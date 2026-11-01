從網紅名店老闆到餐飲顧問 陳婉婷Ting：開店最貴的成本，是重新來過

文．白興邦

網紅名店「方糖咖啡館」創辦人暨經理人陳婉婷(Ting)，擁有二十年外商行銷專業背景，並具國際咖啡品質鑑定師資格。曾親自投入餐飲創業十多年，歷經展店、轉型、品牌爆紅與營運調整，如今轉任餐飲及品牌顧問，結合品牌行銷、商業模式與第一線餐飲實戰經驗，協助店家從產品、營運到行銷重新找到市場定位。

「開店最貴的成本，不一定是房租，而是重新來過。」談起餐飲創業，陳婉婷沒有描繪浪漫的咖啡館夢，而是從數字、動線、人力與商業模式談起。這份務實，來自她真正賺過錢，也真正繳過昂貴的「學費」。

從外商行銷人、餐飲創業者，到今天站在店家身旁的顧問，Ting走過的是一條不斷試錯、修正的路。她說，賺錢的經驗固然重要，「但賠錢的經驗，其實更有價值。」因為今天她協助一家店少走一次冤枉路，背後可能省下的，就是數十萬甚至更高的重新裝修、設備與營運成本。

◇看見國外趨勢搶先創業 卻學到「領先市場太多」的代價

進入餐飲業以前，Ting長期在品牌與行銷領域工作。後來因家庭因素留在台灣，與弟弟、妹妹一起創業。

當時她觀察到優格在美國、日本、韓國受到歡迎，判斷這股風潮遲早會進入台灣，一口氣在永康街、東區與南京西路一帶布局優格店。新店開幕初期，一天營業額甚至曾突破四萬元，看似押對趨勢，然而熱潮過後，客人快速減少。

這段經驗讓她體會一件事：「你要比市場前面一點點就好，如果比市場前面太多，先驅可能就會變成先烈。」於是，三家店逐步收斂，最後留下東區據點，甚至暫停營業數月重新整修、測試市場。約在2009至2010年前後，事業正式轉型為後來受到大量媒體、美食部落客關注的「方糖咖啡館」。

◇一家店月營收230萬元 為何她反而不敢快速展店？

方糖咖啡館後來成為當年頗具代表性的早午餐、拍照打卡名店。Ting回憶，店內強調食材原味與現場製作，沒有大量仰賴半成品，即使幾乎沒有投入媒體廣告預算，仍吸引不少美食家、部落客與媒體主動報導。

單店月營業額高峰曾達約230萬元，也開始有人詢問海外展店與合作機會。照一般創業劇本，下一步似乎應該複製成功、大舉展店，但她卻踩下煞車。

原因在廚房。一份高度客製化的早午餐，可能同時牽涉煎台、冷盤、麵包、炸物等不同工作站，蛋可以選不同做法，麵包、肉品也有不同選項。對消費者而言，這是豐富與自由，對經營者而言，卻代表備料、製程、人力與出餐時間呈倍數增加。

「我做到200多萬元營業額的時候，廚房裡面有17、18個人。」她回憶。

高營收並不等於高獲利。當她還沒有確認毛利結構足夠健康，就不願輕易開放加盟，「賠自己的錢，可能只是晚上睡不著。如果賠了別人的錢，我可能一輩子都睡不著。」

◇營收230萬掉到150萬 她從失敗看懂「品牌定位」

方糖咖啡館另一堂昂貴的課，是「不要什麼生意都想做」。

當營收從約230萬元下降至180萬元時，團隊希望增加晚餐營收，開始大量開發晚餐菜色，也邀請熟悉的部落客試吃、拍攝，希望把夜間餐期做起來。結果，營收反而進一步掉到約150萬元。

問題並非菜不好吃，而是消費者已經替品牌完成定位──想到方糖，就是早午餐。當品牌為了追求新的營收而過度偏離原本定位，反而模糊了消費者心中的認知。團隊最後重新聚焦早午餐，營業額才逐漸恢復至約180萬至200萬元水準。

「你就是這樣的店，人家就是不會來吃晚餐。」多年後回頭看，她把這次挫折轉化成今天替客戶做品牌策略時最重要的提醒之一：產品可以增加，營收可以拓展，但不能犧牲品牌最核心的理由。

