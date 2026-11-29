文．蔡武穆

黃仁勳回任 AI股強彈 政策護盤C波跌勢踩煞車

輝達第三季度財報亮眼，但因輝達董事會拒絕黃仁勳回鍋，加上代理執行長克蕾絲聲明將加強審查AI信用擔保及融資(黃仁勳承諾約3900億美元)，面對AI建設可能放緩，投資人信心崩潰，上周四、周五連兩天，台股重挫4161點，跌破前低37837點，來到36033點，回測今年4月起漲前的高點。

黃仁勳回任輝達CEO 台股跳上年線

周一(11/23)晚間七點，市場傳來重磅消息，黃仁勳回鍋輝達執行長，美股四大指數全面噴漲，台指期夜盤漲3000多點，市場氛圍奇蹟式扭轉，周二開盤台股開高跳空，大漲3300點，一舉收復年線，上市櫃公司633家漲停，氣氛嗨到極點。

回顧上周五，市場還在消化黃仁勳離職的情緒，寄望Anthopic掛牌會再度激起AI投資熱情，無奈盤中放空機構Hunterbrook狙擊AMD，指控其違反晶片出口管制，多空力道拉扯，Anthopic盤中大漲34%後收斂至17%，隔天(11/20)再跌8.5%，AMD則是連兩天重挫21%。

權值股與記憶體股落底大反攻

金管會緊急祭出第二波限空令(平盤以下全面禁空)，本周一開盤，國安基金進場護盤拉抬權值股台積電、聯發科、聯電、日月光投控，以及記憶體南亞科、華邦電、旺宏，大盤及OTC同步止跌，迎來落底的第一道曙光。

分析本波段的下跌，主要可以分為三個階段：

一、國安基金11/6宣布進場護盤，大盤從37878點反彈至43135點，因美元指數強勁升值(從102.2點升至103.89點)，台幣貶值至33元，外資在11/16~11/19賣超2091億元，台股四個交易日重挫5086點。

二、外資砍殺後，四天之內融資水位驟降892億元(5244億元→4352億元)，融資維持率從158%降至147%，融資不敵斷頭賣壓，快速出清持股。

三、外資瘋狂賣超權值股，加上融資斷頭賣壓，台股重挫5086點，ETF散戶信心崩潰，大量贖回本金，尤其是主動型ETF多持有台積電、聯發科、台達電等績優權值股，大盤下殺散戶瘋狂賣股，基金經理人不得不賣掉手中持股，導致多殺多的踩踏格局。同時，ETF的賣壓沉重，融資斷頭，維持率下降至140%。

大盤融資減幅已超越指數跌幅

投資人關心的是，到底跌夠了沒？可以從三方面觀察：

一、從台股本益比河流圖觀察，過去十年本益比中線在18倍，今年6月大盤高點48219點，本益比26倍，10月台股攀上49968高點，本益比在22倍，如今下殺到36033點，回到18倍的中線，已經到合理的價位。

二、台積電佔大盤權重33%，與大盤連動最高，台積電平均本益比在20~25倍左右，法人預估明年EPS 150元，目前股價2040元，本益比13倍，但因為AI股估值下修，以今年EPS 110元，保守本益比18倍估算，股價在1980元，上周五最低1970元，收盤2000元，已來相對低的價位。

三、大盤從高點49822點修正至36033點，下跌13789點，跌幅為27.68%，同期間融資餘額自6,533億元回落至4,352億元，減少2,181億元，減幅約33.38%，融資減幅已超過大盤跌幅，醞釀觸底反彈。

政策護盤 多頭C波修正踩煞車

大盤從10月49968高點滑落，先後經歷Coreweave債券殖利率過高、CSP廠自由現金流轉負，隨後美國民主黨勝選，AI建設可能趨緩，指數重挫來到37837低點，國安基金宣布進場反彈至44257點，之後又因黃仁勳離職事件重挫8224點至36033低點。

黃仁勳離職之後，各界聲援不斷，首先是特斯拉執行長馬斯克力挺，外部投資機構、公司員工聯名簽署，破20萬人響應，黃仁勳終於打破沉默，願意回任執行長，無奈遭到董事會拒絕。

川普與習近平會談之後，公開力挺黃仁勳，隨後財長貝森特一改強硬的口徑，支持黃仁勳回歸。外界揣測，可能是怕中國搶人才發展AI，川普政府施壓董事會，董事會態度扭轉，宣布黃仁勳復職立即生效。

※更多精彩內容詳見《理財周刊》1370期，2026.11.26出刊。