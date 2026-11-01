新台幣匯率33元受惠股

資金轉進美元營收占比高的匯率防禦與出口成長型標的

文．張興華

美國通膨隱憂觸發聯準會(Fed)二度升息機率大增，國內央行利率連10凍，台美間利差將再拉大，台股AI族群股隨美AI股進入估值修正走勢，外資自10月6日起連續十個交易日於台股加大賣超力度，共提款8380億元，並連日大筆匯出，造成新台幣兌美元匯率連七日走貶，最低貶至32.714兌1美元， 眼見33元匯率防線即將觸及，台股「匯率紅利」題材浮現，法人建議選股鎖定「高美元營收占比」且「原料進口成本可轉嫁」的龍頭企業。

外資今年賣超達2.2兆元

由於市場預期聯準會年底前將再度升息，加上台美利差擴大，進一步加大外資於台股賣超提款力度，根據證交所統計資料顯示，外資自10月6日起至20日，連續十個交易日大幅賣超，總計金額達8380.65億元，即便10月21日中止連續賣超轉為買超22.39億元，但10月22日又再加碼賣超816.57億元，統計外資自今年年初至10月22日收盤，於台股累計賣超金額估計已達2.2兆元。

外資於台股大幅賣超提款並將獲利大筆匯回美國，根據新台幣近期兌美元匯率表現，自10月12日起至10月20日出現連七黑的紀錄，且於10月20日一度觸及32.714元的低點，雖然10月21日止貶回升了0.225元，但10月22日仍是走貶，新台幣兌美元匯率來到32.53元。

聚焦新台幣匯率33元受惠股

理周投研部指出，央行維持利率連10凍，與預期聯準會再度升息，造成美台利差擴大，外資加速於台股提款，將資金大筆匯出導致股匯雙殺，市場對新台幣走勢看法是持續走貶，新台幣匯率貶至32.8元或是央行防線33元備受考驗，而33元匯率關卡，不僅為央行極力捍衛新台幣的心理和實質防線，也關乎央行對「進口通膨」的控制能力。

現階段因匯率走貶，容易誘發國際機構法人進行風險對沖，引發台股中權值股短線賣壓，同時部分權值股近期股價亦處於高檔位置，面對年底這波作帳行情，亦藉此機會進行抄底整理，為年底蓄積股價成長空間。

根據外資的研究報告顯示，若新台幣匯率快速接近至33元防線時，市場波動率(VIX)上升，資金傾向從高估值、內需型個股撤出，轉向具備實質美元收入及強勁基本面支撐的「匯率防衛型」與「出口成長型」標的。而在評估「匯率貶值受惠度」方面，則需綜合考量「美元營收占比」、「外銷淨毛利比」及「價格轉嫁能力」等指標。

尤其台灣產業以出口為導向居多，隨著AI需求動能持續，9月整體外銷訂單呈現連續兩個月突破1000億美元，經濟部統計處資料顯示9月外銷訂單達1142億美元，年增62.4%，續創歷史新高，而累計今年前九個月外銷訂單金額，更達8192億美元，年增56%，其中外銷訂單的出口項目，電子與資訊通信產品合計就超過七成五以上。

哪些個股可能有匯兌收益

理周投研部表示，國內出口值中電子零組件與半導體廠營收多以美元計價，成本以新台幣作支付，當新台幣相對美元每貶值1%時，大型電子出口業者的營業毛利率平均可拉升0.3%-0.5%，並可同步帶來外匯兌換收益。

以全球晶片代工龍頭台積電(2330)為例最為明顯，台積電晶片供應全球的市占率達53%，營收表現不僅反映全球電子業的景氣榮枯，同時也牽動台灣最重要的電子零組件出口，單就今(2026)年前三季於外幣兌換純益部分，第二季就爆出最高83.15億元的金額，占當季稅後純益的1.18%，於第一季與第三季也分別有1.08%及0.72%的占比。因此，即便新台幣持續貶值，且甚至貶至33元的防線，對台積電的整體獲益是有貢獻作用。

※更多精彩內容詳見《理財周刊》1366期，2026.10.29出刊。