林恩平vs.彭双浪 CPO股列陣

文．洪崇晏

友達CPO真假轉骨

大立光其實是隊友？關鍵在2028年

友達(2409)還是一家面板公司嗎？

2026年第三季財報給出的答案似乎仍然是「是」。友達第三季合併營收668.8億元，季減5.7%，毛利率降至10.1%，營業淨損23.7億元，歸屬母公司淨損25億元，單季EPS為-0.33元，前三季累計EPS再度掉到負值。

拖累獲利的主因，仍是老問題——面板。

受到消費性電子需求疲弱，加上記憶體、CPU價格上漲推高筆電成本，終端買氣受到壓抑，友達第三季顯示科技營收季減約11%。公司甚至預告，第四季旺季備貨結束後，客戶採購可能更加保守。

但就在面板本業再度轉虧之際，董事長彭双浪卻把資本支出一路加碼至近300億元，押注Micro LED、AI光通訊、半導體玻璃基板與先進封裝。

一邊虧面板，一邊砸錢做AI。

友達究竟是在真正轉骨，還是市場又在炒一場CPO夢？

◇友達不是要做完整CPO 真正瞄準的是「光引擎」

市場談到友達CPO時，最容易產生一個誤解：以為友達要直接跨入台積電、Broadcom等巨頭主導的共同封裝光學市場。事實上，友達目前真正切入的是CPO產業鏈中的「Optical Engine光引擎」。

友達利用過去30年面板產業累積的Micro LED巨量轉移、玻璃加工、RDL線路、精密光學耦合及大面積製造能力，試圖延伸至AI資料中心高速光互連。

目前的合作架構也已逐漸成形。

富采(3714)提供Micro LED、VCSEL等光源技術，鼎元(2426)布局光接收元件，康寧則切入光纖與玻璃技術，友達負責光學耦合、封裝以及系統整合。

友達並不是單純「做一顆Micro LED」，而是希望往附加價值更高的光引擎模組前進。這正是友達CPO故事真正值得觀察的地方。

◇林恩平唱衰Micro LED 大立光卻可能成為隊友

不過，友達的技術路線並非沒有爭議。

大立光董事長林恩平日前直接對Micro LED搭配多模光纖應用潑冷水，認為所需發光元件數量過多，可能面臨耗電與體積等問題。

相較之下，大立光布局的是FA光纖陣列與FAU光纖陣列單元。目前FA已通過客戶認證，預計2027年第二季底完成產能建置，FAU則規劃2027年下半年量產。

乍看之下，林恩平與彭双浪似乎站在對立面。

但從產業鏈位置來看，兩家公司其實未必是敵人。

簡單來說，友達想做的是「光從哪裡發出來、怎麼整合成光引擎」，大立光擅長的FAU則負責「如何把光精準送進光纖」。

一顆完整光引擎，本來就可能同時需要友達的光源與模組技術，以及大立光的高精度光纖排列能力。

所以彭双浪才會公開遞出橄欖枝，表示「友達、大立光可以合作」。如果友達持續往光學耦合、模組封裝深化，大立光也從FAU往更完整的光模組延伸，雙方的價值鏈便可能逐漸重疊。

◇CPO是真的 但2027年還救不了EPS

投資人需要正視的是時間表。全球AI伺服器傳輸速度持續提升，銅線逐漸面臨功耗、距離與散熱瓶頸，CPO與光互連成為下一世代AI資料中心的重要方向，這個大趨勢沒有太大爭議。

問題在於，產業爆發不代表友達明年就會突然大賺。友達目前光引擎還在與客戶討論規格，只有小量研發產線，量產線預估還要一至二年後才會開始投入，公司自己也把「明顯貢獻營收」的時間放在二至三年之後。

換算時間軸，2027年比較像友達的「驗證年」，而不是「收割年」。投資人2027年真正應該觀察的，是光引擎能不能正式通過客戶驗證、Micro LED新案能否進入量產，以及玻璃核心基板試產線是否順利完成。如果這三項進度都沒有出現，市場目前給予友達的AI溢價就可能提前修正。

※更多精彩內容詳見《理財周刊》1367期，2026.11.05出刊