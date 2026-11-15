文．洪寶山

近年國安基金的操作模式已從早期的大舉投入資金，轉變為拉長護盤天數、降低投入金額，透過長期停留在場內來達到穩定市場信心的效果，例如2025年第九次實際進場護盤達279天，創下最長紀錄，投入122.5億元，最終淨利99.32億元，淨報酬率高達81.08%，加權指數從18460點上升至30567點，上漲約66%，為歷來護盤期間指數漲幅最大的一次。

護盤集中火力 八檔大獲全勝

值得一提的是，在2025年第九次護盤時，操作策略高度集中，僅買進八檔權值股且全數實現獲利，這八檔標的分別為台積電、聯發科、日月光投控、台達電、廣達、鴻海、富邦金、台塑。投入金額最多的是台積電，約77.02億元，出售後加計股利共獲利77.72億元，投報率破100%，光是台積電一檔就貢獻總獲利99.32億元的七成以上。相較於第八次護盤買進十五檔，第九次僅挑選八檔，為歷來資金最集中、勝率最高的一次操作。

從2025年國安基金的配置顯示，當目標是穩定加權指數時，政策資金可能傾向集中在指數影響力較高、流動性充足的股票，利用較少資金點火宣示策略，並且透過拉長駐場時間來穩定市場信心，取代以鉅額資金直接支撐指數的方式，反而創造了極高的投資報酬率。

金融、電子、傳產指標是首選

例如2022年因應烏俄戰爭利空的第八次護盤，投入金額545.08億元，是歷次護盤投入金額第三名，共歷時275天是史上第二久護盤天數，最終報酬率20.70%，買進十五檔大型權值股涵蓋電子、金融與傳產，分別是台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、日月光投控、富邦金、國泰金、玉山金、中信金、統一、台塑、南亞、台化、台塑化。

由此可知，2026年11月9日宣示第十次護盤的指數起點是史上最高39701點，難度是有史以來最大，又因為美國期中選舉反資料中心建置，推測在美國國會尚未針對AI監管立法之前，國安基金都會在場內逢低點火護盤穩定信心。

國安基金進場 不一定是最低點

國安基金前九次護盤，並非每次宣布進場後，台股就立即落底。其中有四次進場後三天內才落底，有一次進場後一週內才落底，再有四次進場超過一個月才落底，另有兩次進場後最大跌幅甚至超過20%。因此，若以進場後仍可能繼續下跌來看，九次都有進場後才形成低點的紀錄。

所以國安基金宣布進場，是市場穩定措施，不等於股市已經確認落底，特別是外資在國安基金宣布進場護盤後的下個交易日繼續賣超集中市場900億元、2785口台指期空單，累積10萬1771口台指期未平倉空單，配合台幣繼續貶值，外資明擺著繼續年底結帳。

國安與勞退基金護盤同買六檔

從2022年第八次與2025年第九次護盤的持股結構來看，國安基金更接近採取「市值權重＋指數影響力＋股票流動性＋市場穩定效果」的綜合選股方式。由於台積電佔大盤權重逼近四成，聯發科、鴻海、廣達等又佔了極大比例，國安基金意識到救大盤＝救台積電＋AI伺服器鏈，所以第九次護盤只買八檔標的，完美貼合了當時台股加權指數頭重腳輕的結構，由於當下支撐台灣經濟成長的重點依舊是AI供應鏈，所以合理推測台積電、聯發科、日月光投控、台達電、廣達、鴻海、富邦金、台塑這八檔權值股仍是觀察重點。

如果再參考六月底為止，新制勞退基金前十大持股台積電、聯發科、台達電、台光電、欣興、日月光投控、奇鋐、鴻海、智邦、富邦金，不排除11月19日公告截止的新制勞退委外代操500億元，會把台光電、欣興、奇鋐、智邦也列入護盤觀察名單。