文．張興華

外資撤退台股震盪 不代表AI及半導體成長趨勢反轉

美國10月消費者物價指數(CPI)月增0.4%，核心CPI月增0.3%，分別高於市場預期的0.3%與0.2%，推升美國金融市場面臨貨幣政策轉向壓力，聯準會(Fed)主席華許(Kevin Warsh)表達對通膨持續警戒，Fed官員亦陸續放鷹釋出升息訊號，市場評估12月聯準會預計升息至少一碼，美台利差持續加大，台股與新台幣亦將承受外資賣超後匯出壓力，在美升息前的台股操作策略，國內券商法人建議，「選股應從追逐成長，轉向重視獲利品質」。

Fed 12月升息 美台利差加大

美國於11月上旬公布CPI指數超過市場預期後，加劇美國通膨再度升溫，升息已不再是市場猜測，而是需持續面對通膨是否有持續性。Fed理事Christopher Waller日前表示，即使通膨有所緩和，他仍支持12月升息至少一碼，若核心CPI月增達0.3%，就應考慮升息二碼。

而本次公布的核心CPI恰好達到0.3%，因此，引發市場對Fed鷹派升息二碼的態度保持高度關切，並認為Fed於12月升息幅度至少一碼勢在必行。

理周投研部指出，預期美國再度升息至少一碼，對台灣金融市場亦將帶來相關的衝擊影響，即美台利差加大後，美元資產吸引力增加，將加速外資降低台股持有部位，把資金匯回美國，造成新台幣貶值壓力增加。同時，外資也將持續調降高本益比科技股的估值，台股市場資金將從高波動成長股轉向現金流穩定、股息較具支撐的產業及個股上。

外資大逃殺自亞股撤退

央行總裁楊金龍於11月10日表示，外資於11月以來自台匯出金額約100億美元，且外資亦連續八個交易日於台股賣超，累計賣超金額近新台幣8000億元。而新台幣11月9日收盤匯率為32.882元，於10月單月貶值幅度達1.93%。

根據外電報導，外資於亞洲不單是自台灣股市撤資，同時於10月也分別自韓國、日本、印度等七個國家股市撤出約計497.7億美元，其中自台股單月流出306.8億美元，為2008年以來的單月最大淨流出規模。

聯準會12月將再升息一碼(0.25%)，若國內央行仍維持利率不變，則美台短期利差將再擴大0.25%，連同先前9月16日宣布升息的一碼，就有0.5%的差距。這對持有新台幣資產的外資，除了有股票投資損益外，還必須承擔匯率上的損失。

舉例來說，外資持有1億美元等值台股股票，若新台幣兌美元匯率由32.5元貶至33.5元，若未避險換回美元的價值將減少3%，其匯損將大於升一碼所造成的利差收益。

同時，美國公債、貨幣市場基金及美元定存等資產，在美利率上升後，能提高資金配置的吸引力，加上台股估值偏高，將促使外資選擇降低風險較高的股票部位，轉向美元固定收益資產，這也是10月以來外資瘋狂自台股賣超提款匯出的主要原因。

楊金龍則解釋，近期外資匯出除包括股票獲利了結與股利匯回外，近期AI產業資本支出、獲利回收期及科技股估值的疑慮等，同樣是外資撤出的重要因素。

理周投研部表示，從美方的通膨數據與Fed官員的談話，進一步支持12月至少升息一碼的可能性增強，且外資於台股賣超動作隨著12月升息也將持續，預期台股短期仍有震盪與估值修正的壓力，但並不代表台股AI及半導體產業的成長趨勢開始反轉。

對於12月美升息前的布局，於AI供應鏈中，應選擇有實質每股稅後盈餘(EPS)成長的個股，且新台幣短期偏弱，對出口型企業亦具有相對優勢。

※更多精彩內容詳見《理財周刊》1369期，2026.11.19出刊。