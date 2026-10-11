南台灣精密扣件小巨人 興櫃轉上市潛力明星

文．張興華

震南鐵 南台灣精密扣件小巨人

由理財周刊籌辦的「2026年Q4上市櫃企業參訪團」10月2日偕同30餘位成員，由台北出發前往高雄市路竹區的興櫃公司─「震南鐵線股份有限公司(2071)」，於新廠實地參訪，親身體驗震南鐵線生產的精密扣件產品，供應北美與歐洲市場占比高達75%以上，堪稱南台灣的隱形國際級市場選手，近年螺絲扣件更成功打進北美航空、電動車及機器人產業領域，被市場視為興櫃直接轉上市的耀眼明星股。

理周限額參訪團 向隅者眾

理周繼2024年起連續2年舉辦「港台企業交流參訪團」後，今年應理周「投資菁英會」會員要求，特別籌組「Q4上市櫃企業參訪團」，參訪團成員以投資菁英會會員為主，並開放非會員或讀者報名參加，自8月底開放報名後，獲得來自全省各地會員與非會員踴躍報名，同時報名也依約於9月15日額滿截止，對於未能趕在截止日期報名的會員與投資人致上最深歉意。

震南鐵為中鋼配額特定廠商

本次報名參訪團成員分佈全省北中南各地，參訪專車一早從台北出發後沿中山高速公路南下，並在幾處交流道口依照約定時間接人，過程中除了部分路段堵車因素外，全程幾乎無縫銜接，贏得參訪成員的肯定與讚賞。

午后時間，參訪團成員一行抵達位於高雄市路竹區占地面積近14公頃的震南鐵線新廠，這座新廠土地向台糖承租期長達30年，從開發、填土到建廠及設備採購，共計投入20億元資金。進入廠區映入眼簾的綠化草皮，宛如進入高爾夫球場一般。而廠房間及廠房外一串串堆放整齊的盤元(碳鋼)原料，這些原料主要來自高雄的中鋼公司，同時，震南鐵線亦為中鋼擁有線材配額的特定廠商之一，因此線材原料供應來源無虞。

客戶遍及國際大廠

研發部經理黃致融表示，鐵線原料可透過生成的不同扣件材質需求，先進行表面除鏽，再經由廠內的電爐融製合成出成不同規格的線材半成品，之後經過表面塗層，再根據不同線材尺寸，進入至自動化機台生成不同材質與用途的螺絲扣件成品，種類涵括建築扣件、機械零件、汽車組裝、其他及航太扣件等。

為避開國內金屬扣件的激烈競爭，震南鐵線的扣件產品行銷多以高端的海外市場為主，尤其美加為主的北美市場即占41.43%，歐洲市場占33.69%，包含台灣的亞太市場僅占16.42%，特殊用途的航太與汽車扣件更成功打進特斯拉、福特、BMW等車廠。

震南鐵線生產的螺絲扣件等產品，多以建築扣件為主，占整體產品約75%，面對當前俄烏戰爭與中東戰事後的重建需求龐大商機，以及產品獲得印度市場的品質驗證許可，都是推升其後續營收獲利的成長動能。

法人看好重建商機推高毛利率

法人認為，烏克蘭與中東國家戰後重建商機，與歐美市場高利潤產品帶來的23%高毛利率，均將成為震南鐵線的最強底氣。