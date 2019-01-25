QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

分享 facebook 【作者／阮文非】

全球經濟成長放緩，市場連表現最強的美國經濟也會擔心衰退，這時候大家都把目光轉到各主要國家央行身上，寄望他們能跟過去一樣再透過寬鬆措施來救經濟。但面對早已對量寬（QE）上癮的金融市場來說，歐、美央行了解到繼續QE的效用已經不大，而開始先後讓QE退場。

其中，日本是QE中毒已深、退不了場，中國是經濟真的大有問題而想辦法給市場挹注資金撐場面。市場對QE上癮，沒了QE，市場立即東怕西怕，只要經濟放緩就立即怕衰退，這似乎是QE毒癮發作而導致全球股市波動劇烈的背後主因。在全球經濟仍未出現實際衰退危機之下，全球主要央行目前首要任務是如何安撫市場來讓加強投資人的信心。

市場對QE酒精上癮

有趣的現象是，華爾街不少投資銀行調降標準普爾500指數今年底目標預測，但調降之後的目標仍預期美股有大漲空間。國際貨幣基金（IMF）日前把2019年全球經濟成長率預測從3.7%調降至3.5%，以去年全球股市跌幅已深的情況來看，是否已反映全球經濟前景？目前仍很難說，但如何穩住市場信心就肯定是各國央行現在最重要的任務。

筆者最近看到1則國際新聞，1名越南男子誤用工業酒精而甲醇中毒，體內甲醇含量超標1119倍而垂危，醫師立即以毒攻毒給男子胃部先後灌入15瓶啤酒來救命。原來人的肝臟會優先分解乙醇，以啤酒的乙醇來減緩人體吸收甲醇時間，再透過洗腎來協助排出男子體內的甲醛而救了一命。 分享 facebook

2008年的金融危機就像甲醇，在當時全球經濟體系裡含量嚴重超標，包括聯準會等各主要國家央行拚命推出QE，就像醫師那樣以啤酒的乙醇來減緩全球經濟吸收甲醇的時間，藉大量流動性來幫全球經濟洗胃。現在甲醇憂慮仍在，而央行已開始停灌啤酒，病人擔心自己活不下去，但看來更像是酒精上癮而要戒酒癮。戒癮最需要的是病人自己的信心！

聯準會釋出鴿派言論立即讓股市鬆一口氣，但其實聯準會仍然在縮減資產負債表。歐洲央行去年底結束買債計畫，即使其把持有舊債到期所拿回的本金繼續買債，還是沒有新資金再挹注市場；連QE中毒已深的日本央行也準備減少買債規模。在主要國家央行裡，好像只剩中國準備降準，繼續向市場放水來救經濟，然而中國的情況也最讓人憂慮。

中國的中信銀行國際首席經濟師廖群認為，中國經濟的高速增長階段已經過去，因此預期人民銀行今年會調降2次至3次銀行業的存款準備金率，每次調降50個基點。雖然外界目前預期聯準會在3月以前、甚至是上半年可能不會升息，但全年仍有可能再升息2次，這只會增加人民幣的貶值壓力。