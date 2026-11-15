搶攻餐飲供應鏈數位商機 他從百萬名師到餐飲科技創業家

文．張育銘

張瀚仁打造CocoMart 搶攻千億餐飲供應鏈數位商機

從補教界月收入百萬元的王牌名師，到企業資訊顧問，再到創立餐飲B2B平台，張瀚仁看見餐飲業長期存在的數位化缺口。CocoMart成立兩年，串聯逾3,000家餐廳、2,000家供應商，月交易總額突破四億元。下一步將結合AI、ERP整合與交易數據，從訂供貨工具走向餐飲供應鏈數位基礎建設。

餐飲業每天都在進行大量交易，但許多餐廳與食材供應商之間，至今仍依賴Line、電話、傳真及紙本單據完成訂貨、出貨與對帳。當餐飲業面臨缺工、成本上升及連鎖展店壓力，傳統採購流程逐漸成為經營效率的隱形成本。看準這項產業痛點，食集資訊創辦人暨執行長張瀚仁成立CocoMart，試圖以數位平台重新串聯餐飲供應鏈。

日式B2B業務訓練 從客戶需求出發

1989年出生的張瀚仁，畢業於國立台灣大學農業經濟學系及電機工程學系，並取得農業經濟學碩士學位。大學期間，他便在赫哲數學補習班任教，從解題老師一路成為正式講師，最多曾帶領1,200名學生，甚至成為補教界月收入百萬元的王牌名師。

不過，高收入並未讓他停留在熟悉的教學環境。他開始思考教育是否只有升學一條路，之後轉向企業資訊服務，接受日式B2B業務訓練，學習從客戶需求出發，協助企業解決營運問題。多年來，他參與ERP、CRM、POS及WMS等系統整合，服務過上島咖啡、一風堂、丸龜製麵、乾杯集團、藏壽司、太陽生鮮及台灣菸酒等企業，逐步累積餐飲資訊與供應鏈管理經驗。

從物流自動化發現產業缺口

2019年，張瀚仁創立邦士科技，投入餐飲供應鏈倉儲自動化，協助太陽生鮮、乾杯集團及台灣菸酒等企業規劃物流中心，並將機器人自動倉儲導入生鮮場域，取得農業部3,500萬元業界科專計畫補助。

然而，在協助供應商建置自動化倉儲時，他發現物流端即使已經導入先進設備，餐廳端的採購流程卻仍相當傳統。餐廳透過Line或電話叫貨，供應商再以人工整理訂單，出貨後還要核對紙本單據，月底雙方花費大量時間對帳。這讓他意識到，餐飲供應鏈真正缺少的，不只是倉儲或物流設備，而是串聯買賣雙方的資訊平台。

2024年，張瀚仁成立食集資訊，推出CocoMart，將餐廳訂貨、供應商接單、出貨、驗收及對帳流程整合到同一平台。其商業模式以B2B SaaS服務為核心，透過供應商訂閱制收取服務費，並以商城協助餐廳尋找食材、供應商拓展客戶，建立雙邊市場。

張瀚仁創業初期曾同時投入金流、物流與資訊流，雖然部分業務能夠獲利，卻讓團隊分散資源。2024年重新成立CocoMart後，他決定做減法，將經營重心集中在平台建置、軟體開發及使用者導入，放下非核心業務，專注解決餐飲業訂供貨資訊不透明的問題。

根據CocoMart於2026年10月公布的營運資料，目前平台已服務超過3,000家餐廳，串聯2,000家以上供應商，每月交易總額(GMV)突破新台幣四億元。這代表平台已經不只是單純的訂貨軟體，而是逐步累積餐飲上下游交易網絡。

月交易額突破四億元 平台網絡效應逐步形成

CocoMart的競爭對手不只是其他資訊系統，更是餐飲業長期形成的工作習慣。要讓餐廳及供應商改變既有作業方式，必須讓平台真正替使用者省下時間、減少錯誤，並帶來實際經營效益。

從企業發展角度來看，CocoMart具有雙邊平台的網絡效應：餐廳數量增加，會吸引更多供應商加入；供應商商品與服務愈完整，也能提高餐廳使用平台的意願。當雙方逐漸形成固定交易習慣，平台的使用黏著度與交易頻率便有機會同步提升。

AI、金融數據 下一階段成長引擎

此外，CocoMart也開始強化ERP系統整合。餐飲品牌膳馨導入平台後，旗下門市與中央廚房可透過交易資料銜接既有ERP，減少人工輸入訂單及紙本核對作業。這也顯示，平台未來不必取代企業既有POS或ERP，而是扮演企業與外部供應商之間的資訊交換橋梁。

張瀚仁對CocoMart的布局，不只停留在訂貨流程數位化。未來將導入AI採購分析及供應商備貨預測，透過歷史交易資料協助餐廳掌握採購需求，也讓供應商更精準安排庫存與出貨。

另一項值得關注的發展，是交易數據與金融服務的結合。過去中小型餐飲業者缺乏完整且即時的財務資訊，金融機構不容易掌握實際營運狀況。若平台能累積長期、可信賴的交易紀錄，並建立KYC及風險控管機制，未來有機會協助金融機構評估企業信用，延伸出供應鏈金融服務。

不過，對平台而言，月交易總額並不等於公司營收，未來仍須觀察訂閱收入、客戶留存率、每家客戶服務成本，以及交易規模能否轉化為穩定獲利。如何在擴大市場的同時維持服務品質與營運效率，將是CocoMart邁向規模化的重要考驗。

日本經驗助攻 瞄準台灣餐飲供應鏈標準化

在國際經驗方面，張瀚仁借鏡日本B2B平台Infomart的發展模式，並邀請日本餐飲B2B產業前社長米多比擔任顧問，定期與團隊交流平台經營、企業管理及市場拓展策略。日本Infomart的發展也顯示，餐飲供應鏈數位化並非單一軟體需求，而是能夠逐步形成產業交易網絡的商業模式。

張瀚仁也感謝太陽生鮮董事長蔡易成，從早期客戶成為投資人與長期策略夥伴，以及Capital Link董事長Dennis，在募資與公司治理方面提供協助。他認為，企業成長不能只靠創辦人個人能力，更需要團隊、客戶與投資人共同建立信任。

他認為，創業最重要的不是建立一套龐大的系統，而是找到產業長期存在卻一直沒有被有效解決的問題。

展望未來，CocoMart將以擴大市場滲透率為首要目標，並同步深化AI、ERP整合及交易服務。若能持續提高餐廳與供應商的使用密度，讓訂單、交易及數據在平台上形成正向循環，CocoMart便有機會從餐飲採購工具，進一步成為台灣餐飲供應鏈的重要數位基礎建設。

對張瀚仁而言，真正的企業願景，是讓台灣每一家餐廳與供應商之間的交易，都能在同一個平台上完成。這不只是打造一家公司，更是挑戰改變整個產業的工作模式。