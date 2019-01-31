半導體材料無畏逆風 中長期需求推升個股水漲船高

分享 facebook 【作者／江言野】

根據國際半導體設備協會（SEMI）的報告數字顯示，以矽晶圓產業為首的的半導體材料產值在去（2018）年出現10%的成長，但是同一份報告也預期2019年全球半導體材料市場將自高檔回落，整體產值僅能保持2%成長率，國內半導體材料相關個股的股價由高點回檔，主要反映產業景氣循環特性，股價往往領先產業景氣波動，筆者看好COF、ABF載板、陶瓷載板、半導體用化學材料、極紫外光（EUV）曝光用材料等相關應用具長線需求保護優勢，但無特殊要求的一般型半導體材料產品將面臨全球景氣可能回軟的風險衝擊。

封裝材料未來成長可期

SEMI預估2019年全球半導體材料市場有機會突破500億美元大關，認為半導體製造業者新增產能及研發最新製程兩大因素將帶動半導體材料需求成長，但是中美貿易戰、匯率和金屬價格變動等不確定因素將衝擊產業發展，預期今年的成長幅度將遠不如去年。

另外，SEMI認為用在前端晶圓製造和後端封裝的材料市場比重為3：2，前者是過去3年的成長主力，主要是既有的生產製程已面臨接近物理極限，促使廠商尋求新製程方法，極紫外光曝光、原子層沉積（ALD）和等離子體化學氣相沉積（PECVD）等製程獲得青睞，因而帶動生產設備及材料的改變，矽晶圓、光罩和製程過程使用的化學材料等3大主要半導體材料也跟進改變，後端封裝材料則以導線架、載板、陶瓷、樹脂、焊線和黏合劑等產品為主，但隨著晶圓級封裝技術應用愈來愈普及，封裝材料的成長在未來也相當可期。 分享 facebook

台灣被列為僅次於美國的全球第二大半導體生產基地，伴隨著晶圓製造和封裝產業的生產體系陸續建構完成，對於上游材料及設備產業的開發也更加重視，尤其是半導體產業面臨逼近物理極限的考驗，未來研發愈來愈仰賴材料特性的變更及選用，筆者因此看好國內整體半導體材料產業的長線發展，但是就2019年的發展有其侷限性，以下是筆者對國內半導體材料產業短、中、長期走向分析。

短期趨勢》半導體產業遇到逆風而影響需求：短期而言，中美貿易戰有可能迫使中國大陸暫緩半導體產業的發展，相關的投資、設廠及新增產能都可能會延後開出，對於半導體材料的需求也因此降低，尤其是半導體材料業者原本預期中國大陸的半導體業者將因為政策上的補貼而不計成本的開出產能，即使這些半導體廠商的生產良率欠佳或是難以取得客戶信賴，對於材料的需求還是會有增無減，美國司法部宣布以經濟間諜罪起訴的福建晉華積體電路公司之後，這樣的想像空間被劇烈壓縮，因而衝擊相關個股股價。

短線半導體需求恐降溫

對國內半導體材料產業影響：面對半導體產品必須大量採購的困境，大陸官方想要透過積極補貼的方式來獎勵業者積極投入研發、提升技術及擴張產能，吸引半導體材料廠商想要爭取相關商機，造就了矽晶圓為首的半導體材料產品報價大漲，面臨美國提出的侵權訴訟，此風潮將可能暫時停止，對半導體材料需求自然大打折扣，加上貿易戰引發科技產品需求降溫，半導體業者面臨成長乏力的壓力，台積電（2330）在元月舉辦的法說會更直接點名將與矽晶圓供應商重新談判供貨合約報價，半導體材料商的營運及獲利表現將受壓抑。