文．李璐

都更這個詞，大建設公司不敢碰、小建設公司碰不得，品嘉建設集團創辦人胡偉良花了五年時間，建立了一套除錯、檢討、調整與運作模組，建立30人都更大團隊。他豪氣的說：「這套模組讓都更案可較大幅縮減十倍時間！」現手握三千億都更案源，明年將以這套模組SOP進軍台北以外全台都更市場，預期創造兆元以上商機，真正落實其所著新書「慢變量」都更價值的呈現。

品嘉建設集團創辦人胡偉良聲比人先到，從門外就能聽見他爽朗的笑聲。一落座，他便從其所著新書開始侃侃而談，尤其談到台灣老屋更新的急迫性，眼神更是閃閃發亮。對於長年投入都市更新的他而言，老屋改建不只是建築工程或企業經營，更是一份必須承擔的使命。

「使命感」，是胡偉良談起投入老屋改建時，特別強調的三個字。

抱持使命感投入老屋改建 都更是「慢變量」創造價值工程

從建築業者的角度出發，他看見台灣住宅逐漸老化、都市更新進度難以追上老屋增加的速度。而從資產管理的角度來看，老房子如果失去市場流動性，不只影響居住品質，也可能成為下一代難以處理的財產負擔。

都市更新整合耗時、開發成本高，加上住戶權益分配複雜，向來是建設業最難突破的瓶頸之一。胡偉良卻花了五年時間，透過規劃(Plan)、執行(Do)、檢查(Check)到改善(Act)，以所謂PDCA的方式，打造一套標準化都更作業模組管理循環，並建立約三十人的專業都更團隊。他表示，這套模式可將部分都更作業時間大幅縮短，效率最高可達過往的十倍。

目前品嘉手握約五十個都市更新案，平均每案規模約60億元，合計約3,000億元，規劃自2027至2028年起將台北市的成功經驗複製至新北市、基隆，逐步擴大其他縣市布局，搶攻全台兆元級都市更新市場。

從台北市累積的經驗，到跨區域複製的下一階段，胡偉良認為，決定都更事業能否持續擴張的關鍵，已不只是取得多少土地，而是能否建立一套有效率、可複製且具備規模經濟的營運系統。

胡偉良長噓一口氣表示，都更是一件「慢變量」創造價值工程。談及此，他拿出手中三本書，這三本書是他累積近年從事都更所獲得經驗，更是台灣都更精華的「葵花寶典」，他娓娓道出書中秘笈。

三本書串起思考脈絡 從理解世界到解決老屋問題

今年胡偉良一口氣推出三本新書，分別是《理解世界的底層邏輯》、《當房子老去》及《你一定要知道的都市更新Q&A》。乍看之下，一本談思考方法、一本談住宅老化，另一本則深入都市更新實務，主題各異，卻有一條共同的思想脈絡。

胡偉良解釋，《理解世界的底層邏輯》希望讓讀者建立判斷事物的思維系統，從表面現象看見真正影響結果的因素；《當房子老去》則將這套思維帶進台灣住宅問題，重新檢視安全、舒適、資產流動性與人口結構的變化；最後再透過《你一定要知道的都市更新Q&A》，進一步理解法規、權利分配與更新實務。

三本書的閱讀順序並非絕對，既可以先理解底層邏輯，再推導出老屋更新的必要性，也可以從老屋問題出發，回頭理解背後的社會與經濟結構。

談到書中的「快變量」與「慢變量」，胡偉良特別有感。他認為，人們往往容易受到短期新聞、價格與市場情緒影響，卻忽略真正改變社會的慢變量。對房地產而言，短期房價起伏固然吸引目光，但人口老化、少子化、建築成本與住宅機能的變遷，才是決定未來城市樣貌的長期力量。

老屋愈來愈多 改建卻不一定能一直等

胡偉良指出，老屋問題並不只有耐震安全，還包括高齡住戶上下樓的便利性、生活空間、物流外送、居住舒適程度，以及房屋未來是否容易出售。

「老屋是存量市場。」他強調，台灣老屋數量持續累積，每年更新的速度卻難以完全追上。如果繼續拖延，未來面臨的恐怕不只是更多老房子，而是越來越困難的改建條件。

其中最值得注意的變數，是少子化。

胡偉良分析，都市更新必須在重新分配原住戶權益之外，仍具備足夠的市場需求，才能支持整體開發成本。然而，當人口結構改變、新屋需求逐步被滿足，若老屋重建後缺乏足夠買方，建商便可能失去投入更新的誘因。

在他眼中，都市更新並不是想做就能隨時啟動的工程，而是一場與人口、資金及市場需求賽跑的長期競賽。

談到政府打房政策，胡偉良也提出不同角度的觀察。他認為，抑制房價不能只著眼於需求端，還必須考慮建築成本與市場供給。當金融條件趨緊、購屋需求受到壓抑，建商可能同步減少推案及開工。若供給縮減的速度超過需求，長期未必有利於穩定房價。

