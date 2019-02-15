生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

分享 facebook 【作者／許博傑】

美國生技股1月表現亮眼！NBI生技指數1月漲幅高達13.4%，完全收復去年12月下跌11.25%的失土，在美股的元月行情中，成為讓市場眼睛為之一亮的族群。

生技擺脫悲情局勢

而台股的生技族群在1月的表現也不遑多讓，統計目前上市櫃的118檔生技股中，1月份漲幅超過10%的高達21檔、占比達5分之1，其中4檔訊聯（1784）、寶齡富錦（1760）等，漲幅更高達20%以上。

去年是台灣生技產業開始擺脫過去4年悲情的轉捩點，尤其是上半年，在益安（6499）授權大口徑心導管術後止血裝置5000萬美元給全球前5大心血管醫材大廠Terumo後，生技股就開啟了波段漲勢，包括晟德（4123）、中裕（4147）、等，都陸續傳出好消息。

此外，衛福部也在去年9月發布特管法修正條文，開放6項細胞治療技術，讓市場也開始關注細胞治療的相關議題，從蔡政府上任2年多以來，綠能、生技自始自終就是執政黨最重要的產業政策，在步入今年後，緊接而來的就是2020年的總統大選，相信在政策上一定會陸續再端出令市場滿意的菜色。

尤其是衛福部已經於去年底完成「再生醫療製劑管理條例草案」，經行政院會拍板通過、列入「生醫產業創新5＋2推動方案」，送進立法院審議，能否在選前盡快完成三讀通過，也將攸關整體生技產業的發展。 分享 facebook

此外，「亞洲生技大會」（Bio Asia 2019）今年將首度登台，並且與台灣生技月合辦，包括細胞療法、免疫療法加上創新生物科技與資通訊科技結合，今年生技月的看點令人期待，而在中美貿易戰遲遲未結束與全球經濟成長恐減緩的壓力下，生技產業過去一向都不太受到相關議題的干擾，再配合到選前政策可能持續釋放對生技產業的利多來看，生技族群將是今年貫穿台股的一大重要主軸。

紛擾3年的浩鼎（4174）貪汙行賄案落幕，前中央研究院院長翁啟惠以及浩鼎董事長張念慈被判無罪，公司終於可以擺脫過去被貼上的標籤，而浩鼎去年底的單株抗體癌症被動免疫療法OBI-888獲得美國FDA核准治療胰臟癌的「孤兒藥」資格，營運已經開始傳佳音。

浩鼎長線趨勢轉多

此外，先前與中研院合作的論文，也在農曆年後於美國科學院期刊發表，證明Globo系列抗原與癌細胞存活，確有極大關聯，為浩鼎Globo系列標的的抗癌新藥機轉找到學理基礎，加上先前乳癌新藥OBI-822獲美國FDA和香港衛生署DOH核准三期臨床，在持續多元布局下，浩鼎產品線已從醣類疫苗擴大到醣類抗體、抗體小分子複合體、雙特異性抗體等，公司看好2019年～2020年會進入很多關鍵里程碑。