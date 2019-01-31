親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
財報快訊

中選會決議 2020總統、立委同日投票

不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

5G AI領風騷 CES探風向 MWC將登場

2019-01-31 15:34非凡商業周刊

分享
【編審／傅秀玉 記者／朱思翰】

賭城拉斯維加斯在1月初除了來自各地的旅客外，還多了一點科技味！因為這時間點，正是一年一度的美國消費性電子大展CES舉辦之際，有西裝筆挺的商務人士熙來攘往，還有各家大廠也不斷在巨幅LED上播放廣告，甚至就連平常不會加入的科技大廠蘋果，都罕見地在展場外用一個整個飯店的牆面，刊登標語嗆聲谷歌以及亞馬遜，可見CES做為年度產業風向球的重要地位。

在這場科技盛會中，雖然因中美貿易戰因素，今年中國廠商相對低調，但全球仍有約4500間廠商參展，參觀人數更超過18萬人，規模不減反增。而說到2019年各界焦點，幾乎全在5G行動網路與AI人工智慧會如何引導產業及未來生活潮流，同時兩者的結合刺激企業研發能力，意味著大量優質的硬體與技術不斷推出，包括自駕車、智慧居家、機器人與電競產品等，全都一字排開，廠商搶話語權，也讓今年CES更有看頭。

5G引領未來趨勢

其中時間軸藍圖最清晰的，莫過於即將在近1、2年啟動商轉的5G網路！且相對於受到歐美國家排擠，這次並未在CES大談5G，連高層都未出席的的華為，地主隊的氣焰則是更加旺盛，包括高通與英特爾，都在展場高掛5G旗幟及看板，並採用愛立信的基地台設施，搭配自家終端晶片，現場實際測試高速網路在消費者端的實際應用，工作人員甚至在攤位上不斷大喊「5G is real」，吸引目光。

像高通就以自家驍龍855，搭配相關5G基頻晶片，在展場中就端出實機，串流播放4K高畫質影片，強調5G高傳輸量、低延遲的特性，還有像是360度的高解析VR影片，全都是從雲端串流即時播放，也得靠5G網路才有辦法在彈指之間完成巨量數據的下載，網速與4G相比高上10倍。

分享

而除了展現硬體實力，高通在CES上也正式發表，今年將會有超過30種，採用自家5G技術的裝置上市，而且多數為智慧型手機，可見高通幾乎囊括今年各家旗艦機相關的晶片合約，展現無人能敵氣勢。

另一頭英特爾，則透過5G高速網路，秀出了「隨處可玩」的遊戲，即使是以往得透過大型遊戲主機或電競桌機才能夠運算的3D遊戲，現在都可以把所有的資料及運算在雲端完成，再利用高速網路傳輸到玩家的螢幕上頭，當然玩家的每一個指令都不會延遲，和英特爾合作雲端遊戲的廠商Playgiga，商務拓展經理Florian就直言「5G開啟相當多機會，除了單人遊戲，接下來還能做到多人連線的線上遊戲，都是透過5G來完成！」

商用市場優先爆發

各種5G應用齊發，也難怪2019年被稱為「5G元年」。有研究機構預估，2025年全球5G市場上看2510億美元；也就是說2020年到2025年，年複合成長率高達97%！但漂亮的數字下，帶來的商機與轉變是否真能一帆風順？也正因為先前3G、4G投資的血流成河，讓這個問題更加受到關注。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/1/31 No.1130】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-01-31 15:34