◇從開店老闆變顧問 她想做的只是「讓別人少賠一點」

經營十多年後，因家庭與孩子需要更多時間，Ting決定暫離第一線餐飲業，出售店內硬體與設備，卻留下「方糖咖啡館」品牌，原本仍期待有一天重新出發。沒想到真正開啟下一段職涯的，是身邊不斷出現的求助。

朋友想開店、朋友的朋友遇到營運問題，開始有人請她看店面、菜單、廚房、設備與品牌。原本非正式的聊天，逐漸發展成完整的餐飲與品牌顧問服務。

這也成為她最特殊的競爭力：懂行銷的人未必真正開過餐廳，懂餐廳的人，又未必熟悉品牌、網站、電商與社群工具，而她剛好站在兩者中間。

「如果我可以幫一個學生、朋友，在做重要決定時往比較對的方向走，讓他少賠一點錢，我就覺得很有價值。」

她曾參與台中東海大學「原點餐廳」等餐飲專案，工作範圍不只品牌宣傳，而是從餐點、空間、廚房、設備到供應商協調，真正從零開始檢視一家店如何落地。

◇餐飲不是只把東西做好吃 而是一場精密的「數字遊戲」

Ting認為，今天餐飲的基本門檻早已不只是「好不好吃」。

一家店至少要回答三個問題：客人怎麼走進來？商品怎麼走出去？客人為什麼願意再回來？

第一題是實體人流與品牌吸引力，第二題包括外帶、外送、零售商品與電商，第三題則牽涉會員、品牌認知與回購。這三條線，必須在開店以前就一起設計，而不是店開了才開始思考。

菜單同樣是一門商業設計。

什麼是吸引客人的招牌品？什麼是維持基本需求的核心品項？什麼商品負責創造毛利？套餐、飲料、甜點與加價購又如何搭配？在Ting眼中，每一道菜就像手上的一張牌。

「餐飲最重要的其實就是出牌，你的Menu怎麼打，就是在建構你的商業模式。」因此她最常提醒準備創業的人：先算，再開。

店租、人力、食材、水電、瓦斯、清潔、設備、折舊、稅務，從簽下店面的那一刻開始，每一天都在花錢。若商品定位、售價、來客數與毛利結構還沒算清楚，就急著裝潢開業，後面任何一次修正都會非常昂貴。

她說：「你都還沒有清楚知道你的商業模式，就直接開店，這是最大的雷。重新來過，永遠是最貴的。」

面對AI快速進入餐飲產業，Ting並不悲觀。

過去菜單設計、商品攝影、文案、網站製作都需要不同專業人力，如今AI搭配Canva等工具，可以大幅降低小店製作內容與行銷素材的門檻；成本試算、商業模式發想，也能利用AI先建立初步架構。

◇AI是餐飲業的大福音 但最後買單的仍是人

但她特別強調，AI可以找漏洞、提供方向，卻不能取代最後的商業判斷。同樣賣280元的一套餐點，食材、份量、擺盤、地點、服務與環境都不同，不可能只靠模型輸入一個價格，就得到「一定會大賣」的答案。

「營運模式可以請教AI，但真正做決策、真正買單的人還是你。」科技可以讓開店變得更有效率，卻沒有讓餐飲的本質消失。最終仍要有人把一道菜端到客人面前，也仍要有人理解，客人為什麼願意走進這家店。

走過外商、創業、網紅名店到餐飲顧問，Ting如今談開店，少了浪漫，卻多了一份對餐飲人的敬意。因為每到夜晚，街角一間間亮起的咖啡館、小吃店與餐廳，背後都是一群人在承擔租金、人力與市場風險。

她形容這些創業者：「我們就是點亮街頭的那一群人。」而她現在所做的，是在那些燈真正亮起以前，先幫店主把數字算清楚、把路想明白，讓一個好點子不只開得起來，更有機會活得久一點。

陳婉婷Ting

理周教育學苑講師，網紅名店「方糖咖啡館」創辦人暨經理人，現為餐飲顧問。20年外商行銷專業背景、國際咖啡品質鑑定師，以行銷專業與餐飲實戰經驗，全方面協助餐飲店家升級！