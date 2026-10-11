乖乖勞資爭議落幕 罷工危機解除 鍾育霖：非勝負是共贏

文／理財周刊新聞中心 圖／三地集團提供

國民零食品牌「乖乖」中壢廠轉型議題備受各界矚目。針對乖乖工會近期提出的各項訴求，桃園市政府勞動局長李賢祥10月5日親自出面主持勞資協商會議。為具體展現維護員工權益的誠意，乖乖經營團隊全員親赴協商現場，包含董事長鍾育霖、總經理簡嘉鋒、策略長李建賢與發言人詹益國，乖乖工會則有劉能宏理事長及幹部等人出席對話。在勞動局長積極協調與官方見證下，乖乖公司及工會代表雙方秉持理性務實態度，正式就各項關鍵權益達成全數共識，並同意在勞資和諧關係下，未來繼續為公司的發展共同努力。

乖乖公司誠心邀請所有乖乖員工，不要因這次勞資爭議的誤解而有離職的想法，公司承諾不會主動資遣員工，但如因職務調動而不適應新的工作環境，公司同意依法給予資遣員工，並承諾依《勞動基準法》規定給予最高 6 個月離職薪資，再加發4個月薪資補貼。如二年後（2028 年 9 月 30 日後）因無法適應新廠工作環境而離職，則依法給予最高 6 個月薪資並加發 8 個月薪資補貼。對於年資 12 年以上員工再加發 10 萬元。

對於三地集團的員工優離方案，乖乖工會代表高度認同集團的誠意與照顧員工的用心，雙方並在會後熱烈鼓掌，感謝李賢祥局長的居中協調，讓雙方誤解冰釋。

雙方確認會議紀錄無誤後當場完成簽署並合影留念。乖乖工會依程序在10月6日召開會員大會追認這項員工優離方案，預計順利通過後，工會將隨即解除抗爭行動，延宕多日的乖乖產線亦將全面恢復正常生產。

集團董事長鍾育霖表示，本次協商之所以能迅速拍板，關鍵在於對話始終回歸廠內同仁的切身權益與生活保障，避免焦點受到非廠內事務干擾。鍾育霖坦言，外界先前將公司推動廠區空間重整與資產活化解讀為「賣地關廠」，確實令人遺憾。但他強調，此次事件並非單純的勞資爭議，反而是給予公司一次深度的「體檢」契機，雙方能迅速凝聚共識更非任何一方的勝負，而是展現「勞資共贏」。

鍾育霖指出，三地集團自 2019 年入主接手乖乖後，第一時間全力調度資源清償所有銀行欠款，更主動補齊拖欠員工數月的薪資；隨後延攬專業經理人進駐，重新打造生產動線、改善現場高溫與通風環境，並大刀闊斧重塑行銷通路與銷售策略，才帶領這家瀕臨停擺的老廠逐步脫離困境、迎來生機。

面對「乖乖大家庭」的承諾，經營團隊自始至終展現最大誠意將保障方案落實為具體條文。工會代表與乖乖公司一致認為，過去兩個多月因內部溝通落差及外界介入所引發的誤解，如今已全面釐清。隨著協議白紙黑字定案，工會抗爭圓滿落幕，全體同仁安心返回工作崗位，攜手帶領這座半世紀老品牌穩健邁向下一個里程碑。