文．洪寶山

輝達2027財年第三季營收1,158.44億美元，年增103%，季增20%，超出市場預期的1,018.7億美元。淨利潤達652.87億美元，年增105%，EPS為2.70美元，年增111%，高於華爾街預估的2.47美元。GAAP毛利率為74.8%，年增1.5%，優於市場預期。

輝達財報緩解市場的擔憂

新一代Vera Rubin NVL72系統已開始出貨，並創下輝達歷史上最快的產品量產爬坡速度，預計第四季度營收將達到1,300億美元(上下浮動3%)，中位數季增約12%，再次超出市場預期。預計第四季毛利率將落在71%至72%之間，主要反映Rubin架構初期放量對毛利的短暫影響。

這份財報有效緩解市場先前的擔憂，特別是臨時CEO Kress表示輝達正全面擴大全球供應鏈韌性，並大幅拉高資本承諾，第三季採購承諾從2,790億美元大幅增加至3,900億美元。同時為確保硬體、軟體及開放模型研發所需的算力資源，長期租約推動資料中心租賃與雲端服務承諾總額超過1,000億美元，化解市場對三十年來握手合約可能因老黃事件不做數的疑慮。

雖然輝達股價在財報公布之後續跌到124.5美元的今年新低點，但是Kress明確表示，與Neoclouds的相關承諾達到320億美元，輝達將繼續支持這一生態，這表示輝達不再只是向客戶銷售硬體，而是逐漸通過供應承諾、基礎設施建設和融資支持，參與整個AI算力生態的擴張，也承擔了更多客戶信用、長期租賃和資本配置方面的風險。

輝達的擔保劃定一條底線

Kress也指出，部分新興雲端廠商和前沿AI實驗室的業務增長速度，已經超過資產負債表和長期信用狀況所能支持的水平，輝達將變得更加克制和挑剔，嚴格評估各項投資、承諾和財務擔保。

面對法人關於Neoclouds融資的追問，Kress詳細劃定了輝達的擔保底線：「如果資料中心建設開始了，但不幸的是它們被推遲了，或者在建設方面遇到挑戰，我們的擔保就不再存在了。我們對其中大多數項目的擔保，實際上是基於它們準備就緒的時候。」這意味著，輝達不再為早期的水泥建設或選址買單，只有當資料中心的土地、電力和外殼等基礎設施真正就緒時，財務擔保才會生效。

電力與土建拖累算力與晶片

輝達的這項轉變，雖然讓自家未來的財報免於潛在的巨大壞帳風險，但也等於承認了物理世界的瓶頸(電力與土建)正在拖累數位世界的擴張(算力與晶片)。當輝達不再無條件幫新客戶墊背，未來能順利大舉拉貨的，將只剩下具備極強基礎建設能力的超大型 CSP(微軟、Google、Meta、AWS)，這也是為什麼市場研調機構會對2027-2028年AI晶片出貨量轉趨保守的根本原因。

無巧不巧，11月23日媒體報導Google已下修2027年由博通設計的第八代TPU 8i系列出貨計畫，減少約100萬顆、幅度達20%，其中以高單價的8i Max晶片為主，這代表2027年之後的課題是利用有限資源維持或提升現有的算力，客戶對總體擁有成本(包含晶片、電力、散熱)越來越敏感，這將逼迫輝達未來犧牲毛利降價。於是當Neoclouds的買盤縮手，輝達未來將更加依賴四大CSP客戶，不僅可能給輝達未來的硬體定價帶來壓力，也給了這些巨頭更多餘裕去推進自研ASIC晶片，減少對輝達的單一依賴。

輝達將更依賴四大CSP客戶

SemiAnalysis預測2028年AI加速器資本支出將銳減28%，2030年更將大幅減少40%。主因是AI實驗室的經常性收入(ARR)放緩，意味著研究機構認為目前的硬體建置速度已遠超軟體變現能力，未來的需求無法支撐現有的擴張斜率。

輝達先前為了未來的訂單，供應承諾已增至3900億美元，一旦終端訂單放緩，輝達將面臨庫存壓力，也會連帶影響台灣相關代工與零組件供應商的產能利用率與營收表現。