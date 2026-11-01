企業志工走進社區傳遞溫暖！

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聯合新聞網／ 理財周刊

第16屆「大臺中企業志工日」11月7日盛大登場

文．理善國際關懷協會

長期深耕中臺灣、串聯企業社會責任與在地關懷的年度盛事來了！由拓凱教育基金會推動的「大臺中企業志工日」今年正式邁入第16個年頭。主辦單位宣布，今年的成果展將跳脫傳統框架、移師戶外，於11月7日(六)上午9時至下午3時，在臺中市政府台灣大道市政大樓1樓中川堂盛大舉辦大型公益園遊會，邀請市民朋友攜手同行，見證企業志工與在地社福團體的豐碩服務成果。

結合資源與在地社福 打造「志在共好」永續城市

回顧「大臺中企業志工日」過去十五年來的耕耘，多年來持續扮演重要橋樑，長期致力於媒合企業資源與在地社福團體，鼓勵企業領袖與員工化身志工走入社區，將愛心化為實際行動。在過去的歲月中，這項年度盛事成功號召了無數中臺灣企業夥伴投入弱勢關懷、環境永續、社區營造及教育陪伴等多元領域，累積了深厚的社會正面能量。

過去活動多以成果發表與專題互動為主，今年主辦單位特別擴大舉辦，以熱鬧多元的「公益園遊會」形式呈現，集結眾多在地NPO(非營利組織)夥伴與企業志工團隊共襄盛舉。拓凱教育基金會表示，希望透過更具互動性、親民的園遊會活動，讓社會大眾能近距離了解企業志工在社區服務中的點滴付出，同時也為在地社福夥伴提供一個推廣理念、爭取民眾支持的交流舞臺。

主辦單位也呼籲各界企業夥伴與市民朋友「相揪來同樂」，攜家帶眷一同度過充滿意義的週末，用行動支持公益，感受企業與社福夥伴攜手帶來的滿滿正能量。

2026大臺中企業志工日活動資訊

志在共好．幸福永續

活動日期：2026年11月7日(星期六)

活動時間：上午9:00至下午15:00

活動地點：臺中市政府台灣大道市政大樓1樓中川堂(臺中市西屯區臺灣大道三段99號)

主辦／承辦單位：拓凱教育基金會

訊息轉發：台灣工具機暨零組件工業同業公會等協力單位

全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1366期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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