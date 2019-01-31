新興市場股匯雙漲 台股連動標的錢力十足

分享 facebook 【作者／林明謙】

今年以來全球資金大轉向！轉向流入新興市場，難不成Fed在2019年真的不升息了嗎？為什麼新興市場也漲成這個樣子？讓我們來好好的解讀這個現象，並告訴投資人在目前「股匯雙漲」的新興市場，該怎麼樣切入投資？

2019年全球金融市場出現了大復活的景象，原本還在擔心年初時的蘋果利空會讓股市再度下挫，但是卻出現了破底之後的大翻轉，全球股市好像已經落底了，尤其是新興市場的表現，更讓人看不出來這是空頭市場！

根據外資摩根大通的統計資料，2019年從1月1日至1月23日為止不到1個月的時間，全球的新興市場流入資金就高達85億美元，相當於台幣2500億元，這實在是相當的驚人。但有趣的是，這些流入新興市場的資金，居然是從美股的股票型基金流出來的，流出金額推算起來居然也將近百億美元。可見外資2019年年初的策略就是「賣美股、買新興市場」。

新興市場外資大買超

最主要的原因是市場預期中美貿易戰況暫時舒緩，以及Fed升息速度可能減緩，甚至是暫停升息的猜測，激勵資金重新回到新興市場，新興市場一直以來對於美國升息及美元強弱相當敏感，因此成也美元、敗也美元，是新興市場重新活起來的主要原因。 分享 facebook

回到股市來看，2019年以來新興市場的漲幅的確相當高，以1月25日的收盤資料來計算，整體MSCI新興市場指數上漲了6.9%，其中又以MSCI新興拉丁美洲指數的漲幅最高、報酬率達12%，MSCI新興歐洲指數上漲近10%，新興歐非中東指數上漲近9%，至於「新興亞洲」指數則是上漲近6%，所以很明顯的，亞洲新興市場的上漲幅度相對較小，這可能是因為亞洲科技股受美股的影響較大，像台灣及韓國等電子股的比重都相當高，因此當市場資金回流新興市場時，亞洲市場的漲幅就相對落後。

再細看各主要股市的漲幅，同樣以1月28日的全球股市收盤資料來看，漲幅排行第一的是「阿根廷」，年初時才僅約30000點，現在漲至了35000點附近，漲幅高達15%，第2名是「土耳其」，上漲了11%，第3名是「俄羅斯」2019年以來上漲10.6%。至於股市在大漲大跌過後，現在居然也再創歷史新高的巴西股市，年初以來上漲約8.6%，與費半指數相當。韓國、香港股市是則是上漲6.7%，在亞股中的表現算是亮眼的，和NASDAQ指數漲幅相去不遠；上海深圳A股的漲幅約莫在4%左右，日股與台股漲幅則是相當落後，僅約3%漲幅。

由各國股市的表現來看，就可以清楚發現，的確拉丁美洲的阿根廷與巴西表現較為亮眼，而亞洲市場的台、日、港、韓股市表現，就是低人家一截，至於台股或亞洲新興市場有沒有補漲行情，就要看春節行情的威力了。

觀察港韓股能否挺住

以1月25日Bloomberg的最新資料顯示，亞股的確是有機會的，新興亞洲市場2019年年初以來流入的第1名是南韓股市，外資買超近26億美元，難怪漲幅這麼大，第2名是台灣股市，買超約10億美元，第3名是印尼股市，買超近8億美元，買超有愈來愈加大的趨勢，但也還沒成氣候，需要點時間。