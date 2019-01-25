法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

分享 facebook 【作者／林明謙】

雖然大盤的量能不太夠，沒有過去1200億元以上的水準，甚至連1000億元都沒有，但也是每天爬呀爬的，現在也爬到了9900點之上，看起來隨時要重返萬點，準備大搶紅包了！而且外資近期似乎也開始回籠，逐漸的開始買超台股，讓我們在1月下旬全面掃瞄外資們的重倉部隊，看看他們在這個春節過年，會重壓誰來搶紅包？

外資開始回心轉億

從年初1月1日～1月18日統計外資買超金額最大的前20名，這將是外資回頭再買台股後，重倉部隊的所在，好好的追蹤外資的加碼情況，說不定這些就是春節行情的主角！

第1名的是法人近期很愛的台達電（2308），外資自從2018年8月、9月之後承認錯看台達電，並且開始認錯回補，算算回補的張數也高達11萬張，其中光是1月份就大買了近3.6萬張，金額高達51億元，相當的驚人，因為外資年初以來也才不過買超120多億元，其中的51億元就是大買台達電，讓台達電的股價從季線附近的127元再度飆一段，目前來到150元附近高檔整理，也同步創下了15個月來的新高點。外資主要是看好2019年台達電在資料中心、電動車、AI與5G的成長性，這些目前當紅的題材，台達電的電源供應器全部都有摸到，難怪法人這麼愛台達電，由於股價已經再度突破，月線140元便成了重要的上升趨勢線，在140元大關未破之前，台達電仍可望繼續成為法人的寵兒。

再來看外資年初以來買超第2名的居然是中鋼（2002），買超約18億元，張數約7.5萬張，主要是中鋼2018年營收突破4000億元大關、成長15%，因此EPS可望挑戰1.5元，營收與獲利將會是近年的新高點，股價才會悄悄的上漲，再度翻回年線24.3元之上，目前正在25元附近高檔整理，準備突破近1年多來的高點25.55元，看看外資這半年以來，大買了中鋼將近50萬張，難不成中鋼長期底部已經確立，外資開始回補了嗎？又適逢農曆春節，傳產股也將會是重要的主角之一，在近期低點23.5元不破之前，的確仍有續強的想像空間。 分享 facebook

而外資買超第3名的是元大金（2885），1月共買超高達10萬張，金額約16.5億元左右，這真的是春節行情的重要主角，因為電子股普遍在第1季會進入淡季，而第1季又是資金行情，先前一直沒有漲到的傳產金融股就有機會接棒發揮，而且元大金自結2018年每股大賺了1.59元，也是創下近年的高點，相當不錯，近期也被納入台灣永續指數成分股，為企業形象大加分，年初雖然一度跌至15元附近，但是股價支撐性強，立刻就被外資給買了上來，現在已經來至16.5元附近，再創3年半來的新高點。

傳產、金融也看好

往下再看第4名的中租-KY（5871），外資也大買了15.7億元，張數達1.5萬張，中租股價12月雖然一度跌至季線95元附近，但沒有多久也破底翻了回來，現在又來至110元附近，在中國政策上仍然是力挺中小企業下，有利於中租-KY在中國的租賃業務發展，所以2018全年度EPS在可望挑戰1個股本的實力下，使得股價也是相當的強勁，留意1月9日突破年線壓力的長紅棒底部101元不可跌破，否則將有轉弱的疑慮。