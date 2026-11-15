國安基金護盤 台股大反攻

文．蔡武穆

聚焦紡織、金融、電信、生技、航運指標股與跌深AI股

美國期中選舉，民主黨成功拿下參眾兩院，川普成了跛腳總統，由於民主黨主張監管AI資料中心，恐引發AI建設暫停或延遲，上周四(11月5日)美股費城半導體、那斯達克指數分別重挫12%、5%，跌破年線。

周五(11月6日)台股跳空大跌，血洗3000點，盤中賴總統出面信心喊話，金管會主委彭金隆宣布將召開緊急會議，不排除國安基金進場護盤，終場跌幅收斂至1873點，拉出紡錘紅K，守住年線。

大選前 台股拚重返季線

周五下午4:00金管會宣布國安基金進場護盤，並且祭出限空令措施，周一台股加權早盤跳空大漲2168點，拉長紅K，打出晨星反轉，櫃買也拉出長紅K回補空方缺口，資金回流半導體、電子股，防禦類股如生技、紡織、電機、金融等都有漲幅，股民信心大振。

國安基金進場護盤及限空措施，本波段低點38000點應會是最低點，接下來三到五個交易日將迎來強勁的反彈，至少可以先看到44000點至45000點觸及上升趨勢線的反壓，有部分解套及獲利賣壓，回測之後若能再打出第二隻腳，台股在11月選局前，將迎來強勁的報復性強彈，挑戰收復46000點季線關卡，直到年底有機會再挑戰50000點大關。

台股政策護盤 短線走自己的路

上周五美股費半及那指同樣迎來跌深反彈，德州新任州長希諾霍薩(Gina Hinojosa)態度放軟，表明不討厭AI並願意與馬斯克合作，輝達、台積電ADR、Meta、Google稍見止跌，但AI監管政策尚未明朗，AI股仍有壓力，台股因有政府護盤，短期內會走自己的路，長期來看，還須觀察各州對AI監管政策的風向，尤其是德州佔全美AI資料中心的四分之一，是最重要的觀察指標。

共和黨總統川普積極推展AI、民主黨主張監管AI，原因在於AI資料中心耗水、耗電影響到當地的民生需求，水電費大漲10%~20%激起民怨，選後新任州長包含德州、賓州、喬治亞洲，俄亥俄州、威斯康辛州等，都主張加強環境審查並暫停核發AI資料中心許可證，其中，德州、俄亥俄州、緬因州、愛荷華州變天，這些過去堪稱共和黨鐵票區，全部倒向民主黨。

另一方面，川普發動美伊戰爭推升國際油價，美國家庭要付出更高昂的汽油費，農民也面臨柴油成本攀升，過去支持共和黨的農民，如內布拉斯加州、愛荷華州、堪薩斯州陷入苦戰，堪薩斯州因此而變天，也是共和黨大敗的主要原因。

過去，德州土地資源和電力資源充足(天然氣、太陽能、風能)及稅務相關優惠，成為業者建立資料中心的首選之地，營運中的業者包含Meta、OpenAI、Oracle、Crusoe，正在建置或規劃的有Meta、Microsoft、Google、OpenAI、Oracle、Crusoe、Amazon等大大小小至少有上百個營運中或規劃中的資料中心項目，佔美國算力提供的25%~30%。

事實上，發展AI已成為美國維持國際競爭力的核心，不可能完全停止，況且民主黨在參議院席次未達三分之二，川普總統仍握有否決權，在他任內不可能讓AI停頓。

德州新任州長希諾霍薩(Gina Hinojosa)聲明，她並不是反對AI，已經核准、在建中資料中心會照常推進，審核中、尚未批准的案件會加強監管，機構法人預估，這將會影響到2028年以後AI興建的進度。

2028年以後AI興建進度受影響

民主黨推動放緩AI建設，對於資料中心業者是憂喜參半。喜的是，過去因為軍備競賽，CSP廠不斷增加資本支出，導致自由現金流轉負，現在政府直接替業者「踩煞車」，有助自由現金流轉正，未來審核門檻升高，已營運的資料中心彌足珍貴。憂的是政府祭出監管制度，未來CSP業者必須自建電廠及儲能系統，建設成本會增加，稀釋毛利率。

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圖為理財周刊資料照片