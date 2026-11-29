撰文／理財周刊許洛婕

提到岡山，多數人的記憶往往停留在「空軍故鄉」的歷史情懷；說起公辦都更，外界也常以為只是舊地翻新、蓋起幾棟制式大樓。不過，這回在素有「岡山版農16」之稱的第87期市地重劃區，三地集團以不同的開發思維，讓市場看見「岡山公辦都更真的不一樣」。位於岡山區鵬程路與鵬程東二路口的「高雄市岡山信義段46地號公辦都更案」日前（11/19）正式動土，由高雄市政府與三地集團旗下尚霖地產聯手推進，是集團繼高雄「機15」及「機20」公辦都更案後，持續深耕大岡山的指標大案。隨著工程啟動，三地集團再次以具體開發實績，將ESG永續理念與公共價值落實到城市更新的核心版圖，替岡山拉開截然不同的發展序幕。

不一樣的建築規格 空軍美學結合四大標章打破刻板印象

當公辦都更案同時納入軍宅與社宅，市場難免帶有規劃保守的既定印象，但信義段46地號選擇從建築美學與硬體規格徹底翻轉。呼應岡山身為空軍故鄉的深厚情感，本案在建築設計上直接汲取空軍「青天、速度、翱翔」意象，將這份堅韌精神轉化為俐落的現代建築輪廓，讓在地記憶成為全新的城市地標。

這項總投資金額約32.56億元、預估總銷達47.98億元的大型開發案，基地規模達6844.14平方公尺。尚霖地產規劃興建兩幢三棟住宅大樓，涵蓋A棟社宅與軍宅、B棟軍宅及D棟實施者住宅，總戶數434戶並配置10戶店鋪。

尚霖地產總經理莊峻宇受訪時指出，團隊在規劃初期便確立方向，全案須兼顧建築安全、智慧科技與永續宜居。建築群將全面取得「銀級綠建築」、「合格級智慧建築」、「耐震標章」及「無障礙住宅建築標章」等四項指標。三地集團選擇拉高營造標準，從源頭嚴格把關居住安全與生活品質。

不一樣的街區關係 打開圍籬串聯綠廊與公益日常

讓這座都更案顯得與眾不同的關鍵，更在於建築與城市的互動方式。跳脫傳統建築切割城市的封閉感，信義段46地號徹底貫徹「打開與縫合」理念。尚霖地產運用社區中庭的十字軸線與周邊綠意廊帶，讓出5至8米不等的行人通行空間。此舉成功將基地內的植栽綠意向外延伸，無縫串聯周邊公園與景觀帶，為第87期市地重劃區挹注一座環境宜人的開放式社區。

在住宅開發之外，三地集團也將都更效益化為看得到的公共回饋。全案規劃48戶作為市府分回的社會住宅，回應多元家庭的安居需求。交通與鄰里配套方面，尚霖地產導入You-Bike 2.0E電輔車租借站，並提供兩年免費電動巴士搭乘服務；同步認養基地東側的公17公園兩年，由團隊負責定期環境清潔與維護，為周邊居民打造舒適的休憩交流場域。

從土地開發走入日常 看見未來不一樣的岡山生活圈

談到完工後的社區樣貌，莊峻宇在訪談中分享了一幅貼近在地的日常畫面：「我們期盼，未來的清晨，孩子們能沿著綠意廊帶走向公園；傍晚，長輩們在中庭裡散步、聊天；假日，一家人騎著You-Bike沿阿公店溪左岸悠閒前行。」

這段描繪點出了未來岡山的全新生活節奏，也說明了三地集團看待都市更新的本質。土地開發並非冰冷，要能重塑土地價值與提升居住環境，讓建設成果真正走進市民的日常。莊峻宇代表尚霖地產向市府團隊、協力廠商與地方鄉親致謝，同時強調團隊會以最高標準落實工程品質與施工安全，在完工後帶給岡山一座兼具生活品質、公共價值與永續發展的全新生活圈。

落實三地經濟學 改寫大岡山城市天際線

高雄市岡山信義段46地號公辦都更案的動土，讓外界看見大岡山地區脫胎換骨的起點。三地集團透過敏銳的市場佈局與扎實的營造實力，讓公辦都更跳脫過往框架，將這塊土地的潛力完整發揮。

從呼應在地的空軍意象到四大標章的永續承諾，從開放式社區的綠意縫合到社宅與交通接駁的實質回饋，每一個環節皆呼應了三地集團「以人為本、友善環境」的核心價值。預計於民國120年完工的信義段46地號案，未來勢必徹底翻轉岡山城市面貌，為高科技產業人口與在地居民構築一座永續安居之所，也為台灣公辦都更寫下嶄新的示範指標。