新興市場股匯雙漲 台股連動標的錢力十足

2019-01-31 15:34

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-01-31 15:34

半導體材料無畏逆風 中長期需求推升個股水漲船高

2019-01-31 15:34

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

2019-01-25 10:34

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

浩劫重生股 報復性反彈後誰還能續漲？

2019-01-18 10:48

汽車 家電旺了！ 台廠供應鏈大啖對岸商機

2019-01-18 10:48

7%以上好誘人！ 高股息殖利率攻守兼備

2019-01-18 10:48

傳產優於電子 醫療保健 高殖利率 紡織製鞋靚

2019-01-18 10:48

善用選擇權趨吉避凶 操作四部曲 中線保護短線

2019-01-18 10:48

三重奏題材啟動 營收 法說 股利漲聲響起

2019-01-11 11:08

不受景氣拖累產業 自行車 製鞋業走自己的路

2019-01-11 11:08

2019年市場新寵兒 4大類型成長股脫穎而出

2019-01-11 11:08

全球豬市來了？！ 暴漲暴跌 別成為待宰羔羊

2019-01-11 11:08

生技物美資金避風港 年後1個月上漲機率100%

2019-01-11 11:08

牛熊來了！搶先通知！ 強股條件探多空買賣點

2019-01-07 09:07

2019美元繼續衝！ 保守者做定存 積極者做短線

2019-01-07 09:07

油價今年皮皮挫？ 塑化 紡織 汽零 運輸幸災樂禍

2019-01-07 09:07

大咖都說要買股 買點浮現 台股正迷人

2019-01-07 09:06

微笑曲線下唇股 初步起漲 蠢蠢欲動

2019-01-07 09:06

壯志贏戰下個十年 SOGO黃晴雯不讓鬚眉

2018-12-28 15:29

逆轉勝紅包股 年終大放送 搶錢3攻略

2018-12-28 15:29

權值老將VS.成長新星 2019績優股搶先報！攻守俱佳

2018-12-28 15:29

美股老牛露疲態 年底大跌有助隔年大反彈

2018-12-28 15:29

新股報酬率差很多 搭蜜月行情 價差股息兩頭賺

2018-12-28 15:29

專訪股市老先覺賴瑞鳳 沿歷史軌跡推算 掌握大波段進出點 從容獲利

2018-12-21 14:21

找出夠硬股 不畏風浪 成績亮眼 底部成形 法人吃貨

2018-12-21 14:21

董監改選出飆股 11檔黑馬隨時準備開跑！

2018-12-21 14:21

漲價概念股動不動？ 3大族群發熱 行情有看頭

2018-12-21 14:21

投資新股眉角大公開 中籤蜜月法人賺價差

2018-12-21 14:21

負負得正 短線上漲 美股牛市只剩3個月？

2018-12-14 13:05

景氣驟降逆風傳捷報 低本益比 高殖利率股出列

2018-12-14 13:05

產業大老們變悲觀了 防禦型股票出馬抵抗

2018-12-14 13:05

全球股市裸泳 加碼？逃命？最強操盤策略

2018-12-14 13:05

專訪和碩童子賢：AI與5G無所不在 站穩產業浪頭等待豐收

2018-12-14 13:05
看更多

熱門文章

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 08:54

韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統

2019-01-30 15:21

命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面

2019-01-30 15:19

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內

2019-01-30 15:22

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

2019年令人期待的8款新車！

2019-01-31 13:16

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 09:26

單身不是一個罪 林志玲：現在就是最好的時光

2019-01-31 08:52

柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？

2019-01-30 15:22

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 09:45

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 09:39

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

科技+管理 中華電信迎戰退休潮

2019-01-31 13:14

常以「對吧」做結 林俊傑是無可救藥浪漫主義者

2019-01-31 09:57

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 14:34

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:17

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷5關鍵

2019-01-29 09:39

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

2018-2019中國地產設計大獎Debby陳琬婷席捲設計新風尚！

2019-01-30 11:32

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

5G 走出實驗室誰能得利?

2019-01-31 16:25

《擁抱脆弱》：玫瑰 ──揮不去的自責

2019-01-29 13:47

綠色旅館

2019-01-31 09:45

魯肉飯保衛戰》民眾抗「疫」非洲豬瘟

2019-01-31 09:45

出去玩？「綠」友友們正夯

2019-01-31 09:45

光映自然

2019-01-28 10:19

旅遊愛好者必學的手機攝影 手機界奧斯卡獎得主菜菜子教你怎麼拍

2019-01-31 15:43

特斯拉登陸 志在龍頭寶座

2019-01-31 14:34

年度精選 台灣通路行銷10大案例

2019-01-29 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top