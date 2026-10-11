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5萬點 鴻海帶頭

聯合新聞網／ 理財周刊
圖／AI生成
圖／AI生成

文．張興華

Anthropic IPO近700億美元挹注台股

台股大盤10月6日近關情怯，開盤即攻漲至49968點，5萬大關一步之遙，10月6日權值股台積電與聯發科略顯弱勢，鴻海則展現強勢，集團股中觸控模組廠GIS-KY漲停、臻鼎-KY攻漲高點，原來美股AI軟體企業Anthropic即將IPO，估計有近700億美元AI基建設備需求，將挹注台股相關供應鏈，在權值股中鴻海評價始終被低估，會成為指數衝破5萬點領頭羊。

全球AI模型獨角獸Anthropic已正式提交S-1招股說明書，並計畫於10月至11月間進行IPO發行，市場預估公司估值上看2兆美元，刷新史上最大規模科技股IPO紀錄，不僅為全球半導體AI供應鏈掀起新一輪的資本重估潮，國內券商評估其募集近1000億美元資金，約有七成以上將以直間或間接方式，轉化為下一代超大型資料中心建置與設備採購需要，也將為台廠半導體與電子代工供應鏈，於未來三至五年AI採購訂單能見度奠下強固基石。

隨著生成式AI技術發展，已快速由萌芽期邁進大規模商業化爆發期，面對AI運算速度與效率不斷升級，也推升AI模型開發巨頭積極投入資本市場進行資金募集IPO作業。

Anthropic目標市值上看2兆美元

以生成式AI模型(ChatGPT)、API服務為核心業務的OpenAI開了第一槍，原本計畫於9月進行IPO，因馬斯克旗下的SpaceX於6月IPO，經過掛牌後短暫的蜜月期，股價曾一度跌破發行價，加上近期因AI過度發展若未有效設防，恐對全球人類生存造成危機，OpenAI執行長山姆．奧特曼(Sam Altman)最終決意放緩AI發展腳步，撤銷其9月的IPO計畫。

而以企業生成式AI模型(Claude)為核心業務的Anthropic，被視為AI純軟體開發應用的獨角獸，無視OpenAI撤銷9月的IPO計畫，仍按照原計畫於10月至11月間進行IPO，預計於市場募集600-1000億美元的資金規模，而華爾街投資機構如花旗證券與摩根士丹利更大膽預估公司目標市值約在1.8-2.2兆美元之間，並以市場共識的2兆元作為錨定基準，被視為史上最大規模的科技股IPO紀錄。

理周投研部指出，根據外資機構對Anthropic於10月進行的IPO，預計將發行3-5%新股，募資金額約近1000億美元，且推估每股發行價格在450-520美元之間。而摩根士丹利最新的科技產業研究報告中，指Anthropic具備「營收指數級成長」與「資產極度密集」兩項前所未有的特徵。

在營收部分，Anthropic於2025年全年營收近46億美元，較前一年大幅成長12倍，至2026年H1，其年度經常性收入(ARR)已高達650億美元。據Anthropic招股書內揭露，2025年於算力與基礎建設支出高達73.3億美元，且已簽訂5180億美元的長期雲端與算力採購合約，其中包括Nscale、Lambda及亞馬遜(AWS)、Google的長期算力合約。

花旗證券就財務結構分析，指Anthropic於2025年帳面呈現80.6億美元虧損，主因在非現金的可轉帳價值調整，但其帳面上擁有現金及投期投資超過200億美元，顯示其資本非常充裕。而本次進行IPO估計可籌募近1000億美元資金，估計將投入下一代超大型AI模型訓練與資料中心建設。

設備採購估700億美元商機

國內券商與投顧則認為，Anthropic 2兆美元IPO不但是美國資本市場的盛事，更是台股中AI族群股評價再升級的重要催化劑。國泰證券研究機構表示，Anthropic本次IPO估計募集近1000億美元資金，估計有七成以上將直接或間接轉化成對硬體設備的採購需求。

主因於Anthropic的主要策略夥伴為亞馬遜及Google，以及新興GPU算力雲端供應商如Nscale、Lambda，而這些雲端服務巨頭(CSP)的核心伺服器、ASIC晶片及高效能運算(HPC)架構，均依賴台灣半導體與電子代工供應鏈廠。Anthropic招股書中的5180億美元算力合約，也將為台股相關供應鏈中個股未來三至五年的AI訂單能見度，打下強固的基石。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1363期，2026.10.08出刊。

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