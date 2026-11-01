文．洪寶山

高盛10月24日公布的報告，將台灣今年和2027年國內生產毛額(GDP)成長率預估值分別上修至11.7%和3.3%，這項對台灣今明年經濟成長率的最新預測，較之前預估的11.4%和2.9%上修，看好台灣經濟的原因之一就是AI熱潮下的經常帳順差仍龐大，因為美國對AI資料中心的基礎建設需求仍強勁推動貿易順差。

IMF大幅上修台灣GDP成長率

IMF發布的2026年10月《世界經濟展望》，台灣2026年預估實質GDP成長率高達10.7%，在全球僅次於受惠於石油開採的蓋亞那(22.3%)，是全球非產油國中的榜首，台灣的成長動能來自製造業、出口、投資及國內消費的全面爆發。值得注意的是，IMF在今年4月原先預估台灣經濟成長率只有5.2%，10月大幅上修至10.7%，增加5.5%，這代表台灣經濟成長動能明顯超出先前預期。

GDP預估成長率高達10.7%，是一個台股牛市極度強烈的訊號。台股的高點不是靠純粹的資金行情吹捧，而是有製造、出口、內需三引擎所帶來的EPS成長作為最堅實的後盾。

台灣培養科技人才具全球優勢

台股的權值核心在於電子科技板塊，而科技業的唯一命脈是人才。半導體先進製程、IC設計、AI伺服器、光通訊及先進封裝，都需要大量具備數學、工程及邏輯分析能力的人才。台灣的優勢在於，除了培養技術人才，還擁有讓人才進入產業、累積量產經驗的完整製造體系。

OECD發布的PISA 2025評量結果，在針對十五歲學生測試的計算問題解決能力(包含邏輯推理、建模與演算法思維)中，台灣以551分奪下全球第五名，狠甩排名第十五名的美國。

PISA電腦技能全球第五名的成績，證明了台灣不僅有現在的台積電與強大的ICT供應鏈，未來的年輕世代也已經內化了AI時代最需要的演算法思維與邏輯建模。這種源源不絕的高素質理工與軟體人才庫，是外資敢於長期看好台灣科技產業，並給予台股較高本益比的隱形利基。

台灣科技業的優勢，不只是個別公司的技術，而是設計、製造、封裝、材料及系統整合之間的合作效率，完整產業聚落縮短技術商品化時間。台灣擁有世界級半導體產業，學生計算能力也名列前茅，但民眾對科學的高度信任比例卻不突出。這反映出台灣社會與產業鏈具備極強的批判性與務實精神，不盲目迷信學術光環，而是講求良率、實地測試與商業化落地。

業績高基期與擴產折舊是隱憂

這種懷疑與務實並存的態度，造就了台灣供應鏈對品質的嚴苛要求。這也是為什麼當新技術爆發時，全球巨頭最終只能放心將最核心的硬體製造交給具備高度工程紀律的台灣，進一步奠定了台股在全球供應鏈中不可替代的地位。

2026年經濟成長強勁的潛在風險，就是2027年面臨業績高基期與擴產的龐大折舊。假設2026年實質GDP成長10.7%，2027年即使仍有4%～5%的成長，也會呈現明顯減速，這不代表經濟衰退，而是成長基期提高。但是股市交易的是未來預期，如果市場原本預期AI需求每年維持高速成長，後續即使企業營收繼續增加，只要成長速度低於預期，仍可能引發本益比修正。

企業營收增加 EPS成長有限？

至於折舊，強如台積電也免不了折舊對毛利率負面的影響，特別是在新廠建設初期，若產能利用率不高，折舊會先行墊高成本，導致營收成長，但獲利未必等比例放大。

因此，即使科技巨頭持續對AI的資本支出不手軟，2027年要特別留意是否出現「企業營收增加、EPS成長有限」的情況，尤其是當市場對AI長期成長趨勢已有高度共識時，短期風險可能不是企業獲利衰退，而是本益比先於獲利修正。