小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

分享 facebook 【作者／林明謙】

過完農曆春節後，櫃買市場連續爆出2天的500億元大量，讓盤面再度活躍起來，中小型股活繃亂跳！讓我們把目標集中在櫃買市場，找出下一棒可能的強股，看看有哪些值得留意，為自己在春節後搶個紅包！

櫃買漲勢驚人

農曆年後持續上漲

櫃買指數漲勢其實在農曆年前就已經威力驚人、一直上漲了，在春節過後，在2月13日到14日更爆出500億元的成交量，且上漲速度還持續加速，讓各中小型股開始活躍起來，只要選股方向正確，在這個資金行情下，逮到1、2根漲停板是可以期待的。

談到櫃買市場，就不得不看影響力最大的投信法人，讓我們來看看他們在春節之後，火速大買了哪些股票？這裡面將會有櫃買市場潛在的強股，筆者整理出2月新春開紅盤以來，投信持續加碼的前10大個股，下文做簡扼分析。

第1名是譜瑞-KY（4966），在2月11日～18日這短短6個交易日，投信大幅加碼5.8億元，張數近1100張，主因譜瑞-KY高速傳輸晶片已獲Intel及AMD認證，拿下新平台的主要訂單，市場看好今年營收成長，甚至還有外資看好資料中心升級題材而成長至2020年，因此成為法人近幾月的寵兒。

其實，譜瑞-KY的股價走勢算是慢熱型的，在年線附近整理完後已站上500元大關，一度來至562元，創下近10個月的高點，不跌破500元大關的話，整理過後有機會再發揮。

訂單滿滿吸睛

矽晶圓股熱度再起

買超第2名的是合晶（6182），2月以來的6個交易日火速加碼超過1萬張，金額近4.2億元，讓股價突破35元的短期壓力區，並在13日拉出1根長紅漲停，目前在39元附近整理。

配合投信在這段期間也同步買超環球晶（6488）1.8億元、中美晶（5483）1.2億元來看，感覺矽晶圓族群又再度回到法人懷抱，畢竟這個族群就今年來說還是業績股，只是本益比修正了一下，在內資資金回來後，訂單滿滿的矽晶圓還是法人的重要布局標的。 分享 facebook

在影像感測器、電動車及電源功率元件帶動下，8吋矽晶圓第1季持續調漲，因此投信用力加碼合晶，且中國鄭州廠3月就開始貢獻營收，今年將具有相當的成長力道，股價整理完後，若不跌破37元的長紅棒2分之1支撐，則有機會續強，留意35元不能跌破，否則將出現突破失敗的情況。

環球晶2月中表示，今年矽晶圓產業仍相當健康，1月營收維持史上第3水準，在8吋及12吋廠仍維持滿載下，第1季營收將維持去年第4季水準，並認為今年營收、獲利可望再創新高。股價在突破300元壓力區後，現在來至350元附近整理，留意季線與半年線310元附近不可跌破，否則將有轉弱跡象。