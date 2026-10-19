AI CPU接棒GPU？高盛點名四大半導體新機會

文．洪寶山

費城半導體指數在七月份下跌20.61%後還沒創新高，但標普500指數與那斯達克指數都已經創新高。高盛認為，半導體股經過回檔後，第三季財報有機會重新帶動獲利預估上修。10月5日發布了一篇24家半導體及設備企業的研報，看好晶圓廠設備支出提前、AI CPU算力需求、類比IC景氣復甦，以及記憶體供給分化等四大主線當中，獲利上修空間與股價是否提前反映的個股。

高盛看好全球三大半導體設備廠

其中高盛最看好設備端受到(1)GAA與背面供電增加製程複雜度，(2)DRAM與NAND升級提高沉積、蝕刻及清洗需求，(3)CPO及先進封裝提高晶片測試的重要性的影響，造成晶圓廠資本支出提前落地與長期訂單能見度提升，特別看好應用材料、科林研究及泰瑞達。

台廠當中的應材概念股為：京鼎(3413)為應材CVD/PVD設備模組主要代工夥伴，帆宣(6196)承接應材OEM訂單，翔名(8091)提供應材離子植入機的鎢、鉬、鉭等特殊金屬零組件。千附精密(6829)供應高階真空腔體。千附精密受惠於蝕刻與沉積設備需求擴張，客戶除應材外，還涵蓋科林研發與ASML。

科林研發擅長蝕刻與薄膜沉積

科林研發是瑞耘(6532)最主要的直接代工客戶之一，核心競爭力在蝕刻、薄膜沉積與晶圓清洗，在3D NAND與HBM及先進製程邏輯晶片製造中扮演關鍵角色。瑞耘為半導體前段製程設備零組件供應商，主力產品包含晶圓夾具、靜電吸盤及氣體噴灑頭，與科林研發連動性最深。

科林概念股還有從事高精密的航太與半導體零件加工的公準(3178)，供應微影設備與蝕刻設備的精密模塊部件。半導體在前段製程(尤其是科林研發最擅長的蝕刻與薄膜沉積)中，腔體內部環境充滿高溫與強腐蝕性氣體，必須依賴意德士(7556)的全氟化橡膠(FFKM)O-型環等密封元件。

AI晶片最終測試規格升級受惠者

泰瑞達與愛德萬測試為全球兩大半導體自動化測試設備(ATE)巨頭，主要壟斷了系統級晶片(SoC)、AI算力晶片、記憶體的測試機台市場，穎崴(6515)與泰瑞達合作緊密，是AI晶片最終測試(FT)規格升級的最直接受惠者。當泰瑞達的機台進駐台積電或日月光進行測試時，必須搭配高階探針卡。旺矽(6223)在垂直探針卡(VPC)市佔率持續擴大，而精測(6510)則專攻高階微間距探針卡。當泰瑞達反映AI晶片測試時間拉長、機台需求增加時，致茂(2360)的SLT設備通常會迎來同步的成長邏輯。

在半導體後段測試(尤其是AI晶片、HPC的最終測試FT與系統級測試SLT)廠房中，鴻勁(7769)的機台負責把昂貴的晶片精準抓取、放入測試座(如穎崴的產品)中與泰瑞達的機台對接，測試完成後，再依照泰瑞達給出的結果，將晶片分類為良品或不良品。

算力領域調升超微目標價

AI Agent的運作不只有GPU推論，還包括大量CPU工作：任務排程、工具呼叫、資料處理、網路通訊、權限管理與多個Agent協作，因此高盛在算力領域調升超微的目標價，要留意的是，CPU運算需求成長，不等於CPU實體出貨量同比例成長。因為單顆CPU核心數、利用率、虛擬化及架構效率都可能同步改善。

祥碩(5269)為AMD桌面型主機板晶片組的獨家研發與代工夥伴。欣興(3037)是AMD高階處理器ABF載板的主力供應商。健策(3653)獨家供應高階伺服器CPU均熱片。嘉澤(3533)則大幅受惠於新一代CPU插槽的針腳數增加與規格升級。

通用型類比IC需求觸底回溫

新一代伺服器CPU採用Chiplet、多晶粒封裝與更高速I/O，可能提高接點數與測試複雜度。穎崴(6515)的Coaxial Socket與HyperSocket可對應高頻、高功率測試需求。信驊(5274)要看伺服器平台與BMC價值。

類比IC主要看工業、車用、航太國防及資料中心相關應用，投資邏輯在於通用型終端需求的觸底回溫與庫存去化完成。高盛偏好微芯科技、恩智浦，對德州儀器則較保守。

台股在這個族群的主要標的是矽力*-KY(6415)、力智(6719)、致新(8081)與茂達(6138)，2027年EPS可能同時受產品組合改善與營收復甦推動，但目前缺少足夠的最新財測。

高盛在記憶體族群的觀點較為特殊，明確指出HDD(傳統硬碟)供給邏輯優於NAND，看好希捷受惠於HAMR(熱輔助磁紀錄)產能開出與硬碟漲價。結果日本東芝10月4日宣布擴產AI資料中心用HDD，造成希捷與Western Digital股價重挫。

記憶體 HDD供給邏輯優於NAND

不過，東芝相對依賴外部磁頭與磁碟片供應，新增產能受到上游供應限制。而希捷、威騰也已有部分2027～2028年長期供貨合約，所以東芝宣布擴產，不代表2027年HDD就會供過於求。

台股純粹的HDD概念股較少，但銘異(3060)專攻硬碟機音圈馬達組件，匯鑽科(8431)則提供硬碟讀寫頭表面處理，為最正宗的HDD概念股，但是特別看好的HAMR硬碟，台灣目前較難找到具有同等直接曝險，又能明確驗證營收的上市櫃純正標的。如果延伸至企業級大容量儲存需求，正積極跨入企業級 SSD控制IC的群聯(8299)，以及記憶體模組廠威剛(3260)、十銓(4967)也具備營運彈性。

記憶體漲價換機潮買氣縮手

不過半導體族群要有大行情，還是要看台積電10月15日法說，對2027年資本支出展望、二奈米產能與CPU、ASIC需求是否再上修而定。台積電9月營收月減0.6%，新台幣在第三季微幅貶值0.05%，所以應該跟匯率無關。川湖9月營收月減30.96%，外資認為可能是受到產品轉換，以及整體AI伺服器供應鏈長短料的影響。

但是大立光10日8日法說會上表示客戶在9月就下修出貨量，而聯發科的9月營收月減13.69%，看樣子消費端的換機潮也受到記憶體漲價緣故而買氣縮手，台積電與四大CSP的資本支出成為傳統年底行情的最重要影響因素。