因此，他主張政府應更細緻地區分一般房地產市場管理與老屋更新需求，避免將兩者視為完全相同的問題。

日本、新加坡都不能直接複製 台灣都更卡在分配期待

至於借鏡日本都市更新的構想，胡偉良則提醒，台灣與日本的住宅條件及政策環境並不相同。他以東京六本木等長期開發案例為例，指出日本部分大型更新計畫歷時多年，但台灣老屋持續累積，未必有相同的等待空間。

他認為，國外制度可以參考，但真正需要的是一套能夠回應台灣人口結構、土地條件與產業現實的更新模式。

除了日本，胡偉良也比較新加坡與韓國的都市更新模式。他認為，這些國家在政府介入程度、土地制度與社區文化上均有各自的條件，台灣無法直接複製。

其中最值得討論的，是都市更新的「等值交換」。

胡偉良指出，更新前後的權益分配，應回到資產價值與實際開發條件來衡量。然而，台灣部分住戶對於「一坪換一坪」，甚至額外取得停車位抱有期待，這樣的想像卻未必能與容積、建築成本及開發效益相互配合。

當住戶期待的分回條件與實際可行的分配產生落差，整合過程便容易陷入僵局。

在他看來，都更不只是建築技術問題，更是一場關於人性、利益與制度設計的協商。只要分配期待沒有建立在透明而合理的基礎上，即使提高容積獎勵或簡化行政程序，也未必能徹底解決問題。

從五年摸索到標準化 品嘉將都更變成可以複製的模式

回到自身企業經營，胡偉良認為，要真正提高都市更新效率，不能只靠個別建案的經驗，而是必須建立一套可以反覆檢驗、持續修正的管理營運模式。

他透露，品嘉建設花費約五年時間，逐步將都市更新與建築流程朝標準化、模組化發展，不斷調整作業模式。

「在我還沒有把模式做好之前，我不敢複製。」胡偉良說。

這套模式的目的，不只是提高開發效率，更希望在品質與成本之間建立較穩定的管理機制。

買房不是只買建築物 終身服務成為下一階段競爭力

除了開發流程，胡偉良也重新思考房地產業者與住戶之間的關係。

他認為，過去買房往往著重地段、坪數與建材，但隨著居住需求改變，消費者購買的不只是建築物本身，更包括生活環境、管理品質，以及交屋後能否持續獲得服務。

因此，品嘉正規劃建立自己的物業管理體系，並將長期售後服務納入新的都市更新案。

依胡偉良說法，公司希望建立一套長期維護機制，保固範圍內提供免費維修，超出保固範圍則由公司協助安排人力，並以收取必要材料及工本費為原則。

為了支持後續服務，他表示，品嘉也規劃在個案中提撥基金，作為未來維護管理的資金來源。

「我們把終身服務當作標準化SOP的一個步驟。」胡偉良強調。

在他眼中，住宅市場未來競爭的不只是價格與建築外觀，還包括採光、通風、交通便利性、管理效率，以及長期的售後服務。當住宅逐漸從單純的商品轉向長期生活服務，建商與住戶的關係，也將不再隨交屋而結束。

都更為什麼卡關？ 「不能讓最後簽約的人最有利」

從企業經營回到政策制度，胡偉良認為，台灣都市更新之所以難以推動，除了整合程序複雜，更重要的是住戶對制度缺乏信任。

他觀察，當市場形成「最後簽約的人可能取得更多利益」的預期，原本願意參與更新的住戶，也可能選擇觀望，希望藉由延後簽約取得更好的條件。

這樣的行為對個人而言或許合理，卻可能讓整個更新案陷入停滯。

胡偉良以賽局理論解釋，當個人利益與群體利益無法取得平衡，每個人都想等待更有利的條件，最終卻可能讓所有人都錯失改建時機。

不過，他也強調，不願簽約的住戶並不一定都是為了爭取更多利益。有些人尚未理解更新後的權利分配，有些高齡住戶則擔憂施工期間必須搬遷，甚至可能等不到新屋完工。

因此，他認為政府除了重新檢討協商誘因，也應透過更透明的資訊與合理安置制度，處理不同住戶的實際需求。

都市更新的目的，終究不只是提高簽約比例，而是讓老舊住宅能在兼顧居住權益的前提下，真正完成更新。

十年後還有人願意買嗎？ 從房屋價格看見長期資產價值

談到年輕世代應如何看待房地產，胡偉良將話題重新帶回三本新書共同強調的底層邏輯。

他認為，買房不能只看現在的價格，更應思考十年、二十年後，這棟房子是否仍符合市場需求，有沒有足夠的流動性，以及當建築物逐漸老化時，是否具備重新改建的條件。

如果房子未來難以出售，也缺乏改建可行性，即使現在看似擁有一筆資產，對下一代而言，也可能成為沉重負擔。因此在他推動的都更案中看到，會讓子女回歸父母孝親的作用，畢竟承接一棟老而舊的房子與一棟新而高價房的吸引力不同。

從住宅老化、都市更新到企業的長期服務規劃，胡偉良反覆提醒的，其實是同一件事：真正影響房屋價值的，不只有眼前的價格，而是那些經常被忽略，卻持續累積的長期變化。

當房子逐漸老去，城市與居住者都必須面對時間帶來的選擇。而如何讓老屋重新獲得生命，也成為胡偉良持續投入都市更新，希望尋找答案的課題。