EPS龍虎榜 6大研究機構EPS總檢視

分享 facebook 【兆豐國際股顧】

綜觀2019年的整體金融環境，無疑是相當艱難的，目前所有的預測，都傾向景氣將持續向下修正。除了因為本波景氣自2008年金融海嘯谷底以來，已經走了10年的擴張期，並且在2018年第3季見到高點，將開始進入收縮期的循環外，全球央行的量化寬鬆政策也已告終，由美國開始，也由美國來終結；而歐洲央行也自2019年起結束量化寬鬆政策；至於日本央行雖仍持續進行，但因其外溢效果有限，影響不大；中國則仍忙於收拾2008年釋出4兆元人民幣資金的後遺症，不易再有全面的寬鬆動作，再加上美中貿易戰的疑慮，更讓各方的預測極度保守；幸好，依照市場主要研究機構的預估值，2019年全球GDP下修到3%，為成長趨緩，還不至於進入衰退。

產業趨勢普遍下滑

2019稅後盈餘衰退3%

受大環境不佳影響，整體產業趨勢也偏下滑，依兆豐國際的預估，2019年主要上市櫃公司稅後盈餘將較2018年衰退3%，是自2011年～2012年企業獲利出現衰退以來，再度出現負成長，主要是因為電子產業本波由智慧型手機所推動的景氣擴張，隨著智慧型手機普及，產品缺乏新應用，使得出貨量出現停滯，只能期待換機效應，只是隨著換機期拉長，產業也面臨衰退危機。 分享 facebook

期待未來能夠帶動成長的產業，如AI、5G、物聯網、自駕車、新能源等，仍處萌芽階段，在青黃不接下，導致產業缺乏成長動能；預估2019年仍能成長的產業，傳產為紡織、生技、電動車、橡膠、航運、其他；電子有IC設計、矽晶圓、PCB、手機零件、NB週邊、工業電腦及網通等。

紡織成衣產業

需求強勁，榮景持續

自2018年起，受惠美國市場內需強勁，1月～10月服飾銷售年平均成長達5.4%，遠超過近年來平均水準，除需求強勁外，因2016年服飾庫存過高關係，使近年來品牌服飾業者對提升庫存水位相對保守；目前美國庫存銷售比已降近7年來新低，在需求持續增溫且品牌服飾業者回補庫存水位下，2019年美國服飾市場榮景可望持續。台灣紡織產業大多以機能性與運動產品為主，因此運動品牌客戶營運狀況與台灣紡織訂單息息相關；運動領導品牌Nike在歷經庫存去化，且營運模式調整下，未來營運展望正向，看好儒鴻（1476）、聚陽（1477）。

儒鴻：在訂單顯著回溫下，成衣與布產品的銷量與ASP同步增長下，預估2018年稅後淨利44.1億元（YoY成長44.4%），EPS16.07元，獲利大幅成長；預估2019年在訂單成長態勢不變，產品優化持續，且新產能可望完全貢獻下，未來營運正向看待，預估2019年營收314.1億元（YoY成長14.4%）；稅後淨利51.9億元（YoY成長17.6%），EPS18.9元，營收獲利維持雙位數成長；股價呈箱形整理，區間325元～425元，340元上下低接，400元以上減碼。