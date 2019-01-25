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美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34非凡商業周刊

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【作者／鐘國忠】

台股今年以來呈現先蹲後漲的局面，固然有一部分是因先前在去年Q4跌深而導致，但仍然有相當大的因素是由於最近美、中兩國似乎有默契的同步偏多操作，先前兩個領袖先來個美中貿易休戰至2月底，接下來，中國大陸又有降準等動作，也讓外人永遠分不清他們到底是要偏多？還是要偏空？

但不管如何，個別公司營運獲利與前景才是決定公司股價長期趨勢的關鍵！由於近期剛好進入美股公布企業財報的開端，預期未來這些公司財報的表現才是會是攸關台股相關公司走勢的重要指標，此時雖然將面臨台股農曆春節長假的到來，但多數國際股市卻沒有這部分的問題，除非是使用融資買進而使成本提升，否則一家公司的長線走勢豈是長假效應所能左右的，也因此，這又是給投資人一個尋找質優股布局的機會。

亞馬遜獲利大幅成長

日前美股已有部分公司公布其財報獲利，但因為迄今公布的多數都是金融相關公司，對台灣金融業而言，看起來影響並不大，反倒是外資因擔心壽險公司的相關投資受衝擊而出現連續性調節，也讓本波台股在跌深反彈過程當中，金融股反而成為少數破底的族群，因此本篇將不分析金融族群。附表為與台股具高關聯性之美股企業財報展望扼要彙總，大致上可分成電子類與非電子類兩大部分，以下將針對後勢看佳族群、個股進行分析。

雲端相關族群》目前預估去年Q4獲利YoY可達到1成以上的公司包括亞馬遜（Amazon）與Alphabet（谷歌母公司），其中亞馬遜預估其值約有109.5%，將從前年同期的每股獲利3.7美元，成長到每股獲利約7.75美元，可說是主要的指標性公司當中成長幅度最大者，在台股相關公司中，則可留意智邦（2345）、台達電（2308）、聚陽（1477）與依雲谷（6689）等。

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半導體族群》德州儀器（TI）與英特爾（Intel）等大廠的每股獲利成長幅度約落在13%～16%，但因為仍有包括超微半導體（AMD）等公司表現持平，也讓此族群整體股價強度受到較大影響，故台灣相關的半導體公司也走勢分歧。台積電（2330）日前剛召開法說會，會中提到3個主要重點，簡單整理如下：（1）2018年Q4營收2898億元，QoQ約11.3%，美元營收達94億美元，表現符合財測目標的93.5億美元～94.5億美元，主因在於7nm製程出貨快速提升、加上匯率等有利因素；平均毛利率47.7%，QoQ增加0.3個百分點，落於財測預估區間（47%～49%）的中下緣，營業利益率37%則符合先前展望預估（36%～38%），歸屬母公司稅後淨利1000億元，QoQ成長12.3%，YoY成長0.7%，EPS3.86元；2018年營收1.03兆元，YoY成長5.5%，稅後淨利3512億元，YoY成長2.34%，EPS13.54元。

台積電股息將再創高

（2）台積電預估2019年Q1美元營收約73億美元～74億美元，QoQ為-21.26%～-22.32%，YoY約-9%，毛利率目標43%～45%，營業利益率約31%～33%。原先預期營收QoQ將下滑15%，主因在於先前僅考慮到虛擬貨幣需求減緩，尚未發生蘋果下修訂單事件，就此營收目標而言，仍在合理的市場估計範圍之內。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/1/25 No.1129】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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