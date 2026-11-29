文．蔡武穆

美國期中選舉，主張監管AI的民主黨拿下參眾兩院，AI股頻頻下挫，特許財務分析師蔡明翰認為，AI產業確實會放緩，但不會走回頭路，選舉只是一時，更重要的是以長線思維看待AI產業發展，趁著股價回跌時分批進場布局。

AI資料中心影響民生用水用電，近一年美國水電大漲引起民怨，民主黨主張監管AI，針對AI用水用電及環境審查，並暫緩發放許可證，恐導致AI建設放緩。

自由現金流轉負非重大利空

蔡明翰認為，選後民主黨拿下參眾二院，席次都沒有過三分之二，川普總統仍握有否決權，選後AI確實會踩煞車，但是要做出反向的動作幾乎不可能，AI程序會持續進行，但不會像以前那樣自由發展，水電法案、半導體補助及國防AI成為後續市場關注的焦點。

他進一步分析，選舉的結果對股市影響有限，選前民調兩黨差距7%~8%，大家都認為民主黨會贏，結果在預期之內，建議投資人不用過度關注選舉，焦點轉向AI投資是否緊縮。

十月以來，AI股頻頻下挫，華爾街歸咎於投資太快，導致自由現金流轉負。他說明，自由現金流轉負不是重大的利空，四大雲端業者一定是看到未來的算力需求，才大膽投入資料中心建設，目前可以兩方面來觀察：

一、四家雲端業者，除了Meta之外，其他三家都有外租算力，近一年營收YOY成長100%，Meta雖然沒有外租算力，但廣告曝光度及營收有顯著的增加。

二、在手訂單是否持續增加。CSP因目前算力不足以應付手中訂單，才會持續投入建設，未來AI在手訂單趨緩或減弱，就必須擔心產業景氣反轉。

AI業務有獲利 CSP負擔得起蓋資料中心

另一方面，美債殖利率攀到5%以上，企業發債籌資，負擔利率提高，Coreweave債券殖利率達15%，也是引發AI股估值下修的原因。

蔡明翰指出，美債殖利率5%，CSP業者債券殖利率和美債殖利率價差不到1%，市場上不認為有很大的風險，還是願意借錢給CSP業者建立資料中心。

進一步推敲，AI業者在資金方面較為強勢，如果連CSP業者都感到壓力，那麼美國其他小型企業壓力更大。就如同台積電毛利高，能負擔得起綠電，鋼鐵業者毛利低，遇到電價上漲就有成本壓力，當然不可能購買昂貴的綠電。

因此，債券殖利率雖然偏高，但以目前AI業務有獲利的情況下，對CSP業者來說，還是可以負擔。

關注AI趨勢有無反轉

今年初以來，AI泡沫的鬼故事不斷上演，很多人喜歡以當年的網路泡沫對比AI泡沫，蔡明翰分析，2000年的科技股大部分投資都沒有獲利，本益比卻不斷的創新高，例如，思科本益比衝到百倍以上，回過頭來檢視獲利，當然會炸掉。

反觀現在的AI科技股都有獲利，例如，2023年初ChatGPT剛推出，輝達本益比飆到約50倍以上的歷史高檔，隨著獲利逐步增加，本益比下降至25倍。台積電在沒有AI業務時的本益比是20~25倍，今年預估EPS 110元，股價高點2500元，本益比才22倍。

外資喊台積電上看3000元、4000元，台積電是否有真實的底氣？蔡明翰說，台積電明年EPS 150元，20倍本益比就是3000元，30倍本益比4000元，公司預估到2029年年複合成長率(CAGR)為25%，「董事長魏哲家站在產業最前線，他看到的東西一定比我們多，AI訂單需求，後續的發展都比我們清楚，可信度非常高」，對社會大眾來說，要關注的是AI趨勢有沒有反轉，影響後面的成長動能。

股市反映未來半年的景氣，成長動能強勁，就會看到高本益比，但有一個狀況是反映速度過快，如果反映到明年第一季、第二季還可以接受，反映到未來一整年，當市場氛圍轉變，股價修正的壓力會非常大。

確認營收獲利在上升軌道 遇亂流才有持續抱股的底氣

「市場情緒影響本益比」，台光電本益比40倍，大家心情好時可以給到50倍，遇到悲觀情緒或負面解讀，可能連40倍都不到，其實，公司基本面並沒有改變。因此，他建議，選股時，先確認營收、獲利是否在上升軌道，未來遇到亂流，才有持續抱股的底氣。

AI發展進程從過去的生成式AI，進入到代理AI，未來還有實體AI，蔡明翰認為，今年從生成式AI進展到代理AI，目前代理AI還在試水溫的階段，滲透率不高。

代理AI可以做很多事情，安全性還是大問題，人類把權限給AI，如果出問題，是人類要承擔，不是AI。

AI發展超過三年，美國政府統計，企業實際把AI落實到工作領域只占二成，而且這還是生成式AI，代理AI是否進入爆發期，還需觀察。

AI股跌出好買點 投資軟硬兼施

另外，輝達執行長黃仁勳提出AI五層的發展藍圖，蔡明翰認為，目前成長獲利最快在第二層、第三層的硬體階段，未來會慢慢擴散到軟體及雲端平台，從投資角度來看，可以軟硬兼施，不要單押硬體，軟體獲利未來會慢慢跟上，趨勢會扭轉。

十月份以來，AI股本益比修正，股價快速下跌，但沒有引發系統性風險，美國期中大選以後，大盤跌破半年線，許多AI股跌出好的買點，目前是進場的好時機，「不用猜低點會到哪，拉回分批布局，中長線會有不錯的獲利」。