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銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-01-31 15:34非凡商業周刊

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【作者／陳威良】

新的一年到來，投資朋友一定很想抓到今年漲幅能夠翻倍的剽悍股。在抓飆股之前，我們不妨先簡單做個回顧，2018年台股大盤指數雖然全年下跌8.6%，但全年漲幅第1名的個股卻飆漲了264%，夠讓人瞠目結舌吧！而漲幅前20名個股當中，上漲超過1倍的就有10檔，即使第20名的個股漲幅也高達78.64%。

這些漲幅名列前茅的飆股，雖然產業別各有不同，但必定有些共同特徵，只要掌握住飆股的長相，今年崛起的新飆股就不會再輕易錯過。其中，最重要的一項特徵就是「股價低」，上述去年漲幅前20名的飆股，在去年年初時股價還不到30元的就占了12檔之多。

低價飆股去年漲翻天

所以，若能從低價銅板股當中去下工夫，由基本面追蹤是否有否極泰來的轉機性，或者從價值面著手分析是否遭到低估，都可能創造出數以倍計的投資報酬率。目前盤面上的低價股，在第1季作夢行情之下成為人氣焦點，也是大戶鎖定操作的族群，隨著利多題材逐漸升溫，可留意是否有大戶籌碼悄悄進駐。

但還是要提醒投資人，畢竟投資低價股是屬於高風險、高報酬的策略，如同蝴蝶一次產卵約200顆，只有大約5%～10%極少數的毛毛蟲能破繭成蝶，而低價股能否轉骨蛻變、突破再造，變數猶多，所以資金不宜一次重壓，同時也要設好停利、停損點。

寶聯通（5450）本波飆漲源於去年12月底砸6.12億元買下老牌紡織廠南良實業，它也是寶聯通的母公司。寶聯通公司最初叫「寶聯電腦」，主要製造繪圖卡、3D顯示卡、視訊多媒體產品、電子零組件等。此後幾年寶聯通逐步調整經營方向，2012年更名為「寶聯通綠能科技」，科技與應用照明成為公司發展主軸，目前主要的產品包括太陽能發電系統、3D列印機、LED燈以及RFID智慧管理系統等。不過，近年來寶聯通營運表現平平，近5年只有2016年小幅獲利，其餘年度均呈虧損狀態；2018年前3季每股虧損0.31元。

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這次收購南良實業100%股權，根據公告，南良實業2018年合併營收預估約20億元，獲利約0.9億元，營收規模約是寶聯通的3倍，未來可為公司營運注入強心針。南良實業早年從事紡織品貼合加工，近年陸續開發出高科技、功能性、綠色環保織品及各類高分子與高彈性發泡材料，客戶涵蓋Nike、adidas、3M等知名大廠。

就股價來看，寶聯通從去年12月底起漲以來波段最高漲幅達9成，短、中、長期均線全部呈上升趨勢，股價十分強勢，但均線開口乖離過大，短線追高風險大，建議等量縮整理時再伺機切入，並需留意後續營運變化。

麗正（2302）是國內老牌二極體廠，光看股票代號就知道夠老牌，產品包括整流二極體、蕭特基二極體、高效率二極體、橋式整流器、TVS／ESD／Zeners等；應用端包括消費性電子約占6成以上、汽車電子約15%、照明10%、工控相關3%～5%。麗正去年第3季毛利率大幅回升至38.03%，再加上公司費用控管得宜，營業利益轉虧為盈，去年前3季EPS為0.12元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/1/31 No.1130】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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