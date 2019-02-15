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美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-15 13:35非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

美股正處財報旺季尾聲，包括臉書、艾克森美孚和波音等各產業的龍頭股獲利表現都優於市場預期，尤其臉書等科技股又藉財報利多而重拾漲勢，甚至迫近其歷史高點，反映投資人對具高成長題材的科技股還是相當鍾情。但在這之前，美國銀行美林早已提醒大家，雖然迄今已公布的財報結果大都優於市場預期，但今年企業獲利成長幅度肯定會急速減緩，因此別被當前財報誤導，要謹慎未來表現。

市場仍最愛科技股

以臉書為例，即使其去年面對連串醜聞而導致公司形象與股價均重挫，但其最新財報卻顯示臉書的全球用戶人數高達十幾億人，是大至令廣告商不可能捨棄，甚至在其形象跌落至谷底之際，仍願意砸大錢在臉書做廣告行銷，讓臉書去年底獲利不降反增。

許多科技股像亞馬遜和谷歌等去年一度被投資人唾棄的尖牙股，其實也擁有跟臉書那樣不至不可能被市場淘汰的優勢，因此，其股價也紛紛趁財報旺季的多頭氣氛而上演回升走勢，就連英特爾前先公布財報同時調降財測，雖然一度造成了股價暴跌，但很快又收復失地。

今年美股行情要謹慎，第1季更要如此，因為第1季財報恐怕變成股市全年好壞的分水嶺，雖然科技股仍是投資人最愛，但其跟能源業的第1季財測是獲利調降幅度最大的兩個產業，能源業預測第1季獲利較去年同期衰退10.8%，科技業獲利估計年跌5.4%。

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RBC資本市場的美股策略部主管卡爾凡思納（Lori Calvasina）表示，今年第1季整體美企財測開始出現低增長情況，雖然整體財測仍屬正面，但卻幾乎不見成長。

FactSet資料顯示，目前華爾街分析師們預估標準普爾500大企業第1季獲利，從去年12月時預測年增3.3%，調整為預期年跌0.8%，若果如此，這將是近3年來首度出現季度獲利年跌的局面。在美企潛在獲利衰退的風險不斷增加下，加上全球經濟成長放緩，勢必讓避險性資產重拾漲勢。

首季獲利開始萎縮

迄2月10日止，約3分之2標普500企業已公布去年第4季財報，雖外界預期整體獲利年增16.8%，較財報旺季開始時預期的年增15.5%高出逾1個百分點，主要是已公布財報的企業裡，約71.5%獲利優於市場預期，這優於預期的比率高於長期均值64%。

但企業財測不佳的利空蓋過此利多，加上美國1.5兆美元的減稅效應不斷消退，讓外界普遍預期美企今年第1季獲利將下跌，成為2016年第2季以來首次出現季度獲利年跌。

美國銀行美林最近指出，雖然獲利優於市場預期的美企數量占整體比率高於長期均值，但卻明顯低於過去4季的平均78%水準，與此同時，財測也往下調，讓今年全年美企整體每股獲利預估，從元月初時預測的年增7%縮水至年增5%，這表示美企今年獲利放緩情況從首季開始。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/2/15 No.1132】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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