎1月營收月增26.5%、年增9.6%，受惠部分去年12月訂單遞延及春節前客戶拉貨，表現優於市場預期，除蘋果訂單外，公司看好今年動能來自非蘋手機的HDI板，此外，包括汽車板及伺服器板也是衝刺的目標，目前非蘋手機客戶包括小米、三星、華為，甚至有望再加入OPPO供應鏈，在3大營運動能延續下，法人預估今年EPS為9.6元，目前本益比僅8.8倍，股價具補漲空間，從技術面來看，健鼎目前已重新站回所有短、中期均線之上，僅剩下年線尚未突破，加上先前股價盤整已久，有均線糾結現象，有機會反映被低估的價值，80元不破都可偏多操作。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/2/22 No.1133】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

陸 港ETF操作猶重風控 小型為主 大型為輔

2019-02-22 10:48

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48

EPS龍虎榜 6大研究機構EPS總檢視

2019-02-15 13:35

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-15 13:35

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-15 13:35

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-15 13:34

5G AI領風騷 CES探風向 MWC將登場

2019-01-31 15:34

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-01-31 15:34

新興市場股匯雙漲 台股連動標的錢力十足

2019-01-31 15:34

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-01-31 15:34

半導體材料無畏逆風 中長期需求推升個股水漲船高

2019-01-31 15:34

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

2019-01-25 10:34

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

浩劫重生股 報復性反彈後誰還能續漲？

2019-01-18 10:48

汽車 家電旺了！ 台廠供應鏈大啖對岸商機

2019-01-18 10:48

7%以上好誘人！ 高股息殖利率攻守兼備

2019-01-18 10:48

傳產優於電子 醫療保健 高殖利率 紡織製鞋靚

2019-01-18 10:48

善用選擇權趨吉避凶 操作四部曲 中線保護短線

2019-01-18 10:48

三重奏題材啟動 營收 法說 股利漲聲響起

2019-01-11 11:08

不受景氣拖累產業 自行車 製鞋業走自己的路

2019-01-11 11:08

2019年市場新寵兒 4大類型成長股脫穎而出

2019-01-11 11:08

全球豬市來了？！ 暴漲暴跌 別成為待宰羔羊

2019-01-11 11:08

生技物美資金避風港 年後1個月上漲機率100%

2019-01-11 11:08

牛熊來了！搶先通知！ 強股條件探多空買賣點

2019-01-07 09:07

2019美元繼續衝！ 保守者做定存 積極者做短線

2019-01-07 09:07

油價今年皮皮挫？ 塑化 紡織 汽零 運輸幸災樂禍

2019-01-07 09:07

大咖都說要買股 買點浮現 台股正迷人

2019-01-07 09:06

微笑曲線下唇股 初步起漲 蠢蠢欲動

2019-01-07 09:06

壯志贏戰下個十年 SOGO黃晴雯不讓鬚眉

2018-12-28 15:29

逆轉勝紅包股 年終大放送 搶錢3攻略

2018-12-28 15:29

權值老將VS.成長新星 2019績優股搶先報！攻守俱佳

2018-12-28 15:29

美股老牛露疲態 年底大跌有助隔年大反彈

2018-12-28 15:29

新股報酬率差很多 搭蜜月行情 價差股息兩頭賺

2018-12-28 15:29
看更多

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

老街新活力 相約訪旗山

2019-02-21 08:43

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

辦公室採光不足 恐導致員工記憶力喪失

2019-02-21 15:21

處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

2019-02-20 15:26

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

文藝周莊：慢行詩意水鄉

2019-02-21 08:54

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top