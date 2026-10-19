文．洪寶山

隨著AI晶片功耗攀升，供電系統已成為影響運算效率與硬體設計的重要環節。美國電源技術公司Vicor於2026年9月9日向美國國際貿易委員會(USITC)提出申訴，指控台達電、廣達、鴻海、立訊等企業進口至美國的部分產品侵犯專利。

為什麼AI晶片需要垂直供電？

USITC隨後於10月9日正式立案337-TA-1526調查，範圍包括特定垂直供電系統(VPD)、相關零組件，以及搭載這些系統的運算設備。經濟部貿易署指出，337調查通常需約12至16個月。若最終認定違反337條款，USITC可發布有限排除令，限制涉案產品進口美國，或發布停止及禁止令，限制相關美國境內商業行為。

高效能處理器的核心電壓很低，但所需電流愈來愈大。當大電流沿著主板橫向傳輸，即使供電路徑的電阻很小，也會產生可觀的損耗與壓降。VPD的基本概念，是將末級電源轉換模組配置於處理器下方或主板背面，透過穿過板件的垂直導電路徑供電，縮短低電壓、大電流的傳輸距離。這有助於降低供電路徑的電阻損耗，並釋放處理器周圍空間，供高速訊號與其他元件使用。

Vicor這次保護的 不只是電源放在晶片下方

Vicor的技術資料同時介紹橫向、垂直及兩者混合的配置，顯示不同需求仍可能採用不同方案。因此，VPD較適合定位為高功耗AI晶片的重要供電發展方向之一，而非所有高階AI晶片都已採用的主流架構。

然而，本次調查涉及Vicor的US10,903,734B1，名稱為向半導體負載供電。USITC正式通知列明多項被調查的權利要求，而非只針對一個概括性的VPD概念。其中，第1項權利要求著重多單元電源轉換器與互連模組的組合：互連模組兩側分別對接轉換器及半導體元件，銜接不同端子排列與間距，再與電源模組形成堆疊。保護重點包括端子之間的電氣與機械轉接，以及各層如何組裝，但不能把整件專利簡化成不同間距的轉接板。

台達電也有電路與結構專利布局

本次調查也包含第67、68項，另以並聯轉換單元、電壓比、交指式輸出端子、電容陣列及晶粒投影範圍內的垂直堆疊等條件界定範圍。因此，是否侵權必須逐項比對實際產品，不能只看外觀是否相似。調查也涵蓋搭載被控供電系統的運算設備，這使風險延伸至伺服器組裝與進口環節，也是廣達、鴻海等系統廠被列入調查的重要背景。

台達電與Vicor過去即有相互提告。台達電於2023年11月1日向美國德拉瓦州聯邦地區法院提出專利侵權訴訟，案號1:23-cv-01246，主張Vicor部分電源轉換器侵犯US8,711,580B2專利。後續修訂訴狀列出VTM 48EF060T040A00、 PRM48AF480T400A00等產品，並增加另一件US10,877,534專利。該案於2025年5月由雙方合意撤案結束，並未作成侵權與否的實體勝敗判決。

US8,711,580的技術核心，是由前級降壓轉換器提供後級諧振轉換器的輸入電壓，並透過控制該電壓進行過電流保護。它保護的是特定電路與控制組合，而非所有諧振轉換器或過電流保護機制。不過，台達電的布局並不限於內部電路。例如，US11,812,545B2涉及主板背面電容、正負導電區域與供電基板的配置，US12,610,453B2則涉及兩塊板件相向表面的電容、導電連接及垂直供電結構。換句話說，雙方互有攻防，Vicor強調的是積木怎麼疊，而台達電強調的是積木裡面的電路怎麼跑得更安全、效率更高。

關鍵在產品是否落入權利要求

這場爭議的關鍵，在於被控模組如何轉換電力、排列端子、配置電容及形成堆疊，是否符合Vicor被主張權利要求的必要條件，以及相關專利能否維持有效。台達電有自己的專利，不代表產品必然不侵犯Vicor專利。專利授予的是排除他人實施的權利，並不保證持有人可以自由實施所有相關技術。後來取得專利的改良設計，仍可能涉及他人先前有效的專利。對AI伺服器供應鏈而言，目前應關注的是被控產品範圍、侵權比對證據，以及後續是否出現授權或重新設計方案。