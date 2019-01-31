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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-01-31 15:34非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

蘋果光黯淡！蘋果近20年來首次下修財測，在蘋果股價波段大跌的影響下，台灣的蘋概股也紛紛創下波段新低，而其中受傷最重的就屬鴻海集團。

外資持股大減

對鴻海投不信任票

從2018年的年度收盤來看，蘋果最大的代工廠鴻海（2317）年度跌幅達25.6%、總市值大減6681.9億元，以外資持股來看，外資在2018年年初持有鴻海股票達854萬張，經過1年的時間，外資持股大減274萬張、剩下579萬張，可說是對鴻海投下了不信任票。

而集團中的其他股票，包括鴻準（2354）、亞太電（3682）、GIS-KY業成（6456）等，外資也都減持逾5萬張以上，整個集團僅有群創（3481）、臻鼎-KY（4958）讓外資加碼持股超過10萬張，投信更是幾乎全面減碼，除臻鼎-KY、鴻準外，都呈現賣出的狀況，從上述數據來看，可說鴻海集團在2018年相當流年不利。

所幸，就在2018年第4季壞消息頻傳之時，市場傳出郭台銘看旺鴻海股票，期間陸續砸下20億元回補3萬張持股，郭董霸氣力挺自家公司！自2018年11月加碼2.7萬多張後，12月再加碼3000張，2個月來共大買了自家公司3萬張持股，用行動來表達對鴻海的信心。

走弱有跡可循

市場負面消息不斷

其實鴻海在2018年的走弱是有跡可循的，鴻海到A股掛牌的工業富聯，股價在掛牌後的第4天來到最高的26.36元人民幣，之後旋即一路向下走低，2018年年底股價剩下11.59元人民幣，波段跌幅高達56%，流通市值也從287億元人民幣大減至129億元人民幣，短短半年時間蒸發高達157億元人民幣。

再從鴻海在香港掛牌的富智康股價來看，2018年富智康股價從2.35港元大跌65.1%來到0.82港元，當中一度最低剩下0.65港元，總市值也大減123億元港幣。過去的富智康是鴻海集團中最重要的代工體系，郭董曾說，30年來其在中國出口總額高達10157億美元、進口總額高達7494億美元，創匯金額達2663億美元，占了中國外匯存底8.6%，更是全中國出口冠軍，2017年出口額占了中國整體出口4.2%，富智康的衰敗也間接代表2018年鴻海在代工產業已經遇到瓶頸。

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而除了股價的重挫之外，近期也傳出日媒報導，富士康中國鄭州廠去年10月以來，已裁員5萬名季節性勞工，有提早裁員的現象，不過報導後公司也隨即澄清是正常的人力調整。

另外，鴻海在美國的威州廠也因為提供的工作不足，導致拿不到2018年的減稅額，郭董特助胡國輝先生也在接受媒體專訪時表示，鴻海先前宣布在威斯康辛州的投資計畫，可能縮減或甚至擱置。

在2018年第4季《彭博社》報導：由於蘋果大幅度砍單，鴻海計畫大幅削減預算支出，2019年會減少200億元人民幣支出，當中iPhone業務要減少60億元人民幣支出，計畫減少約10%的非技術人員，還計畫削減中國工業富聯約30億元人民幣支出。不過，這則消息之後鴻海也是出來澄清，沒有否認縮減支出，但強調未縮減研發支出，而刪減支出的範圍包括鴻海集團體系的數百家公司，並不限於鴻海本身，強調部分媒體報導不實。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/1/31 No.1130】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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