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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34非凡商業周刊

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【作者／李冠嶔】

在23日掛牌的?星科技（6643；M31 Technology Corporation，簡稱M31）於2011年成立，是一家成立7年的新公司，主攻矽智財（Silicon Intellectual Property），董事長林孝平是台灣第一代矽智財公司智原（3035）的總經理。

M31挾高本益比掛牌

M31主要專攻元件庫（cell library）等基礎元件IP（FMI）及MIPI、PCIe、USB等高速介面IP（FCI），廣泛應用在行動裝置、儲存裝置、車用電子、穿戴裝置、AI及物聯網等領域，客戶群包含IC設計廠及晶圓代工廠，服務地區遍布台灣、中國及歐美等地。在已公告的財務數字中，2017年全年度及2018年前3季營收分別為6.34億元、5.11億元，每股盈餘分別為6.51元、5.99元。

M31掛牌前法說會在2018年12月24日於君悅飯店舉行，當天還請到力旺（3529）總經理沈士傑與信驊（5274）董事長林鴻明站台。力旺沈總經理提到，前陣子到加州IP營收最大的Q公司出差（可能是高通），而Q公司表示，在IP產業全世界只有幾家公司看在眼裡，一家就是M公司（M31），另一家就是E公司（力旺eMemory）。

林孝平董事長也在大家最關心的中美貿易戰對公司的影響提出正面看法，認為中國近年來以大基金挹助在半導體產業，IC設計產業占比已提高至20%，預期在5G、AI、車用電子等領域的自主開發上，官方挹助金額會非常大。對M31而言，看到的是樂觀的方向，但也會均衡發展北美等其他市場，以做好風險控管。

M31興櫃股價進逼300元，挾著極高本益比（超過30倍）掛牌，對於已上市績優IC設計股，會有正面比價效應。

力旺將重拾成長動能

不過，從台積電（2330）法說釋出的訊息來看，2019年上半年半導體仍面臨庫存過高風險，至少需兩季的時間去化，對下半年半導體產業應有高度期待，希望不要落空。

力旺預估2018年IP占比高達75%，公司主要供應嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP），2018年成長趨緩，2019年開始認列高通新推出的Snapdragon 855平台所搭配的電源管理IC，以及博通新一代無線充電控制IC的權利金，加上整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）以及28奈米晶片放量之下，12吋晶圓貢獻度將明顯跳升。

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除了高通、博通之外，台廠譜瑞-KY（4966）、瑞昱（2379）、陸廠海思的28奈米製程2019年都有挹注，預期重拾成長動能。

創意（3443）2018年下半年受虛擬貨幣崩盤影響，業績明顯衰退，不過全年營收仍繳出年增11%的佳績，連2年營收守穩百億元，人工智慧相關的NRE（委託設計）仍然是創意的長線優勢，外資認為今年貢獻仍小。

過去幾年，在中國政府補貼IC設計產業下，許多沒設計經驗的廠商也進軍AI晶片的研發，創意總經理陳超乾表示，7奈米製程複雜，若沒委託有經驗的公司NRE，可能花了1億美元以上還不一定成功，加上台積電的產能當靠山，創意站在相當有利位置，2019年預估在網通、AI、5G驅動下，NRE的業績可成長2～3成。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/1/25 No.1129】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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