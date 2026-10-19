知識×時間複利 打造財富方程式

文．蔡武穆

放大你的價值 打造財富方程式

每一個人都想要財富自由，實踐家教育集團董事長林偉賢認為，這是一個知識變現的時代，最大的財富是腦中的知識，年輕人切莫妄自菲薄，要相信知識的複利和時間的複利，財富自然滾滾而來。

在創立實踐家教育之前，林偉賢已是國內非常有名的成功學講師，曾與《富爸爸，窮爸爸》作者羅勃特．清崎同台講授激勵與銷售，不料被合作夥伴倒了1400萬元，一夜之間財富歸零，讓他手足無措。

事情發生之後，一位來自新加坡的朋友來電要他去上Money & You課程，讓他非常惱怒，「不邀請我教課就算了，怎麼還要我去上課？」在朋友極力勸說之下，勉為其難去聽課。

「三天二夜的課程，第一天我非常抗拒」，直到第二天下午一百秒的遊戲結束，手上的錢瞬間蒸發，才深刻明白自己犯的錯誤，「沒有搞懂金錢的遊戲規則」，專心上完所有課程。

賺錢與心靈成長同時兼顧 才守得住財富

回台之後，他向銀行借貸六十萬元創立實踐家教育，引進Money & You課程，講授金錢與財富之道，曾轟動兩岸三地，數百萬人得到啟發與造就。

他分享，Money & You與其他課程最大的不同是它講求平衡，只教賺錢，缺乏內心平靜，只教心靈成長，缺乏賺錢動力，兩者必須同時兼顧，才守得住財富，平衡才是最高點。

其次，「你就是錢，錢就是你」，你是什麼樣的人決定你賺多少錢，有錢之後變了一個人，錢就會不見。

以中國藝人范冰冰為例，成名之後，她誤入歧途簽了陰陽合同，被抓到逃漏稅，被評為劣跡藝人，後來她洗心革面，赴馬來西亞拜訪張吉安導演重新開始，去年榮獲金馬獎，今年又獲國際電影節最佳女主角，創立品牌Fan Beauty Diary，賺到比以前更多的財富。

金錢背後有七個秘密

林偉賢說，金錢背後藏著七個秘密，分別是誠實、愛與支持、信任、喜樂、廉政、責任及勇氣，這七個秘密宛如鉤子，勾住財富緊緊跟著你。

比如說，你誠實不講假話，人家才願意跟你做生意，你愛公司、愛團隊、愛客戶、愛產品，人家信任你，自然會給你訂單讓你賺到錢。

財富有兩種，一種是有形的，一種是無形的，有形的財富如房子、車子、銀子，這些看得到，可以做買賣，無形的財富如知識和正能量。前面所談七個秘密，就是正能量。

一般人無法累積財富原因有兩個，一、是沒有延遲滿足，今天賺，明天花，不知道複利的力量。二、是不知錢的流向。

他建議，把薪水切成「四小一大」，四小分別是四個10%，知識10%、保險10%、投資10%、做公益10%，剩下一大就是60%拿來過生活，經過時間的複利，就能累積財富。

經驗、知識都有價值 都可變現

另外，要知道錢的流向，一般人把收入拿去花掉，中產階級把收入拿去還負債(貸款)，真正富有的人把收入拿去買資產，帶來更多的收入。

資產可以讓錢慢慢變大，有形的資產如房地產、有價證券(股票、基金、債券)，無形的資產就是腦中的知識和過去的經驗。

財富方程式＝(知識＋經驗)×(人脈＋資源)，前者是競爭優勢，後者是商業模式，二者相乘，就可以創造財富。

因此，資產就在你的腦袋，你學過的東西、你的經驗，都可以輸出變為知識，成為線上平台的一門課程。

例如，名作家吳淡如把自己投資的經驗做成有聲書(輸出)賣了三萬多套，藝人徐乃麟做益智節目教人打麻將，後來變成一套線上課程，有「喬王」之稱的前立法院長王金平教人如何談判，所有的經驗、所有的知識都有價值，都可以拿來變現。

「做這行，說這行」才是王道

中國有一名青年男子叫剛哥，跟妻子開了一家三十坪的燒烤店，閒暇之餘拍視頻分享生活、燒烤及開店秘訣，久而久之，有人留言詢問。後來經紀公司邀請他開課，現場湧進五千人，每人收費9800元人民幣，創造4900萬人民幣，這年他才四十三歲。

「全台灣每個行業都可以有自己的剛哥」，他強調，KOL(網紅)已經過時，「做這行，說這行」才是王道，賣豬肉的分享烹煮技巧，賣保險的分享理財知識，不用擔心你的分享沒有分量，即便你是小白，也還有小小白等著學習你的經驗。

破框破局 發揮無限可能性

林偉賢說，一個人的認知決定他所看到的範圍，你支持的候選人，就是你認知的結果，財富也是。傳統教育教我們安分守己當個上班族，沒有人教我們如何創業、如何理財，以為人生就只能這樣。

他的母親習慣把錢藏在床底下，如果他沒有突破認知，不會在馬來西亞有兩棟房子，在柬埔寨有110甲土地，沒有破框破局，看不到任何可能性。

要如何破框？一、要不斷學習，他剛出道時，講師鐘點費1425元，四年後躍升為10萬台幣，倍增來自於價值，得先看你值不值得。二、向別人請教，別人比自己好不要批評忌妒，認真請教該如何做，嘗試改變自己。

累積能力和價值 總有一天會被看見

每一個人都要放大自己的價值，把自己的東西拿去照鏡子，「有什麼東西可以輸入、輸出，發揮槓桿效應」，阿基米德說，「給我一個支點，我可以撐起整個地球」，知識亦然。

然後，選擇一個好的平台，放大你的價值。一顆石頭放在菜市場值20元，放在博物館2萬元，放在古玩店可能值20萬，你把自己放在什麼地方，決定你的價值。

AI時代來臨，可以幫我們完成許多行政庶務和繁瑣的事，省下的時間要去做更多人的接觸和關懷，例如，過去要花三個小時寫保險規劃書，現在AI一個小時搞定，剩下的二個小時拜訪客戶，做好服務，以前一天只拜訪三個客戶，現在可以拜訪七到八個，增加成交率。

AI可以收集整理資訊，但做不到決策、判斷、溫暖、認知、創意，從零到一是你的事，一以上AI都可以幫你解決，如賈伯斯把鍵盤轉為觸控螢幕，就是零到一的事。

「投資最好的時間是二十年前，第二個就是今天」，他勉勵年輕人，相信複利和時間的累積，按部就班把本業做好，有機會增加斜槓收入。人生是算總帳的，大學時熱中辦活動被退學，卻成為他日後創業、當講師的能力，因此，不用埋怨現在沒有機會，把時間放在累積能力和價值上，總有一天會被市場看見。