低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

分享 facebook 【作者／許博傑】

台股重回萬點！在美中貿易協商逐漸明朗，加上陸股短線走強的激勵下，台股於農曆年後重回萬點之上，重新攻克壓力重重的半年線關卡，而年前最強的櫃買指數，也在開紅盤後拉出一波亮麗的漲勢，多頭短線直指年線的反壓，造就這一波台股看回不回最大的功臣，還是在外資的偏多以及市場悲觀的氛圍。

外資2月現貨買超（累計至2月18日）達245億元，期貨未平倉多單也達5.8萬口，代表散戶及市場信心的融資水位卻還在1201億元，是10年前金融海嘯以後的低檔區，因此，若目前市場悲觀以及外資偏多心態未改變前，在台股重回萬點後，勢必會開始陸續出現個股補漲或是持續輪漲的走勢，而當中以股價基期不高且今年展望不差的族群最有機會獲得短線買盤的青睞，此外，去年獲利好的公司，若在短線仍維持5%以上的高殖利率，也將成為未來買盤追逐的標的。

低位階族群輪動輪漲

PCB族群是開春後台股最大的亮點！其中以蘋概的台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）短線走勢相對強勁，除了先前蘋果供應鏈隨蘋果股價修正來到低點是主因外，台郡今年的5G天線產品，更是讓外資調升目標價，帶動股價短線攻上年線，但因蘋果仍是台郡、臻鼎-KY最大的單一客戶，因此短線在股價衝高後，若蘋果產品的動能持續疲弱，就要留意長線的解套賣壓可能出籠。 分享 facebook

然在台郡、臻鼎-KY拉高後，其實過去PCB產業內的資優生如敬鵬（2455）、健鼎（3044）、台光電（2383）就有機會重獲市場青睞。經過2018年的大火加上中國車市需求的放緩，讓敬鵬去年營運在谷底震盪，而今年因歐洲和中國實施環保檢測，將讓敬鵬業績在第1季開始見到曙光，去年第3季平鎮廠去產能瓶頸完成後也將減少外包產能，在動能及毛利雙升下，今年將恢復成長動能，法人預估今年EPS為3.5元，目前本益比12.1倍，股價相對仍有空間。

健鼎1月營收月增26.5%、年增9.6%，受惠部分去年12月訂單遞延及春節前客戶拉貨，表現優於市場預期，除蘋果訂單外，公司看好今年動能來自非蘋手機的HDI板，此外，包括汽車板及伺服器板也是衝刺的目標，目前非蘋手機客戶包括小米、三星、華為，甚至有望再加入OPPO供應鏈，在3大營運動能延續下，法人預估今年EPS為9.6元，目前本益比僅8.8倍，股價具補漲空間，從技術面來看，健鼎目前已重新站回所有短、中期均線之上，僅剩下年線尚未突破，加上先前股價盤整已久，有均線糾結現象，有機會反映被低估的價值，80元不破都可偏多操作。