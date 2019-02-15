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台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35非凡商業周刊

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【作者／黃靖哲】

才2年光景，許多股民仍記憶猶新，2016年11月，聲學元件股康控-KY（4943）以新股姿態上市，上市當日收盤僅49元，還低於承銷價58.8元，隨後即挾美律（2439）子公司的優勢與新蘋果概念股的題材，股價呈連續13個月上漲，前年12月股價衝到624元，大漲12.7倍，可說是近2年來新上市公司漲勢幅度最大的個股（雖現在因蘋果股價拉回而有劇烈的回檔）！

擁籌碼安定蜜月期

當然，並非每一檔新股都能擁有同樣的上漲幅度，且新股多數有一段享受高本益比及籌碼安定的「蜜月期」，操作正確往往價差超過舊上市股，然何種狀況下適合操作新股？及選擇新股需要經過那些選股的程序與步驟？筆者在本文中與大家共同探討。

金豬年開市討論新股正是時候！因為新股最佳發動時間往往在於舊股已經「略顯疲態」或是「舊股籌碼凌亂」時，由於去年起台股已進入高檔震盪型態，在一整年的整理過程中，指數始終難以突破11270點的高點位置，久攻不下必氣衰，多頭股市久盤必跌難以避免，令人憂心的大利空終於發生了…。

過去無往不利的蘋果新機，在推出後首次出現大幅滯銷狀況，這是蘋果手機的大挫敗，也是4G手機市場飽和的最大警訊，這個強勢跳空下跌造就了全球在10月份的急跌缺口，及年度形成的套牢月黑K線，短期間已難以克服。

此時，新上市股票由於沒有套牢籌碼壓力，對多頭資金有高度吸引力，所以新股轉熱，從去年第3、4季起開始加劇，延續到金豬年一開始，新股已成為投資人在選股時，不可不知的重要方向。

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然而要加入新股操作，必須先了解新股的參與者。新股由於籌碼集中度高，且市場了解度較低，法人與大資金參與意願較高，在無資券的干擾下，如果正好遇到上市價格偏低，且產業前景明確的個股，籌碼集中容易造就大波段價差，如果又搭上相關市場題材，產生新股與舊股互相拉抬本益比的作用，就能造就更大的差價與利潤。但是，新股也並非檔檔都是潛力大漲股，投資新股必須經過篩選，以下提供幾個方向讓投資人做為參考。

利用4大原則篩選

（1） 選紅不選黑：新股上市價格多數偏低，藉以吸引買盤，上市首日至3日，優先選擇紅K上漲股（2）觀察上市前財報：新上市股財報多數較為亮眼，且市場往往在蜜月期給與較高本益比，可先行掌握。（3）觀察盤面熱門題材：產業如為當時熱門題材，新、舊股同時吸引買盤，拉升股價機會更大。（4）觀察法人與公司派作帳季節：注意季末法人與公司派作帳與拉升績效鎖定股。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/2/15 No.1132】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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