豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

分享 facebook 【作者／賴建承】

美股於農曆年期間表現不差，4大指數全面走揚，其中費半指數在此期間更大漲了5.35%，讓台股開紅盤當日重返萬點大關，配合量能的回升似乎有啟動新一波多頭攻勢之契機。

不過國際上仍有中美貿易談判陷入僵局、英國脫歐、全球經濟成長減速、原物料價格走低等因素干擾，因此台股除了技術面面臨去年12月3日高點10148點壓力外，去年10月11日的空方缺口10272點～10428點也難以越過，且年線反壓目前落在10500點附近。所幸現階段月線及季線呈現黃金交叉，只要不再失守，反彈格局可望延續，研判在沒有新的國際利空衝擊下，第1季指數可望落於9800點～10500點間整理。

5G受惠股成為焦點

既然台股有走揚契機，選股策略將是重點，筆者認為2月25日揭幕的MWC展將是焦點，包括5G、AI、利基型半導體、電動車及政策偏多的生技股等將是選股重心，若能搭配法人作帳買盤，短線攻擊力道看俏。

一年一度的MWC展將在2月25日至28日於西班牙巴塞隆納舉行，預估將有超過1500家廠商參展，5G、AI、物聯網、AR／VR、智慧城市等仍是焦點。近年來中興通訊、華為事件頻頻登上國際要聞，之所以受到矚目，主因中國通訊技術實力強大及5G是未來主導全球科技的重要關鍵，因此，歐美政府傾全力來圍堵中國坐大，先不論華為事件後續發展，5G的布建是全球趨勢，故衍生出的高速傳輸、AI、物聯網等商機不可小覷。

目前各國積極針對5G進行基礎建設，2019年也將有5G手機問世，預計2020年將可開始商用，根據DIGITIMES Research資料顯示，2020年全球5G無線網路市場規模有52億美元，至2026年時更將達1兆2083億美元，顯示商機相當龐大，難怪5G早已成為各國與各廠商兵家必爭之地。

初期5G毫米波建置會採取共用大基地站，所以除無線產品外，也須同步擴充25G／100G來加大頻寬，因此，LTE光模組、無線通訊、光纖等可望受惠，包括聯鈞（3450）等可逢低留意。此外，5G毫米波因有距離傳輸短及耗損大特性，因此需建置小型基地台來補足其訊號，故基地台、天線與PA相關公司也可同步受益，包括啟碁（6285）、昇達科（3491）捷科（8086）等將是焦點。 分享 facebook

其中眾達-KY去年前3季EPS3.78元，今年EPS估達5.5元，股價站上所有均線，去年12月24日頸線88.9元不破則多頭可期。昇達科去年前3季EPS2.93元，近期有法人少量布局，今年EPS也有挑戰5元實力，月線不破可留意。

中磊為5G重要指標

生產基地台的中磊，雖然去年營運表現欠佳，前3季EPS僅2.07元，不過在5G需求帶動下，今年EPS可望恢復至4元～5元左右，目前本益比不高，股價處於收斂三角形末端，一旦向上突破將是5G商機的重要指標。至於穩懋，在度過去年業績下滑後，今年可望回溫，配合法人買盤推升股價大漲，不過年線反壓重，不宜追高，等拉回觀察技術面與籌碼面再找切入點。

而在5G成熟後，接著AI、自駕車、物聯網、智慧城市等發展將更加迅速，這對於矽智財、高速傳輸PCB、高速傳輸晶片、散熱模組等產業看俏。日前散熱相關的超眾（6230）、雙鴻（3324）股價已領先大漲，研判業績不差的其他領域勢必有跟進之契機。矽智財公司方面，1月23日掛牌的M31（6643）持續上演蜜月行情，股價逼近興櫃時高價330元，不排除帶動同族群之比價效應，例如創意（3443）、力旺（3529）等。