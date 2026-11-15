破解演算法黑箱！直擊公部門AI治理與個資防衛戰

撰文／許洛婕

當多數企業正急於將人工智慧（AI）導入商業流程以換取產能時，國家行政體系面對這波技術浪潮，考量點卻複雜得多。政府握有全民最核心的戶籍、財產、醫療與犯罪紀錄，一旦全面導入AI，隨之而來的是演算法黑箱、數據偏見與鉅量個資外洩的風險，能兼具行政效能與資訊安全的考量是AI治理的重要防衛戰。

法務部主辦的「透明晶質獎」，在這波技術轉型中扮演了關鍵的定錨角色。檢視今年第4屆的評核軌跡，評審指標已明顯從傳統的紙本防弊，升級至對「數位透明」與「AI 治理」的嚴格檢驗。簡單來說，真正的廉能，不只要管得住人，更要管得住系統裡的程式碼。

突破演算法黑箱 數位時代的透明新定義

過去，我們要求政府決策透明，都以會議紀錄與採購清單在查核。但在AI 時代，當分發公文、核定稅率、甚至警政查緝都交由系統演算法代勞時，「透明」的定義被澈底改寫。

若演算法和機器的決策過程缺乏可解釋性，反而會成為一個巨大的行政黑箱。民眾將無從得知自己為何被系統判定為高風險、或是稅務案件被延遲處理的原因。如果政府無法證明 AI 系統具備公平性與可稽核性，便會引發嚴重的信任危機。因此，新一代的透明治理，首要任務便是建立具備「可追溯性」的數位軌跡。

這正是本屆透明晶質獎許多特優機關的核心亮點。他們並非盲目追求 AI 技術的導入，而是在應用新科技的同時，同步建置了極度嚴密的內部牽制與個資防護網。

AI 稽核與區塊鏈 內政部警政署的數據防護網

警政系統掌握著全國最敏感的犯罪與個人身分數據，任何一筆資料的非授權調閱，都可能淪為不當利益輸送或詐騙集團的犯罪工具。奪下第4屆特優的內政部警政署，精準展示如何用高階科技來防堵系統內部的管理漏洞。

這套極具前瞻性的「AI 智慧稽核系統」並不對外，而是專門用於自動分析內部人員的警政資訊查詢紀錄。系統能主動判讀異常的查詢行為，從源頭預防警員對民眾個資的不當使用與違規查詢。此外，針對容易遭到竄改或滅失的證物，警政署導入區塊鏈技術，建置「數位證物鏈」及扣押物數位化管理系統。截至114年底，已累計完成逾63萬筆數位證物上鏈，確保所有紀錄不可竄改且完全可追溯，為司法程序的公正性打下鐵證基石。

資安聯防與自動化防弊 稅務體系的雙重轉型

稅務資料庫同樣是駭客與不法份子覬覦的首要目標。高雄市稅捐稽徵處在本屆評核中脫穎而出，關鍵在於他們將 AI 技術廣泛運用於資安防護與行政防弊。

面對日益嚴峻的網路攻擊，高雄市稅捐處自行建置了「AI輔助資安聯防體系」。透過AI進行異常監測與操作紀錄追蹤，成功將面對DDoS攻擊的應變時間從原本的60分鐘，大幅壓縮至15分鐘，建構出極具韌性的數位防線。同時，他們針對房屋稅新制導入機器人流程自動化（RPA），直接由系統進行稅籍資料比對，有效拔除人工核課可能產生的錯誤與行政裁量風險。

另一項顛覆內部行政潛規則的實戰案例，來自同獲特優的嘉義縣財政稅務局。過去公部門最為人詬病的行政瑕疵之一，便是人為的「選案處理」或「隱匿公文」。嘉義縣財稅局全國首創「AI智慧分文系統」，結合RPA技術自動分派公文，澈底防範人為扣壓或分文延宕的風險。這套系統的準確率高達 99.67%，用冷靜的演算法阻斷了人為操弄的灰色空間，確保行政程序的絕對中立與透明。

AI 時代的治理底線 可受公評的數位信任

從警政署的內部查單稽核，到稅務局的資安聯防與智慧分文，第4屆透明晶質獎的獲獎實績更明確展現在 AI 時代，將資安防護與可稽核機制的自動化系統提到最高標準，才是真正有效的便民服務治理。

法務部透過這座國家級獎項重新定義公部門的數位責任。透明治理已經從實體的辦公室轉移至雲端伺服器與演算法架構之中。當政府單位都能夠證明其擁有的數據與運行的 AI 模型具備防弊、安全封存與內控能力時，這份「數位信任」將成為臺灣在全球高度競爭的資訊時代中，最無可取代的治理資產。