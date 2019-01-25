陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

分享 facebook 【作者／蔡明翰】

近期與投資人接觸，大家關心的問題除了貿易戰的發展與金豬年的投資方向之外，另一個重要的問題為去年買的陸股ETF大幅套牢該如何處理？不知該不該趁年初反彈時殺出？

進場前缺乏投資策略

投資人會出現如此的疑問，顯示在進場前並未了解投資ETF的屬性與缺乏投資策略，導致套牢後不知所措，尤其在去年上半年，市場不斷灌輸投資人，陸股位階全球最低，加上年中將加入MSCI指數，陸股特快車即將啟航，投資人紛紛搶入，但未料中國經濟成長持續趨緩，加上中美貿易戰壓力，陸股未漲反跌，持續破底，去年上証指數與深証指數分別下跌24%、34%，導致投資人在陸股ETF呈現大幅虧損，因此，現階段在討論套牢的陸股ETF如何處理之前，應先回到投資起點─了解ETF的投資屬性。

其實投資只有兩個重點關鍵，一為選擇投資標的，二為決定投資的進場時間。選擇投資標的需考量基本面、技術面、籌碼面與訊息面，加上陸股資訊相對不足，因此選股極度困難，但此為課本中所學的非系統風險，只要透過分散投資就可相互抵消，簡單的道理就是每檔股票都買一些，若其中一檔股票或某個產業傳出利空而下跌，對於投資績效的影響有限，透過ETF投資就可免除選股的煩惱，因ETF漲跌將對應其追蹤的指數。 分享 facebook

若選擇ETF沒錯，那是錯在投資陸股？其實，並不全然是陸股的錯，經濟成長趨緩與貿易戰皆並非原先可預期，陸股位階低也是不爭的事實，尤其經過去年持續下跌，目前美、台、陸股之間的比較，陸股距離近10年的高點仍有78%，相較於台股與美股距離近10年高點僅31%與13%來看，陸股位階明顯偏低。

陸股雖有經濟成長趨緩與貿易戰等利空壓抑，但就股價位階顯示，利空皆已陸續反映，中長線陸股ETF絕對是一個值得投資的重要標的，剩下的課題只有介入的時間。

企業的獲利成長、全球資金流方向與各國股市的位階都會影響各國股市表現，雖不易分析，但仍有方向可以依循，但其中惟有陸股例外，主要因政府集權與市場開放度仍受限有關，中國政府的政策推動效果遠高於其他國家，因此，政府的態度與風向將直接影響股市表現，陸股與全球股市的關聯度相對偏低，想就各層面分析抓準陸股走勢更是難上加難，但卻可運用時間的不同分散介入點的風險。

單筆資金買進風險高

在陸股方向難以捉摸且波動性大下，單筆資金買進陸股ETF風險仍偏高，建議投資人應以分散多筆的方式介入降低時間點風險。

舉例來說，去年上證指數2440點為最低點，若指數後續持續震盪向上，單筆投資獲利當然優於將資金分散成5筆的分批介入者，但若另一個情境為貿易戰延燒，去年低點2440點跌破，市場將轉為恐慌，單筆介入者套牢，再度進入是否要停損殺出的煎熬，但分批介入者正快樂的撿便宜持續買進，等待指數回升至目前點位。