5G AI領風騷 CES探風向 MWC將登場

分享 facebook 【編審／傅秀玉 記者／朱思翰】

賭城拉斯維加斯在1月初除了來自各地的旅客外，還多了一點科技味！因為這時間點，正是一年一度的美國消費性電子大展CES舉辦之際，有西裝筆挺的商務人士熙來攘往，還有各家大廠也不斷在巨幅LED上播放廣告，甚至就連平常不會加入的科技大廠蘋果，都罕見地在展場外用一個整個飯店的牆面，刊登標語嗆聲谷歌以及亞馬遜，可見CES做為年度產業風向球的重要地位。

在這場科技盛會中，雖然因中美貿易戰因素，今年中國廠商相對低調，但全球仍有約4500間廠商參展，參觀人數更超過18萬人，規模不減反增。而說到2019年各界焦點，幾乎全在5G行動網路與AI人工智慧會如何引導產業及未來生活潮流，同時兩者的結合刺激企業研發能力，意味著大量優質的硬體與技術不斷推出，包括自駕車、智慧居家、機器人與電競產品等，全都一字排開，廠商搶話語權，也讓今年CES更有看頭。

5G引領未來趨勢

其中時間軸藍圖最清晰的，莫過於即將在近1、2年啟動商轉的5G網路！且相對於受到歐美國家排擠，這次並未在CES大談5G，連高層都未出席的的華為，地主隊的氣焰則是更加旺盛，包括高通與英特爾，都在展場高掛5G旗幟及看板，並採用愛立信的基地台設施，搭配自家終端晶片，現場實際測試高速網路在消費者端的實際應用，工作人員甚至在攤位上不斷大喊「5G is real」，吸引目光。

像高通就以自家驍龍855，搭配相關5G基頻晶片，在展場中就端出實機，串流播放4K高畫質影片，強調5G高傳輸量、低延遲的特性，還有像是360度的高解析VR影片，全都是從雲端串流即時播放，也得靠5G網路才有辦法在彈指之間完成巨量數據的下載，網速與4G相比高上10倍。 分享 facebook

而除了展現硬體實力，高通在CES上也正式發表，今年將會有超過30種，採用自家5G技術的裝置上市，而且多數為智慧型手機，可見高通幾乎囊括今年各家旗艦機相關的晶片合約，展現無人能敵氣勢。

另一頭英特爾，則透過5G高速網路，秀出了「隨處可玩」的遊戲，即使是以往得透過大型遊戲主機或電競桌機才能夠運算的3D遊戲，現在都可以把所有的資料及運算在雲端完成，再利用高速網路傳輸到玩家的螢幕上頭，當然玩家的每一個指令都不會延遲，和英特爾合作雲端遊戲的廠商Playgiga，商務拓展經理Florian就直言「5G開啟相當多機會，除了單人遊戲，接下來還能做到多人連線的線上遊戲，都是透過5G來完成！」

商用市場優先爆發

各種5G應用齊發，也難怪2019年被稱為「5G元年」。有研究機構預估，2025年全球5G市場上看2510億美元；也就是說2020年到2025年，年複合成長率高達97%！但漂亮的數字下，帶來的商機與轉變是否真能一帆風順？也正因為先前3G、4G投資的血流成河，讓這個問題更加受到關注。