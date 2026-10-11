從汽車、航太 震南鐵一路鎖進機器人

文．洪崇晏

「先吃飽，再吃好」震南鐵的第二成長曲線

台灣不只有護國神山台積電。

在全球製造供應鏈的另一端，還有一群不一定站在鎂光燈下，卻牢牢卡住世界工業重要位置的「隱形冠軍」。

《CNN》報導將目光轉向台灣傳統製造業，特別點名扣件，正逐步從「價格競爭」走向「價值競爭」，並成為國際企業強化供應鏈韌性不可忽視的一環。過去一顆台灣螺絲可能被鎖進歐美住宅、家具與工具箱，如今應用場景卻正一路延伸到電動車、半導體設備、無人機、航太，甚至下一個Physical AI時代的機器人。

位於高雄路竹的震南鐵(2071)，正是這場產業升級中的縮影。成立超過三十四年，震南鐵從碳鋼線材加工、扣件製造一路做到國際市場，長年以建築扣件為核心。走進公司生產現場，真正值得觀察的並不是「螺絲還能賣多少」，而是管理階層開始思考：一顆螺絲，還能往多高的技術門檻走？

面對《理財周刊》記者的提問，震南鐵總經理余金珠用一句再簡單不過的話，形容公司的轉型策略：「先吃飽，再吃好。」這句話，幾乎就是震南鐵下一個十年的縮影。

目前震南鐵約75%產品仍與建築扣件相關。對一家希望向汽車、航太、高階材料轉型的公司來說，75%的傳統產品占比乍看似乎很高，但余金珠並不認為轉型就代表必須放掉原有市場。

相反地，建築扣件就是震南鐵的「飯」。

七成建築扣件不放棄 「先吃飽」才有本錢挑戰高毛利市場

「先吃飽，再吃好」，意思正是先把過去三十多年累積的客戶、產能、技術以及現金流基本盤守住，再用這個基礎往更高毛利、更高技術門檻的產品延伸。

公司在訪談中也將震南鐵第一個三十年定義為「穩健扎根」，下一個三十年則希望走向「價值升級」，既有線材與扣件事業仍是根基，但未來成長方向將逐步延伸至特殊扣件、高階扣件、汽車與航太。

這也代表震南鐵追求的並不是單純「多賣幾噸螺絲」。它真正想改變的是每一噸產品背後的價值。

公司近年降低低毛利、價格競爭激烈的產品比重，增加高強度扣件、不鏽鋼產品，以及表面處理要求較高的產品。公司表示，2026年上半年毛利率較去年同期成長43%，背後除了報價、匯率與原料管理外，產品組合升級也是重要因素。

換句話說，對震南鐵而言，未來成長的衡量方式，已不只是「產量增加多少」，而是「產品價值提高多少」。

從一條線材做到一顆螺絲

一條龍製程，是震南鐵往高階市場走的底氣。扣件看起來簡單，但要把一顆螺絲送進汽車、飛機甚至高震動機器設備裡，難度完全不同。

震南鐵的重要競爭力之一，就是長期累積的垂直整合能力。從線材原料、球化退火、表面處理，到成型、輾牙、熱處理與後續包裝，公司掌握相當完整的製程，再搭配長期合作的專業供應商體系，使產品從材料開始就能追蹤品質。對一般建築螺絲來說，這代表交期與成本，但到了汽車、航太市場，「可追溯」本身就是進入供應鏈的門票。

下一顆螺絲 要鎖進電動車與飛機

汽車，是震南鐵從傳統建築扣件走向高附加價值市場的第一站。公司已取得IATF 16949汽車產業品質管理系統驗證，目前車用產品已涵蓋傳統燃油車與電動車，終端應用包括特斯拉等品牌，產品可使用於車體內裝、儀表板、引擎周邊、保險桿、排檔桿等零組件。相較傳統燃油車，電動車更重視車體輕量化、電池與電控安全、防蝕，以及不同材料接合後的可靠度，也讓扣件從一般碳鋼逐步升級至鋁合金、不鏽鋼及特殊材質，產品驗證門檻與附加價值同步提高。

但若要真正拉高震南鐵第二成長曲線，關鍵仍在航太。若建築扣件是余金珠口中的「先吃飽」，航太扣件就是「再吃好」。震南鐵已取得AS9100D航太品質管理系統驗證，既有產品已進入航太內部裝配領域，並持續朝外部零組件與更高規格應用發展。

2026年，公司完成A286不鏽鋼合金航太扣件開發，並通過美國客戶樣品檢測，下一步將等待客戶採購訂單，由樣品驗證走向量產。

此外，震南鐵已於2025年初取得漢翔航空合格供應商評鑑，後續並以波音、空巴相關航太扣件產品認證為目標。

對投資人而言，判斷航太題材是否真正轉化為業績，不能只看拿到多少張認證，余金珠給出的指標反而最務實：「看毛利率，也看營收成長。」

AI時代 一顆螺絲反而更重要

在這次參訪中，另一項值得注意的題材，是AI與扣件之間的連結。市場談AI多聚焦GPU、伺服器、HBM與散熱，但從資料中心到Physical AI，背後同樣需要大量實體零組件。公司經營團隊成員表示，震南鐵扣件目前已有產品出貨至美系大型資料中心與半導體相關廠務工程，顯示既有建築與工業扣件能力，已與AI基礎建設產生實際交集。

若未來機器人、機器狗與無人載具加速普及，關節、馬達與致動器在高扭力、震動環境下，對緊固件的高強度、抗震、防鬆與輕量化要求將更高。震南鐵目前已具備合金鋼、不鏽鋼、鋁合金及M1.4至M5小尺寸扣件製造能力，也能搭配表面處理與防鬆設計。現在，螺絲跟著資料中心進入AI；未來，則可能進一步鎖進Physical AI與機器人供應鏈。

下一個階段，震南鐵不再只追求「做得多」。公司於2019年登錄興櫃，如今則正往上市的下一個資本市場階段推進，並於今年6月股東常會通過上市申請案。對震南鐵而言，上市的意義也不只是股票從興櫃換到集中市場。公司規畫透過資本市場支持高值化產品研發、設備投資，同時拓展海外通路、建立行銷據點，以及增加物流倉儲能力。

從興櫃走向上市

當記者問余金珠，如果三年後再回頭看今天這場訪談，什麼才算震南鐵第二條成長曲線真的成功？

公司給出的答案不光是看股價，也不是單一年份營收創新高。而是三件事：上市、航太布局，以及高附加價值產品。公司希望三年後，市場看到的震南鐵不只是規模變大，而是「治理更成熟、產品更高值、應用市場更多元」的製造企業。這或許也是「先吃飽，再吃好」最完整的解釋。

建築扣件依然是震南鐵的代表字，但未來的震南鐵，一顆螺絲可以從建築工地，鎖進電動車、無人機、噴射引擎，下一代AI機器人的關節，甚至是半導體廠務工程中。台灣製造業真正的升級，很多時候並不是突然放棄一個舊產業，轉身去追逐另一個熱門名詞。而是把一件做了三十年的事情，做到別人愈來愈難取代。

從一顆螺絲開始，震南鐵正在嘗試證明這件事。