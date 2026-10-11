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健康幣理財理健康

聯合新聞網／ 理財周刊
衛福部推動的「健康幣」新制度，年滿十八歲民眾完成指定健康任務，就能累積健康幣。聯合報系資料照
衛福部推動的「健康幣」新制度，年滿十八歲民眾完成指定健康任務，就能累積健康幣。聯合報系資料照

文．洪寶山

最近路上看到接種疫苗的民眾好像比過往積極，特別是天氣還沒轉冷，後來才想起最近衛福部推動的「健康幣」新制度可能起了作用，年滿十八歲民眾完成指定健康任務，就能累積健康幣。

存健康 享回饋 多一分保障

健康幣─理財，也理健康，正好切中《理財周刊》多年來秉持的「理財、理善、理健康」的經營理念。理財是為未來累積資產，顧健康是為未來累積本錢。透過健檢、篩檢與疫苗接種，累積健康幣、兌換生活回饋，也及早掌握健康風險。今天存健康，現在享回饋，未來多一分保障。

打開「健保快易通」App，進入健康存摺看到健康幣專區的介紹：「衛福部為鼓勵民眾主動參與健康行為，累積健康幣，兌換健康元素商品或服務，培養自主健康管理習慣。」按下「我要參加健康幣活動」鍵，閱讀同意書點選「同意」，並填寫「生活型態評估量表」便一共可獲得300健康幣，健康幣自取得日起有效兩年，累積滿1,000幣即可兌換。

根據衛福部的規定，健康幣的兌換比例為「一幣折抵一元」，因此滿1,000幣即可兌換7-11、全家、全聯的商品，或部立醫院指定自費健檢、疫苗、麻醉等項目折抵，或藥局、運動場館與壽險業者的健康商品、運動服務及健康回饋方案。

健康幣拋磚引玉 全民理健康

依目前任務與採計規則，若各項資格都符合、各項任務各做一次，並把新冠疫苗計入兩次，首年試算可達10,000幣，任務包括：首次登入＋生活型態量表獲得300幣，成人預防保健800幣，Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢800幣，乳癌篩檢1,000幣，大腸癌篩檢疑似異常並完成指定追蹤1,350幣，子宮頸癌篩檢900幣，口腔癌篩檢1,000幣，肺癌篩檢1,000幣，流感疫苗一次450幣，新冠疫苗兩次1,800幣，肺炎鏈球菌疫苗一次600幣。

不過，這有三個限制，(1)乳癌、子宮頸癌是女性適用項目，肺癌、口腔癌另有家族史或風險條件。(2)Ｂ、Ｃ肝炎篩檢終身一次，多項癌篩每兩年一次，成人健檢則依年齡每一、三或五年一次。(3)流感每年十月至隔年九月最多一次，新冠最多兩次，仍須符合接種時程。肺炎鏈球菌另有公費、自費各採計一次的規則，若同一年確實符合兩次採計條件，可再加600幣。

健康存摺累計1,276萬人使用

截至2026年8月底，健康存摺累計使用人數已突破1,276萬人，2025年截至12月17日，癌症篩檢已有536.6萬人次，因此預估第一個完整12個月，約有500萬人參加，每人平均1,800幣，可能發放約90億健康幣。

預防重於治療，健康幣制度的推行或許能節省健保支出？醫療經濟研究指出，預防措施具有成本效益，不代表一定節省支出。即使沒有省下總醫療費，只要以合理成本換到更少死亡、失能與更好的生活品質，仍可能是值得的政策。

落實預防醫學 實現健康台灣

假設上述推估的500萬人參加當中，有20%的人因獎勵而額外完成預防行為，政策真正新增影響的人數就是100萬人。每人每年因預防而淨減少醫療費500元，對應年度醫療費減少就是5億元，以2026年健保總額約9,883億元作為比較基礎，省5億元約占0.05%。

制度成敗最關鍵的指標，是它能讓多少原本不會去的人完成預防與後續追蹤。新制度推動的前一至二年篩檢增加會帶動追蹤、確診與治療，支出可能先上升。後續數年如果新增參與集中在原本未篩檢的高風險者，並完成異常追蹤與慢性病控制，才較可能減少重症、住院與晚期治療需求。

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