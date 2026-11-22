圖、文．台灣東南亞與南亞協會

「臺灣有事即日本有事。」這句由日本前首相安倍晉三於2021年12月1日提出的論述，在當時引發了各界眾多討論，同時也在臺灣社會引起廣大迴響。

臺海問題成全球焦點議題

時間快轉至2025年11月，新任日本首相高市早苗接續了「臺灣有事論」的觀點表示，對於可能構成的「存亡危機事態」，日本應要有所準備，臺海問題的性質至此有了重大轉變，成為東亞各國乃至西太平洋國家不可忽視的焦點議題。但在中國積極布局的南南國家中，他們又是如何看待「臺灣有事」？

今(2026)年9月24日適逢臺灣東南亞與南亞協會(南南協會)創立五周年之會員大會，以及全球重點關注的川習會舉辦，本協會與就諦書屋特邀請淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授馬準威博士，以其研究國際關係二十年的專業視角，為聽眾們分析華府的立場與戰略，續談川習會雙邊所釋放的資訊和態度，最後總覽東協國家對臺海或兩岸的政策方針，展望臺灣的籌碼與機會。

重點加強第一島鏈防衛

回到2025年11月，「臺灣有事論」的再提出造成日中關係迅速惡化，但對中國而言，正好形成了一個反制日本的正當性，有利於中國在東亞、西太平洋的擴軍布局。

逼近第一島鏈的威脅，勢必也影響了美國國內的戰略規劃，因而我們看到今年9月美國智庫國防優先(Defense Prioruties)發表了「美方應將軍事戰略重心從第一島鏈後撤至第二島鏈」的觀點，即是多方評估了美國駐軍與軍火的配置。軍力後撤、軍事火力維持覆蓋第一島鏈，同時促使該區域盟國補足軍事實力，這些透過美日軍售、美菲軍事交流呈現出的舉措，便是白宮展現了以上政策的考量。

然而不可避免地，此戰略的執行將使第一島鏈國家在橫向合作的壓力增加，東亞各國均非正常國家的狀態下，可知合作需求大，但合作難度更高，在現今局勢中屬實為一難解之題。

美國抗中保臺意向強烈

2026年秋季，川習會的登場萬眾矚目，許多臺灣人也因此惴惴不安，擔憂美中博弈下的世界走向及臺灣處境，對此馬教授指出：美國建置派在抗中保臺的意向強烈，完全沒有棄臺態樣，而這也已經成為美國內部的共同氛圍。這點可以從華府智庫內只放置了美國、臺灣、以色列、烏克蘭四國的國旗看出，美方明確傳達了堅定立場，並且臺美雙邊的軍事合作已逐漸增高力度與廣度。

美對臺軍售將推遲到2028年

但在這場對談中，中國必會談及臺灣問題，並大力著重於對臺軍售議題上，據此也有多數記者追蹤詢問。而在今年美中頻繁互動的情況下，美國智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)就指出：「對臺軍售」將推遲到2028年。

這個規劃並非為了「交易」臺灣或犧牲臺方利益，理由其一為中國內部不是可以開戰的狀態，中短期內不會武力犯臺；其二則考量臺灣軍隊整合能力尚有不足，此時提供武器不一定能產生正面效益。身為臺灣的國民，我們應更加看重臺海議題如何連結至南亞及東南亞國家。